幕後故事：美國女星助 「模範囚犯」艾麗斯獲釋

圖片版權 COURTESY CAN-DO CLEMENCY Image caption 艾麗斯‧約翰遜在1996年被判終身監禁，不得假釋。

艾麗斯‧約翰遜（Alice Johnson）原本有一個美好的人生。她與丈夫育有五名兒女，住在美國密西西比州。她後來與丈夫離異，丟了工作和自己的房子，一連串的打擊後，她加入了一個運毒集團，這個錯誤的決定令她要坐一輩子的牢。

往後的二十多年，她在獄中表現良好，改過自新，曾獲200多名國會議員支持她應獲總統特赦，讓她重獲自由。但這個過程並非一帆風順，多次的挫折，令她曾經說要放棄。

美國娛樂電視真人秀名星金·卡戴珊（Kim Kardashian）看見她的故事，決定伸出援手。終於，艾麗斯獲美國總統特朗普赦免，周三（6月6 日）重獲自由。

這是她的故事。

錯誤決定

1996年，田納西州法庭裁定艾麗斯經營犯毒集團罪成，案件涉及2000至3000公斤可卡因，她最終被判終身監禁。

在這之前，她原本是一個生活簡單的母親，15 歲就與從小青梅竹馬的好友結婚。她與丈夫在1989年離異，生活開始改變。

她離婚後變成一個單身母親，一個人養活五個孩子不是一件容易的事。她在1990年因為嗜賭，被美國速遞公司聯邦快遞裁掉。不幸的事情接踵而來，她之後申請破產，被迫賣掉自己的房子，她最年輕的兒子科裏（Cory）在1992年遇到電單車意外去世，令她的打擊更沉重。

就在這時，為了賺錢養家，她加入了一個犯毒集團，協助把可卡因毒輸入到田納西州孟菲斯市（Memphis）。她說她在集團中只負責傳遞訊息，不會向其他人售賣毒品。

她與15名同黨在1993年被捕，被控藏毒和清洗黑錢。法院的審判令她的家人承受更大的壓力。她的兒子拜仁在她的審訊期間輟學，幸好另一名女兒特泰莎（Tretessa）有穩定收入，她在艾麗斯審判期間經常探望母親。

她的其中10名同黨與檢察官達成認罪協議，同意指證艾麗斯，換取自己減刑或豁免檢控。最終，田納西州法院按美國聯邦法律當時的指引，判處艾麗斯終身監禁，不得假釋。

改過自新

艾麗斯在20多年的牢獄生涯期間改變了許多。她在獄中被任命為牧師，也成為其他女囚犯的導師。她計劃好如果有機會出獄，她會繼續幫助那些仍在獄中的人，也會繼續推動司法制度改革。她在獄中積極參與舞蹈比賽和話劇表演等獄方為囚犯舉行的休閒活動，更修讀了許多課程。艾麗斯的家人形容，她是一個「模範囚犯」。

美國前總統奧巴馬在2014年設立了一個特赦計劃，讓符合計劃條件的囚犯重獲自由。這些條件包括囚犯必須已經坐了十年牢、與黑幫幫派沒有聯繫、犯的不是暴力罪行、在獄上表現良好等等。艾麗斯符合所有的條件。

特泰莎兩年多前在網上發起聯署運動，呼籲奧巴馬特赦艾麗斯。特泰莎在聯署中寫到，她的母親願意為自己的行為「負上全部責任」，也與其他人分享自己的經驗。特泰莎又認為，如果美國當局繼續囚禁她的母親，對社會沒有好處。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾麗斯的家人曾呼籲前總統奧巴馬（圖右）特赦艾麗斯，但最終沒有成事。

特泰莎的運動獲二萬多人簽名支持，當中包括200多名國會議員。其中一名支持聯署的國會議員湯普森（Bennie Thompson）在2015年曾去信司法部負責特赦囚犯的辦公室，推薦她獲得特赦。

2015年12月曾有傳聞指，奧巴馬即將公布一份新的特赦名單，艾麗斯將會獲得特赦。她當時接受BBC電郵訪問時，形容如果自己獲得特赦，那年的聖誕節就更值得慶祝。

但是數小時後，她向BBC發電郵宣佈壞消息。她說：「我不在特赦名單上。我跟我的律師談過了，我不會再讓自己的家人有這樣的期望，然後又有這樣的失望。」

換句話說，艾麗斯放棄了。

「模範囚犯」

美國娛樂電視真人秀名星卡戴珊2017年在社交網站上看見艾麗斯的故事後，在社交網站上留言，指當局對待艾麗斯的手法「十分不公平」。她找來自己的律師霍莉（Shawn Holley）幫忙，也為艾麗斯聘請新的律師團隊，重新檢視艾麗斯的個案，看看有沒有方法改變她的命運。

卡戴珊也成功跟總統特朗普的女婿兼顧問賈里德·庫什納（Jared Kushner）聯絡，庫什納其中一項獲委派的工作，就是改革美國的懲教制度。

她獲安排在5月30日跟特朗普在白宮見面。她說她與特朗普見面後，艾麗斯「有希望」能獲得人生第二次機會，重獲自由。

一個星期後，白宮宣佈特朗普批准特赦艾麗斯，她隨即獲釋。美國多家電視台報道她與家人重聚，剛剛重獲自由的她跑到家人的懷裏，激動地跟他們擁抱。她的家人也帶來一束玫瑰迎接她。

白宮發表聲明指出，艾麗斯在過去20多年在囚期間表現良好，也為其他囚犯樹立好的模仿對象，因此批准特赦許可。

圖片版權 Reuters Image caption 卡戴珊獲安排在5月30日跟特朗普在白宮見面。

卡戴珊拋來「救生衣」

特朗普特赦艾麗斯的決定引來外界關注。輿論的焦點不是艾麗斯本人，而是特朗普今後身為總統，將如何運用特權去赦免其他人。

BBC駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）分析，特朗普似乎開始注意到總統特赦權讓自己可以成為輿論的焦點，也能向外界展示自己身為總統的權威。澤克爾認為特朗普似乎開始留意到，過去多任總統都沒有充分利用自己赦免他人罪行的特權。

無論如何，在艾麗斯來說，她和她身邊人的經過四多年的努力，終於讓她重獲自由。

她在卡戴珊與特朗普見面後，親筆給卡戴珊寫信，感謝卡戴珊為她做的努力。她在信中形容，自己就像一個遇溺的人，而卡戴珊就是給自己拋來救生衣的人。

她在信中寫道：「世間上沒有文字，可以讓我表達對你的謝意。卡戴珊小姐，你正在救我一命，也在幫忙我，讓我能回到家人身邊。」