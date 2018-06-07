2018世界杯即將到來，除了觀看比賽以外，還想要知道在主辦國俄羅斯應該去哪裏玩，看什麼，以及吃什麼嗎？

不用找了，BBC俄語部的同事為我們整理了他們的熱情小提示。

莫斯科：「大人們的迪士尼」

在莫斯科的中心是克里姆林宮，這個守衛森嚴的建築群裏有五座宮殿和四個大教堂，並且已經被使用了2000年。

圖片版權 Getty Images Image caption 莫斯科紅場上聖巴索大教堂，是俄羅斯最標誌性的建築之一。

必須要去感受一個這座城市神奇的地鐵系統。當地人認為它是世界上最漂亮的，而其中最令人印象深刻的一些站是在褐色的環狀線上。

圖片版權 Getty Images Image caption 地鐵共青團站自1952年就開通了。

聖彼得堡：夏天的不夜城

在夏天的聖彼得堡，高緯度的地理位置令它每天有長達接近19小時的日照，這是名副其實的「白夜行」。

城市街道和堤岸上都充滿了各種娛樂活動，咖啡廳和娛樂場所無分晝夜都擠滿了人。

Image caption 在聖彼得堡，你隨處可見博物館、教堂和各種紀念碑，還可以在綠化廣場中一享靜謐

假如坐不上游客巴士，輕軌三號線會是一個便宜的選擇。

它會穿過聖三一橋（Trinity Bridge），經過夏園（Summer Garden），一直連通到托斯妥耶夫斯基《罪與罰》當中所寫的謀殺案現場，並最後到達舉世聞名的馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）。

圖片版權 Getty Images Image caption 聖彼得堡城中那些可以開合的橋被當地人視為詛咒，但也是可觀的景象

下諾夫哥羅德：街頭藝術與伏爾加河的遠景

對於第一次去下諾夫哥羅德的遊客來說，我們的最佳建議是從熟悉的路徑上漫遊。

圖片版權 Getty Images Image caption 下諾夫哥羅德的球場就坐落在伏爾加河與奧加河交匯處。

走過靜謐的街道，經過一些木屋區，感受城市的真實氣質。

圖片版權 MLADEN ANTONOV/AFP Image caption 這座城市有超過300個街頭藝術作品，有壁畫，有雕塑，還有塗鴉。

加裏寧格勒：埋葬了康德的漁村

加裏寧格勒是俄羅斯最西端的地方，包圍在波蘭、立陶宛和波羅的海中間。

圖片版權 MLADEN ANTONOV AFP Image caption 加裏寧格勒是一座漁村。此次，它的港口有一支強大的船隊，向全世界的海洋進發。

直到1945年，這裏仍是屬於德國的一個城市，叫柯尼斯堡。它也是哲學家康德（Immanuel Kant）去世後安葬的地方。

圖片版權 Reuters Image caption 琥珀是加裏寧格勒的傳統紀念品。

葉卡捷琳堡：「在烏拉爾山上的巴黎」

這座城市保留著豐富的蘇聯時代建築遺產。

圖片版權 Getty/Tass Image caption 近年，葉卡捷琳堡最引以為傲的就是葉利欽中心——以蘇聯解體後的首位總統名字命名。

葉卡捷琳堡目前正在日漸成為美食天堂。遊客們可以在這裏找到熱乎乎的培根配華夫餅、比利時啤酒以及正宗的越南湯米粉。

圖片版權 Getty/WP Image caption 從俄羅斯餃子裏的餡就能判斷它來自什麼地方：黃皮的是胡蘿蔔、鴨肉和鵝肉，來自烏拉爾山；白色的是豬肉、牛肉和羊肉，則是來自西伯利亞。

伏爾加格勒：從廢墟中涅槃的鳳凰

這座城市過去曾經叫做斯大林格勒。它是二次大戰當中慘烈的戰場之一，至今仍是二戰史中的一座豐碑。

遊客在這裏會找到很多展示戰爭記憶的博物館和展覽中心。你可以爬上著名的馬馬耶夫崗（Mamayev Kurgan），從這個位於高地上的紀念碑旁俯瞰整座城市。

圖片版權 Getty Images Image caption 「母國的召喚」雕塑是世界上最大的女性雕塑

喀山：俄羅斯多元文化的中心地帶

喀山是一座繁華的都會，俄羅斯的第六大城市，也是一座有著悠久歷史、漂亮公園以及多元文化生活的城市。

不過，或許會令你感到驚奇的是，這裏沒有很多人。在21時以後，這個城市就基本上是荒無人煙了。

圖片版權 Getty Images Image caption 喀山是韃靼斯坦共和國的首都，擁有俄羅斯境內最大數量的穆斯林居民。

薩馬拉：一座沉靜的都會？

薩馬拉似乎仍然未能決定，自己到底是要當一座大都會還是伏爾加河畔的度假村。

舊的木屋住宅與排列緊密的商業大廈相映成趣，傳統的樓房與新建的購物中心彷彿是在爭奪城市的地盤。

圖片版權 Getty Images Image caption 要真正感受這裏，要到舊城區去看一看，找尋那些多年前由本地居民建築的傳統木屋

頓河畔羅斯托夫：自由的精神

在眾多貿易路線交界處建立起來的頓河畔羅斯托夫一直都是熱愛自由的哥薩克人以及大企業家的家園。

去頓河上游覽一番自然是必須的，而另一個不那麼為人所知的玩點則是中央市場。那裏有很多商鋪、咖啡廳，當然還有一座大教堂。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 當地人說，直到今天，你仍然可以感覺到這裏自由與快樂的精神。

索契：溫暖、美味，但是昂貴

如果你只去索契一天，你就不得不在三個地方當中作出艱難的選擇了。阿德勒、卡拉斯拉雅波利亞納和市中心離彼此並不近，並且這幾個地方之間的交通可能糟糕得嚇人。

如果想呼吸清新空氣，看美妙的山景，還想有很多的咖啡廳和紀念品店，我們推薦阿德勒的伊米爾汀斯凱雅谷（Imeretinsky Valley）以及奧林匹克公園。

圖片版權 Getty Images Image caption 索契仍然是俄羅斯政治精英首選的度假聖地，但很遺憾，這也意味著，它的消費對我們大部分人來說是高昂的。

薩蘭斯克：出人意料的主辦地

薩蘭斯克是一個相當有層次的城市，而所有主要的景點和娛樂都在新建的莫爾多維亞競技場（Mordovia Arena）附近。

圖片版權 MLADEN ANTONOV Image caption 莫爾多維亞共和國的首都是世界杯主辦城市當中最沒有大都市感的，選擇它作為主辦城市之一齣乎很多人的意料。

要想得到難忘的美食體驗，記得要嘗這裏的「熊掌」。

它其實是碎牛肉和碎豬肉包在麵包屑當中烹制的菜品，只是形狀像一隻熊掌。

圖片版權 Ben Tavener/BBC Image caption 一種叫「Poza」的無酒精飲料，會很配這道「熊掌」。

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