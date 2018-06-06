圖片版權 Getty Images Image caption 美利堅小姐主辦方從今年開始取消泳裝選美環節。

一年一度的美國選美大會美利堅小姐（Miss America）的主辦方宣佈，將取消活動中泳衣比美的環節，評審時也不再以參加者的外表來選出勝利者，讓美利堅小姐變成有關參賽者嗜好和智慧的比賽，而不是一場簡純的選美比賽。

美利堅小姐主辦方董事會主席卡爾松（Gretchen Carlson）說，許多年青女性跟她說希望參加美利堅小姐比賽，但不希望被迫以泳衣和高跟鞋示人，因此主辦方決定改變比賽的形式。

獲選為2017年度美利堅小姐卡拉·蒙德（Cara Mund）透露，自己自勝選那天就再沒有穿著過泳衣示人，認為這個改變可以幫助美利堅小姐比賽反映社會的發展。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡爾松在1989年獲選為美利堅小姐，隨後成為美利堅小姐信託委員會的主席。

除了取消泳衣比美，卡爾松也說她們會改動美利堅小姐穿著晚裝示人的環節。主辦方會讓參加者穿著自己喜歡的服飾，展示她們的個人風格。主辦方也會加插問答環節，測試她們對美利堅小姐的職責有多了解。卡爾松認為，美利堅小姐的參加者都希望向外界展示自己的風格，這會成為美堅利小姐評審的新標凖。

卡拉‧蒙德對BBC說，她認為審美有很多種不同的定義。美利堅小姐比賽改革後，評審將更重視參賽者的內在美，觀眾也更能了解參賽者希望為美國社會帶來改變。

蒙德說，她參賽的時候就知道如果她勝出，她將會成為許願基金會（Make-A-Wish Foundation）等多家美國慈善組織的親善大使。她說知道自己可以為這些組織帶來貢獻，但美利堅小姐的選拔過程令觀眾「永遠都不會知道」她的想法。

圖片版權 USA TODAY Sports Image caption 卡拉‧蒙德認為，美利堅小姐為她帶來許多其他人沒有的機會，增加她的閲歷。

美利堅小姐多名高層去年被揭發以「露骨」的方式談論參賽者，多名董事局的高層成員被迫離職。美國新聞網站《赫芬頓郵報》（Huffington Post）公布的電郵內容顯示，他們對過去多任的美利堅小姐評頭論足，也討論她們的性生活。

卡爾松（Gretchen Carlson）在這場醜聞後，獲委任為董事局一員。她在1989年曾獲選為美利堅小姐。她過去也曾為關注性騷擾和性侵犯而風靡全球的#MeToo運動發聲。

根據美利堅小姐官方網站的介紹，它的目的是要讓年青女性推廣她們對社會和政治的看法，也會向參賽者發放獎學金，資助她們修讀大學和進階的研究課程。網站的介紹又說它是一個非牟利組織，與美國小姐（Miss USA）和環球小姐（Miss Universe）不同。

卡拉‧蒙德說，美利堅小姐除了幫助她在學術上的發展，也讓她獲得許多一般人沒有的機會。「我有機會出席美國總統的國情咨文演講，也能在紐約的股票市場打響標誌著開市的大鐘，更能訪問多家醫院，讓我明白修改法案、降低美國公眾醫療費用的重要性。」

「還有哪些工作會給一名24歲的少女這種機會？」