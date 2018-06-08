美朝峰會在即 "金正恩周日抵達新加坡"

圖片版權 Getty Images Image caption 一位參與金正恩旅行計劃的消息人士說，朝鮮領導人金正恩將在美朝峰會前到達。

美朝峰會在即，朝鮮領導人金正恩將在周日抵達新加坡的樟宜機場。

一位參與金正恩旅行計劃的消息人士周五（8日）披露，金正恩將在周日（10日）飛抵新加坡的樟宜機場，在美朝峰會召開前到達。

樟宜機場附近有巴耶利峇空軍基地。周五的報道採用了空軍基地軍用飛機的圖片，其中有頂部為白色的直升機的圖片，這通常是美國高官乘坐的直升機。

據料在6月12日舉行的高峰會談將集中討論如何終止朝鮮的核武器和導彈計劃，以及朝鮮得到何種外交和經濟回報。

圖片版權 EPA Image caption 模仿朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普的霍華德X (C)和丹尼斯·阿蘭6月8日在新加坡握手。

朝鮮和美國代表團都沒有公開各自的行程。

位於新加坡東部的巴耶利峇空軍基地由新加坡的民用機場改建，機場由英國在1955年建造。