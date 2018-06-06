加拿大G7峰會：特朗普面對的尷尬議題

圖片版權 AFP Image caption 特朗普加徵鋼鋁關稅前，美國和加拿大曾有一段「美好時光」。

世界上最富裕國家的領導人們即將在加拿大魁北克的旅遊小城拉馬爾拜鎮聚會。今年的七國峰會（G7）本周五開始在輪值主席國加拿大舉行，為期兩天。

但這次會面將進一步分裂他們，還是團結他們，目前還並不清楚。以下是四個峰會前你需要知道的細節。

一、美加關係：盟友之間的裂痕

自從1980年代里根當選總統以來，新任美國總統有個不成文的傳統——將加拿大作為他們上任後第一次出國訪問的目的地。

小布什打破這一傳統，他花了一天時間跑到墨西哥訪問，但是很快就北上到魁北克參加2001年美洲峰會。

本次七國峰會將成為特朗普對這個北方鄰居的首次訪問，此時距他當上總統已經過了差不多500天。

他的前任奧巴馬總統2009年訪問加拿大時，獲得搖滾明星般的歡迎，人群聚集在渥太華國會山上，只為一瞥奧巴馬的風采。

特朗普在加拿大民眾中則遠不如奧巴馬受歡迎，更何況他正跟加拿大總統特魯多就鋼鋁關稅進行緊張談判。

事實上，特魯多剛剛言辭激烈地批評了特朗普的關稅決策，他表示，關稅是對美國和加拿大之間長期盟友關係的「侮辱」，尤其侮辱了「數以千計與他們的美國戰友在阿富汗共同戰鬥並犧牲的加拿大軍人們」。

二、關稅和氣候：尷尬的會談背景

上周六，七國集團的財政官員們發表一份指責美國鋼鋁關稅政策「負面影響」的聲明，並敦促各國領導人在此次峰會上對此採取「果斷行動」。

不僅是貿易政策，特朗普的各種政策，在他和其他成員國領導人之間不斷製造摩擦，這不是第一次，也不會是最後一次。

這些分歧會讓本次峰會看起來更像G6+1，而不是G7。

Image caption 魁北克的旅遊小城拉馬爾拜鎮

2017年意大利峰會期間，特朗普因在《巴黎協定》上持保留意見而被其他國家孤立，德國總理默克爾在峰會結束後向媒體表示，關於氣候問題的討論一直很艱難，或者說令人非常不滿意，峰會的情況是，六個領導人在反對一個領導人。她還指出，特朗普的舉動也許是G7歷史上前所未有的違反協議行為。

峰會結束後不久，美國就宣佈，退出這個通過減排來防止全球進一步變暖的協定。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 魁北克市正在凖備迎接參加七國峰會的記者、代表團成員和示威抗議者們。

這一次，特朗普將面對剛被美國鋼鋁關稅打了一巴掌的加拿大、墨西哥和歐盟，不僅因為峰會在加拿大舉行，而且歐盟委員會主席容克和歐洲理事會主席圖斯克也將出席。

此外，加拿大和美國之間關於北美貿易協定的緊張談判也在進行中。一位加拿大官員向記者表示，峰會期間將「很快就貿易問題進行討論」。

三、「孤獨心靈俱樂部」

七國集團研究小組主任科爾頓（John Kirton）說，參會的領導人們會不可避免地發現團結他們的因素要多於分裂的因素。

他表示，這是一次獨特而親密的首腦會議，世界上最具權力的領導人們可以「面對面地圍坐在爐邊和餐桌旁」。

Image caption 拉馬爾拜鎮

「這次峰會是個理想場所，讓這些領導人們自由發揮，說說心中所想，即便是政治不正確的東西，還能抱怨下自己國家的媒體。」

「這是一個孤獨心靈俱樂部，一群人接受集體治療。」

他補充說，自從1973年歐佩克石油危機發生以來，這是以共識為基礎的七國集團首次出現分歧。

因此一位加拿大官員說，會議的形式允許領導人們進行」坦誠而全面的交流「。

但作為東道主，加拿大正在「努力彌合存在的差異」。

今年峰會有五個主題，分別是：

包容性經濟增長

兩性平等和賦予婦女權力

世界和平與安全

未來的工作機會

氣候變化和海洋

加拿大全球事務研究機構的科林·羅伯森在最近一份報告中，將這次首腦會議的議程總結為「性別、工作機會、氣候、能源、海洋、保護主義、民粹主義和極端主義」。

預計峰會將討論的外交問題包括特朗普與金正恩的會面，與俄羅斯的緊張局勢，中國的全球影響力以及委內瑞拉危機。

科爾頓說，他預計峰會將產生三個「可交付的成果」——

首先，採取行動防止外國干涉民主選舉，因為這點直接影響七國集團的核心責任——捍衛和推廣民主政治。而且當前正是成員國公眾對本國政府失去信任的時刻。

其次，七國集團的經濟總量佔全球GDP的45％，具有強大的經濟實力，因此由30個非政府組織組成的聯盟希望七國集團籌集13億美元，用於發展中國家的女孩的教育。「峰會往往是一個非常好的全球籌款活動，」科爾頓說。

最後，預計七國將立志於消除海洋中的塑料——這是近幾個月愈發突出的環境問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 七國峰會有望承諾減少海洋中的塑料垃圾

四、安全問題和定制啤酒

本次峰會的場地距離魁北克市區有一個多小時車程，這為大規模抗議活動帶來限制。即便如此，加拿大政府在峰會和相關活動上花費約6億加元（約4.62億美元），其中很大一部分花在安全保障上。

當加拿大於2001年在魁北克市舉辦美洲國家首腦峰會時，會議演變成一場防暴警察與成千上萬反全球化示威者之間長達兩天的暴力衝突。

圖片版權 Getty Images Image caption 2001年在渥太華舉行的G20峰會

目前，已有抗議者計劃本周在魁北克舉行為期三天的示威活動，抗議七國峰會相關議程。但當地警察局長五月向媒體表示，目前峰會的安全威脅被認為是「溫和」的，他不認為會重演2001年的衝突。峰會期間，預計將有大約8000名士兵和警察參與安保。

在風景如畫的小城拉馬爾拜鎮，當地人對於即將到來的世界領導人們，有的聳聳肩，表示無所謂，有的則表達自己的擔憂。

「老實說，我根本沒有注意到，」當地人莫寧告訴BBC，「我只是希望一切都保持冷靜、有序。」

與此同時，也有不少居民試圖將全球關注兌現為現實利益。

Image caption 當地一家釀酒廠的聯合創始人特朗布萊（Tremblay）為七國峰會釀製一款特殊啤酒

當地一家頗受歡迎的小型釀酒廠已經專門為七國峰會釀製一款特殊啤酒，包含來自七個成員國的原料和7％酒精濃度。

這款酒進行限量發售，一上市很快銷售一空。但酒廠沒忘給各國領袖下榻的酒店也送去幾箱。

該釀酒廠的聯合創始人特朗布萊（Tremblay）說，希望這款啤酒可以掀起一場風潮，「如果我們有更多的時間，我們希望邀請每個成員國的釀酒商到這裏一起釀造，那樣會非常有趣。全世界釀酒行業像個兄弟會，所以希望其他國家的延續這個想法。」