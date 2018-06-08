臉書決定與華為「離婚」 理清幕後利益鏈

圖片版權 PA Image caption 在英國政府支持下，華為成為英國中資的典範企業，其產品暢銷英國市場。

國際社交媒體臉書（Facebook）決定中止與華為的信息分享合作。在國際政治和經濟摩擦之中，社交媒體也難以獨善其身。

此前，美國議員質疑臉書與中國四大公司分享用戶信息構成對美國國家安全的威脅。在中國內外都掀起軒然大波。

雖然臉書公司回應稱，「數據沒有被（移動設備公司）不當利用過」，有關數據不過是儲存在用戶手機上。華為公司發言人也回應說，從來沒有搜集或儲存臉書用戶的資料。

但這兩方虛弱的回應被淹沒在媒體鋪天蓋地的頭條「臉書新醜聞」、「臉書與中國手機製造商分享用戶信息」等等的大浪之中。

在國際上，臉書不久前因為「"劍橋數據"洩密的風波尚未徹底平息時，《紐約時報》刊登報道，再次指控臉書「洩露數據」，使得臉書受到的壓力劇增。

而近年來，華為則被美國方面公開指責"為中國軍方從事網絡間諜活動"，在美國市場上已經步履艱難。

中國媒體則指責美國方面以國家安全為由豎起貿易壁壘。

在現代科技越來越方便消費者的同時，也越來越方便不法之徒搜集個人信息。在保護和入侵個人信息的無形鬥爭中，國際社交媒體的競爭也與地緣政治、經濟摩擦糾纏到了一起。

臉書的中國「情」

臉書作為國際上用戶最多的社交媒體，與中國製造商和包括蘋果、三星、微軟等世界上60多家大型移動設備製造商有數據共享合作。臉書允許這些手機商下載其應用程序，原本是互利互惠的商業做法。

臉書副總裁瓦萊拉就美國國會的質疑回應說，「和不少其它美國科技公司一道，臉書和他們（華為）與其它中國製造商合作將其服務整合於其手機之中。」他強調：「臉書與華為、聯想、OPPO（廣東歐珀）以及TCL的合作從一開始都在掌控之中——任何項目都得經過臉書公司的批准才可執行。」

他補充說：「鑒於國會說希望對數據的流向進行監控，我們想說（和華為合作）數據都只是儲存在華為的設備（手機）上，而不是在華為的服務器上。」

但是，中國的市場是一塊特殊的市場：這是個經濟發展近30多年來平均速度排名世界第一、人口最多和最活躍的市場。但這也是個社會制度、意識形態、文化習慣乃至社交媒體管理均與西方不同的市場。中國也有主要在本土流行的微信等社交媒體。

臉書公司一直努力希望打開中國市場，臉書總裁扎克伯格有個華裔太太，深知中國市場重要性。於是就有了會晤中國訪美的領導人，到天安門去跑步等積極的對華公關。

圖片版權 Getty Images Image caption 臉書總裁扎克伯格已經到美國國會、歐洲議會分別說明其公司保護個人信息的情況，備受批評。

據稱2009年以來臉書網站在中國被封殺，不過中國雖有防火牆，翻牆刷刷臉書也是家常便飯。美國的一項商業調查令人驚訝地宣佈，中國的臉書用戶高達9500萬。中國所有在海外業務的公司或機構不分官民很多都有臉書帳戶，這從側面體現了中國用戶對臉書國際地位的認可。

當年華為剛被美國情報機構指責「為中國軍方從事間諜活動」之際，扎克伯格尚可繼續按商業慣例繼續做他的生意。到了2018年，臉書被控允許其8千萬用戶資料被一家英國的諮詢公司「劍橋分析」用來竊取個人信息乃至操縱英國脫歐公投、美國大選和第三世界國家選舉之際，人們突然發現私人信息這麼容易洩露，扎克伯格突然沒法超脫塵世紛爭了。

對臉書和華為關係的爭議不僅在美國國會有，澳大利亞的議會情報和安全委員會也向政府提出類似問題。澳大利亞總理特恩布爾表示，歡迎扎克伯格到澳大利亞議會情報和安全委員會來，把情況說說清楚。

中美貿易戰

在中國一方，起初官方的反應是比較克制和平淡的。中國外交部發言人華春瑩就臉書與華為合作受質疑的有關報道回應稱：「對有關公司之間的具體合作，我不了解具體情況，也不作評論。但我們希望美方能夠為中方企業在美國的正常投資經營活動提供公正、透明、公開和友善的環境。」

言下之意似乎反映出中美貿易摩擦。

但常常反映中國民粹情緒的《環球時報》已經按捺不住，發表社評：「美國對華為的防範和排斥極不公正」。

社評指責美方「把華為單列出來，以信息安全為由切斷它與美國最大社交平台的聯繫，釋放的是要將華為進一步排斥出美國市場的信號」。

社評指責此舉是「美國的貿易保護主義……拿國家安全說事」。

圖片版權 Getty Images Image caption 被指允許華為搜集儲存臉書用戶個人信息，臉書被迫中止與華為合作。

社評還指出「華為等中國公司在美國市場受到的歧視，要比蘋果等美國公司在中國受到的限制嚴重得多。」「華盛頓如此打壓華為等中國製造商，是在一步一步給蘋果等美國公司在中國市場挖坑。」

扎克伯格創立臉書的初衷是為了方便人們信息交流，交朋友，做生意。當年他可能想不到，有一天他會坐到了中美貿易戰的火藥桶上。

今後臉書和華為終止合作，不論中國內外，很多臉書和華為的用戶可能都受傷，至少在英國是這樣，因為華為公司是英國的模範企業之一，其手機在英國市場上廣為銷售，因為價廉物美受到歡迎。但這是昨天。

今後，一旦臉書和華為「離婚」，還會是這樣嗎？