滯留韓國幾十年後 仍然渴望回家的朝鮮間諜

Image caption 金永植曾經在韓國服刑26年。

朝鮮近期活躍的外交活動受到一小群人的特別關注。BBC駐首爾記者勞拉·貝克發回的報道稱，這些人曾經是朝鮮間諜，現在希望可以有機會重返故土。

那年金永植（音）20出頭，覺得自己無法繼續坐以待斃，看他的國家受苦受難。

他認為朝鮮半島南北分裂是外國勢力造成的，決心要讓兩個國家擺脫這種命運。

1962年，金永植喬裝成一名無線電工程師，乘坐一艘朝鮮間諜船來到韓國。

「我恨外部勢力分裂我的國家，恨他們讓我們互相殘殺，」金永植說。「我當時很年輕，也很愛我在朝鮮的家人。我們一家人無法分離，在一起時特別開心幸福。但我還是選擇了去韓國，因為我的國家正在受苦。」

為了不被發現，間諜船選擇繞行，從位於韓國東南海岸的蔚山著陸。但還未開始執行任務，金永植的船就被發現，他本人也被捕，在韓國服刑26年。

金永植現在已被釋放，拿到了韓國公民身份，但對他而言，韓國一直都沒有家的感覺。

「監獄生活非常難熬。你需要改變你的價值觀，但我拒絶，之後他們一直拿各種不重要的理由折磨我。」

也有其他朝鮮間諜聲稱，他們被韓國人折磨，要求他們承認自己是共產主義分子。當時韓國仍處在獨裁統治之下。

「可惡的外國勢力」

圖片版權 Getty Images Image caption 大部分韓國人只能通過邊境附近的觀景台遠眺朝鮮。

包括金永植在內，目前共有19名身在韓國的前朝鮮間諜想要回到家鄉。他們認為，最近與朝鮮有關的一系列對話可能是他們唯一的希望。

金永植試圖向我闡述馬克思主義的優點，已經80多歲的金永植這時仍然激情澎湃。

「如果你去邊境那兒看一下，會發現全是他們設置的鐵絲網。那些鐵絲網是我們放的嗎？是那些外國勢力，他們讓我們分裂，建起了柵欄，不讓我們自由往來，」他說。

他提到的是1953年的一份停戰協定。這份協定由朝鮮、中國及聯合國簽署，將朝鮮半島一分為二，中間設立非軍事地帶。

「你怎麼能說這是好事？即使我死了，我也永遠會說這很糟糕，」金永植表示。

「無核化的談判？那些外國人來到這裏，讓我們骨肉分離，讓我們彼此對立。所以我們才創造了核武器。如果他們當初好一點，願意幫助我們，我們怎麼還會需要核武器？」

「我想被埋葬在那裏」

圖片版權 Getty Images Image caption 曾經的朝鮮間諜認為，如果可以回到朝鮮他們會有更好的生活。

想去朝鮮的還有楊順吉（音），不過他的家並不在朝鮮。

朝鮮戰爭後，朝鮮半島南北分裂，理論上兩邊仍處於戰爭狀態。這種情形下，楊順吉和自己的兄弟去了一次平壤。

韓國對與朝鮮的交流十分謹慎，控制得也很嚴格。從朝鮮回韓國時，楊順吉由於違反國家安全法例被韓國拘捕。儘管一直聲稱自己不是間諜，他還是在監獄裏度過了37個年頭。

楊順吉在韓國有妻子和家庭，卻仍然選擇離開他們前往朝鮮。當他向我講述這些時我十分不解。我見過許多渴望將家人帶到韓國的人，卻第一次遇到兩個想要前往朝鮮的韓國男人。

他說我不懂。

「信念在哪，我的家就在哪。我希望住在一個認可我價值觀的地方，我想要在那裏埋葬，」他告訴我。

「一個人應該有自己的想法，應該堅持自己的原則，堅持一個信念。你可以說我被社會主義洗腦了，但我是自願變成共產主義者的，在坐牢時我的信念變得更加堅定。」

Image caption 楊順吉（中間，頭戴白色帽子者）在韓國擁有妻子和家室，但仍希望到朝鮮生活。

接受採訪後不久，這兩個人在首爾負責監管與朝溝通的統一部門前組織了一場示威。

他們想讓自己的案子被納入南北會談討論範圍，希望雙方可以達成共識，讓他們回家。

統一部尚未給予他們回復，但他們還是抱有希望。

這種強烈的共產主義信仰也正是許多韓國右翼保守派的擔心所在。

反共情緒在韓國社會已經根深蒂固。為應對類似擔憂，韓國通過《國家安全法》，作為對抗這種隱患的法律機制。

1975年，朴正熙政府根據《國家安全法》逮捕了數十位異見分子，指控他們參與共產主義活動，有八人在一天內被處決。

時至今日，大部分韓國人對這個問題的態度已經變得更加溫和，但面對朝鮮的共產主義宣傳攻勢，他們還是會有些恐懼。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國與朝鮮的經濟差距巨大。

韓國人的民主價值觀是通過努力抗爭換來的。現在的他們可以積極走上街頭參加遊行，自由表達自己的觀點，並且創造了亞洲第四大資本主義經濟體。

與此同時，朝鮮仍是一個神秘國度，在那裏，公開反對統治者會被判入獄，沒有一絲言論自由，經濟狀況也不透明。

為了和平，朝鮮和韓國已經等待了許久。如果終戰協定得以簽署，朝鮮戰爭終能結束，戒備森嚴的邊境兩邊必然都會慶祝。但即使有一天，邊境上的鐵絲網和地雷被移走，邊境兩邊仍有社會鴻溝及意識形態差異需要跨越，這種差距會更難克服。