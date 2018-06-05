中美諜案再發　美前情報官員被控「中國間諜」

圖片版權 AFP Image caption 中國對美情報最大的挫折似乎是80年代中國高級情報官員俞強聲叛逃美國以及同年美國中情局資深華裔僱員金無怠被捕。

上周六，58歲的美國前情報官員羅恩·羅克韋爾·漢森（Ron Rockwell Hansen）在趕往西雅圖機場的路上，他打算搭乘一班前往中國的航班。但他還未抵達機場，漢森就被美國聯邦調查局特工逮捕。

被捕後，漢森在西雅圖出庭受審，他被控為中國間諜。

司法部門表示，漢森曾企圖向中國傳遞敏感信息，並因此獲得80萬美元的獎勵。

他在法庭上短暫出庭後，將被送回其家鄉猶他州，並在那裏面對指控。

15項罪名

漢森居住在美國猶他州錫拉丘茲市。他被指控企圖收集美國國防信息，並提供給外國政府。

除此之外，他還被控其他15項罪名，包括未經註冊充當中國政府代理人、大宗現金走私，以及從美國走私貨物等。

如果間諜活動罪名成立，漢森將面臨最高無期徒刑的判決。

助理檢察長約翰·德默斯稱漢森所涉嫌的行為「對我們國家安全的背叛」，以及「對他以前情報界同事的侮辱」。

美國猶他州檢察官約翰·胡伯稱這些指控「非常令人不安」。

漢森是誰？

根據司法部門引用的法庭文件，漢森曾是美國陸軍准尉，具備信號情報和人工情報方面的工作背景，在2006年被美國國防情報局聘為情報官員。

國防情報局是美國國防部的一個分支，負責分析和傳達軍事情報。該機構成立於1961年，現在約有17,000名員工。主要負責為美軍作戰任務提供外國的軍事情報。

Image caption 漢森曾被聘為美國國防情報局官員

司法部門表示，漢森能夠說流利的普通話和俄語，他「持續多年」通過最高等級背景調查，並獲得最高機密許可。2013年到2017年間，漢森經常性往返美國和中國。

根據針對漢森的指控，當他不再為美國政府工作後，曾多次嘗試重新獲得接觸機密信息的權限。這一行為引起當局的注意，並展開調查。

中美關係挑戰時刻

逮捕漢森發生在中美兩國關係充滿挑戰的時刻。

在漢森被捕的同時，美國國防部長馬蒂斯在新加坡年度香格里拉對話會上說，中國在南海擴大軍力，並在有爭議的海上通道上部署高端武器，儘管中國否認，但部署這些武器系統是為了恐嚇和威脅鄰國。一位中國軍方官員表示馬蒂斯的評論「不負責任」。

圖片版權 EPA Image caption 美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯周六（6月2日）說，美國會繼續向台灣提供防務裝備和服務，反對改變台海現狀的努力。

在貿易爭端上，美國和中國一度傳遞出休戰消息，但在談判過程中，美國突然宣佈將在6月15日前發佈針對中國500億美元產品加徵25%關稅的最終產品清單，隨著這一日期的臨近，兩國遲遲沒有達成更多協議，使這場已經持續兩月的摩擦再度變得撲朔迷離。

中美間諜案頻發

漢森間諜案背後，是近年來中美諜案頻發的最新案件。

更受關注一場中美諜戰大戲在本月早些時候也有新的進展——美國中情局（CIA）前特工李振成（Jerry Chun Shing Lee）被指控收集並提供國防信息給中國。

李振成案可以追溯到2010年，這一年，美方發現來在中國政府內部深層線報信息開始變少，2011年甚至消失。2012年，聯邦調查局（FBI）開始調查。去年5月，4名前中情局官員告訴《紐約時報》，2010-12年期間，至多20名中情局線人在中國被殺或監禁。

圖片版權 AFP Image caption 2015年中情局撤離在美國駐華使館內的特工

美國當局調查認為，CIA在華諜報網遭重創，大量線人信息落入中方手裏，都與李振成有關。

李振成案發前，另一樁中美諜案也被曝光。

2012年5月26日，香港媒體披露，國安部一位副部長的秘書早年在香港被美國情報機構設美人計遭脅迫而成為美國間諜，2012年初落網，案子涉350名官員。幾天后，路透社引3名知情人士消息稱此人已經被捕，此案當視為20年來發生的最大的間諜案。《紐約時報》稱，薄熙來案引發的一系列調查牽扯出該案，拘捕和調查得到高層批准，涉案官員姓名都未公開。