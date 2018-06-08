美朝峰會在即 "金正恩周日抵達新加坡"
- 2018年 6月 8日
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美朝峰會在即，朝鮮領導人金正恩將在周日抵達新加坡的樟宜機場。
一位參與金正恩旅行計劃的消息人士周五（8日）披露，金正恩將在周日（10日）飛抵新加坡的樟宜機場，在美朝峰會召開前到達。
樟宜機場附近有巴耶利峇空軍基地。周五的報道採用了空軍基地軍用飛機的圖片，其中有頂部為白色的直升機的圖片，這通常是美國高官乘坐的直升機。
據料在6月12日舉行的高峰會談將集中討論如何終止朝鮮的核武器和導彈計劃，以及朝鮮得到何種外交和經濟回報。
朝鮮和美國代表團都沒有公開各自的行程。
位於新加坡東部的巴耶利峇空軍基地由新加坡的民用機場改建，機場由英國在1955年建造。