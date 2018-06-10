獅城「特金會」：誰是真正的操盤手？

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下周二，全世界的目光都將聚焦在美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩的歷史性會面。經過幾個月的外交角力，這場會面即將成事，以下四名國家元首在當中均是關鍵。他們各自扮演了怎樣的角色？

金正恩：木偶大師

作為朝鮮最高領導人，金正恩希望超越父親和祖父輩的高度：與美國總統會晤。在他眼中，這將大大鞏固其統治的合法性。但是對其統治合法性同樣重要的，是朝鮮目前急需的經濟改革，這也是金正恩的一個奮鬥目標。

為達目標，他戲劇性地從孤立、憤怒的強人政治家，轉變成躋身國際舞台的政治家。

經過幾個月的隔空口水仗與持續的核武發展，金正恩利用2018年的新年講話，打開了與韓國溝通的大門。朝韓關係極速回暖，之後更出現十多年來的首次朝韓領導人會面，達到關係改善的小高峰。

在整個過程中，金正恩都掌控著事態發展：

派代表團參加韓國平昌冬奧，這大大更新了朝鮮的國際形像。與文在寅於朝韓邊界會面時，他更挽起了文的手臂，引領他踏入朝鮮邊界，亦令世界印象深刻。

朝鮮當局形容美國副總統彭斯「愚魯」，特朗普突然宣佈擱置「特金會」， 金正恩給特朗普的信，看似滑稽也是典型的親善對策。

這名仍然年輕的領導人，憑借兩大支柱登上國際舞台中央：一是朝鮮前所未見的核武實力，以及一位反傳統的美國總統。利用這個意外的優勢，金正恩成功將美國拉上談判桌。

與此同時，朝鮮此前作出的連番核挑釁，也令國際輿論將焦點放在核問題上，確保這次會面不會涉及朝鮮的人權問題。

然而，對於這名領導人由處處挑釁到尋求和平的轉變，很多觀察家均抱有懷疑。澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）國際安全項目主任尤安·格雷厄姆（Euan Graham）認為，金正恩目前仍緊緊跟隨朝鮮一貫的劇本，在挑釁與接觸之間擺蕩，隨時會擺回挑釁的一邊。

特朗普：終極協議促成者

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特朗普的自我定位是唯一可以在朝鮮核威脅問題上推動改變的人，更揚言世界和平在望。特朗普說，是他的「最大壓力」策略，令他達成前任美國總統從未有過的突破。

特朗普一直緊隨《交易的藝術》（特朗普自傳）的策略，表示如果在與金正恩的會晤中，發現會談的方向不合他心意，他會起身離場。

於是他也那樣做了。會晤前三周，特朗普稱朝鮮的「公開敵意」令他不得不取消會面。

之後，特朗普也成功將朝鮮力勸恢復會面一事描述成自己的勝利，同時也重新界定了會談的重點，從要求朝鮮徹底放棄核武，到接受朝鮮分階段棄核。

會面還未正式進行，特朗普已經有兩次勝利可以向美國選民炫耀：美國接回了三個被朝鮮囚禁的美國人，也看到朝鮮炸毀其核試場的坑道。

文在寅：用魅力攻陷你

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在朝鮮問題上，韓國總統文在寅是參與時間最長的一位。早於2007年，他曾以時任總統盧武鉉幕僚的身份，參與過上一輪朝韓領導人會談。

現年65歲的文在寅，希望達成朝韓統一，作為自己的政治遺產，競選時也承諾過會帶領韓國向這個方向努力。因此，文在寅很堅定要扮演朝鮮問題協調者的角色。

這位形像開朗的外交能手，同時應付華盛頓與平壤，即使遇到阻礙，仍不言棄。文在寅也從不羞於稱讚自己的對手，也是第一個提出特朗普可獲提名諾貝爾和平獎的政治人物。

從他第一次與金正恩會面起，事態就一直在急速發展，文在寅也一直擺出樂觀的姿態。要達成朝韓統一的最終目標，文在寅亟待「特金會」成事。

習近平：幕後玩家

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在整場大戲中，中國國家主席習近平的角色是最為隱秘的。中國是朝鮮在當今世界唯一的盟國，一直致力推動華盛頓與平壤間的對話。

朝鮮最高領導人金正恩今年首次走出孤立的國際形像，就是秘密訪問北京，與習近平會面，不到兩個月時間，兩人又再次在大連會面。外界揣測，這次會面，是否是朝鮮之後對美國態度轉趨強硬的原因。

在大連會面一周後，朝鮮故態復萌，再度向華府口誅筆伐。特朗普就曾公開質疑，金正恩的口風轉變，與他和習近平的會面有關。但外界無從得知習近平究竟持什麼立場。

美國智庫史汀生中心(Stimson Centre) 中國問題分析員孫韻認為，北京希望美朝峰會成事，對任何能夠緩解緊張局勢的進展均會感到釋懷。

但孫韻亦指出，北京並不希望自己被排除在美朝的溝通之外，正在「戰爭焦慮」與「排斥焦慮」之間搖擺。北京與華盛頓同平壤，分別維持著十分複雜的關係，這令習近平在近日事態中的目標更加難以觸摸。

不過外界還是能清楚看出，朝鮮之所以會打開對話之門，是因為北京也加入了經濟制裁施壓的行列。