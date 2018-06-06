Kate Spade「自殺」: 俘獲一代年輕女性的時尚設計師

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6月5日，時尚設計師凱特·絲蓓（Kate Spade）在位於紐約曼哈頓的寓所臥室被發現死亡，警方稱初步調查顯示她是上吊自殺，享年55歲。

美國娛樂新聞雜誌TMZ報道稱，Kate生前留下一張紙條給13歲的女兒，內容為「我永遠愛你。這不是你的錯。問你爸爸！」

Spade家族發佈的聲明稱，「我們對今天發生的悲劇極為震驚。我們深愛Kate，我們會非常想念她。在這個非常困難的時期，我們希望公眾尊重我們的隱私。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年，Kate Spade（左二）在紐約帶女兒（左一）出席活動。

幾百萬用戶在推特上表達了他們對Kate Spade去世的震驚和哀悼，其中70%為女性用戶，57%發佈推特哀悼的用戶年齡在18-24歲之間。她們懷念了自己的第一隻Kate Spade手袋，大部分都是在高中期間獲得。

1993年，Kate Spade與Andy Spade（安迪·絲蓓）共同創立了「Kate Spade」品牌。該品牌在紐約迅速竄紅並某種意義上成為紐約的一個標誌，它設計經營的類目包括衣服、鞋、珠寶，但產品中最為人所知的是手袋及配飾。1994年，Kate Spade與Andy Spade結婚。

Kate Spade在密蘇里長大，原名Kate Brosnahan。她中學就讀於一所全是女生的天主教學校，大學就讀於亞利桑那州立大學新聞專業。

她在亞利桑那認識了當時在服裝店工作、後來成為她丈夫的Andy Spade。Andy Spade的哥哥是好萊塢喜劇演員David Spade。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年2月，Kate Spade（左一）與丈夫Andy Spade（中間）出席活動。

後來，這對夫婦搬去了紐約。在創業之前，Kate Spade曾在時尚雜誌《小姐》（Mademoiselle）當編輯。她在採訪中多次表示要成立自己的品牌，因為她不喜歡同時期市場上的手袋，她想要的，是設計更簡單、更乾淨、更現代的樣式。

Kate Spade致力於設計出完美的手袋。1996年，她在美國開了第一家手袋店，目前在全球有超過300家分店。她的手袋多彩亮麗，深受初入職場的都市女性以及年輕女性的歡迎。凱特王妃也是「Kate Spade」的客戶之一。

Kate Spade的商標辨識度很高，與她的姓的含義一樣，是一顆撲克牌中的黑桃。2007年，Kate Spade賣出她在公司的所有股份。2017年，「Kate Spade」被競爭對手Coach以24億美元的價格收購。

隨後，Kate和丈夫設立了一個以女兒名字命名的新品牌：Frances Valentine。2016年，為與「Kate Spade」品牌區分，Kate Spade將自己改名為Kate Valentine，Valentine是她祖父的中間名。