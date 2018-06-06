圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩擬定的峰會地點，新加坡聖淘沙島上的嘉佩樂酒店。

美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩的美朝峰會具體場所確定在新加坡聖淘沙島上的嘉佩樂酒店（Capella Hotel）。

特朗普總統在周二（6月5日）一早發推，顯然按捺不住興奮的心情："希望在新加坡與朝鮮的會晤將是一個大事業的開始，我們很快就會知道了"。特朗普緊接著發推說，美朝雙方的凖備工作緊鑼密鼓，6月在聖淘沙島上的幾天"將是非常重要的"。

峰會地點是由白宮發言人桑德斯宣佈的，她對新加坡東道主的「盛情」表示感謝。

但據信選擇聖淘沙島，是美方的峰會先遣隊看中的，已經在島上作了實地勘察。

「和平與寧靜」

美方先遣隊看中聖淘沙島，也很自然。

聖淘沙島面積5平方公里，距離新加坡本島南岸只有半公里。它與新加坡本島只有一條索道纜車、單軌列車聖淘沙捷運和跨海步行道連接。一條道進，一條道出，安檢控制非常容易。

新加坡政府已經宣佈把嘉佩樂酒店周圍區域劃定為特別安全區，不得攜帶武器，焰火，擴音器等入內，警察有權對進入特別安全區的人進行搜身檢查。

聖淘沙（Sentosa）馬來語的意思是"和平與寧靜"。島上有美麗的海灘，兩個高爾夫球場和豪華酒店，還有聖淘沙名勝世界及新加坡環球影城主題公園，是來新加坡的人必去的旅遊勝地。

但是，聖淘沙是1970年代新加坡政府給起的新名。它的老名字，Pulau Blakang Mati，馬來語的直譯是"死亡從身後降臨的島"。

查一查該島的近現代史，當地人給起的這個名字還真貼切。

海盜窩

19世紀英國殖民盛世時代，聖淘沙島位於從"王冠上的明珠"印度殖民地到英國本土的商業航路的中途，也是去中國的一個便捷跳板，英國人投入人力物力，把它建成了一個重要的中轉港。

但是在此之前，聖淘沙島已經是當地的一個貿易集散地。它吸引了四方商賈，也引來了海盜。"死亡從身後降臨"，正是海盜猖獗的歷史寫照。

二戰太平洋戰場上，聖淘沙島是一個戰略要地，由英軍駐守。迄今仍能在島上看到二戰留下的西羅索炮台（Fort Siloso），成了旅遊景點。

圖片版權 Getty Images Image caption 今天嘉佩樂酒店面對的美麗海灘，正是當年日軍槍殺華人的殺戮場。

戰俘營 殺戮場

但如果你稍微留意一下，炮台指向南方。當年英軍判斷日軍會從南邊攻島，但日軍卻從北面進攻，迅速佔領了新加坡諸島，迫使英軍繳械投降。

400多名英軍官兵，也包括部分盟軍中的澳大利亞官兵，被關押在聖淘沙島，把聖淘沙島變成了一個戰俘營。

在隨後幾年裏，日軍對島上的華人抗日活動採取了極端殘酷的鎮壓。

島上18歲至50歲的華人男性都被日軍抓起來，押到海灘上用機關槍掃射屠殺，屍體扔到海里，被日軍殺害的華人數以千計。

今天嘉佩樂酒店面對的美麗海灘，正是當年日軍槍殺華人的殺戮場。

圖片版權 Getty Images Image caption 從1970年代起，新加坡政府致力於將聖淘沙島發展成新加坡的國際度假旅遊勝地。

逍遙島

1967年，英國人將該島交還給了新成立的新加坡政府。新加坡政府隨即將島更名為聖淘沙，致力於將其發展成新加坡的國際度假旅遊勝地。

擬定的峰會地點嘉佩樂酒店，是在當年英軍的軍官俱樂部等舊址的基礎上重建的，酒店由國際建築設計大師福斯特設計。

嘉佩樂酒店佔地30英畝，有112間客房和別墅。酒店的一個單間一晚就要500美元，一個三臥室套房住一夜要7500美元。

歌星麥當娜和嘎嘎小姐都曾下榻嘉佩樂酒店。

不過，你要想去酒店湊個熱鬧，可能已經晚了。酒店宣佈，6月15日前酒店的房間已經全部訂滿。

而且，據信特朗普和金正恩都不會在嘉佩樂酒店下榻。據新加坡《海峽時報》報道，特朗普可能住在他曾下榻過的新加坡本島上的香格里拉酒店，金正恩則會住在新加坡瑞吉酒店（St Regis Singapore）。

想想也是，酒店裏一個總統套房，總不能兩人合住吧。