特朗普念叨俄羅斯 普京和習近平吃煎餅

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國家主席習近平向俄羅斯總統普京頒發"友誼勳章「，稱普京是」最知心的朋友「。

周末是聚會的好日子，普通老百姓這麼看，世界各國的領導人也這麼做。

本周末，世界兩大聚會正在進行中。

西半球，在加拿大魁北克省拉馬爾拜小鎮（La Malbaie）舉行的七大工業國集團峰會（G7），主辦國加拿大請來了美國、德國、英國、法國、意大利和日本這七大西方主要工業國家。

東半球，在中國山東青島，上海合作組織峰會來了俄羅斯、伊朗、印度、巴基斯坦和中亞國家哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦等。

俄羅斯

G7峰會尚未開始時，就已經有種種跡象顯示，今年好像很難開成一個團結的大會、勝利的大會 。

峰會之前，美國與加拿大、歐盟國家之間的不少重大分歧給峰會蒙上了陰影。

圖片版權 AFP Image caption 2018年的七大工業國集團峰會G7，因美國與其它成員國在諸多重大問題上存在分歧，被外界戲稱是G6+1峰會。

BBC在魁北克的外交事務記者詹姆士·羅賓斯報道說，分歧並非僅僅只有貿易問題這麼簡單，本次峰會甚至可能最後無法像往年一樣達成聯合公報。

美國和其他六個國家之間，除了貿易，還在氣候變化、各方與伊朗的關係以及巴以衝突這些棘手問題上存有重大分歧。

而美國總統特朗普又提出了另一個敏感的議題：俄羅斯應該重新加入峰會，恢復昔日八國集團峰會的和諧場面。

他說：「以前，這是八國集團峰會，因為那時候俄羅斯是成員。現在俄羅斯不參加了。我熱愛美國，我一直以來都是俄羅斯的噩夢，儘管如此，我還是要說，俄羅斯應該參加會議，應該成為峰會的一部分。」

要讓俄羅斯重新加入工業國家峰會成員並非易事。2014年，俄羅斯從烏克蘭手中奪取了克里米亞半島，也因此被踢出了八大工業國集團。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普說，G7 應該讓俄羅斯重新加入，但其他國家不同意。

面對特朗普總統提議恢復俄羅斯的成員國資格，德國總理默克爾已經表態說，其他國家不同意。

座上客

俄羅斯雖然不能出席工業國集團峰會，卻是在中國青島舉辦的上海合作組織峰會的貴賓。

應該說，中國方面讓在西方受到冷落的俄羅斯總統普京頗有賓至如歸的儀式感和親切感。

普京抵達中國後，中國國家主席習近平先是在北京向普京授予首枚「友誼勳章」，之後又陪同普京搭乘高鐵前往天津，晚餐讓普京親手試做了天津著名小吃「煎餅果子」和包子，然後再一起觀看了一場冰球友誼賽。

習近平說，普京是「中國人民的老朋友，好朋友」，「也是我最好的知心朋友」，並讚揚中國和俄國之間的關係「堪稱世界大國鄰國的典範」。

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯總統普京在青島會見伊朗總統魯哈尼，透露伊朗可能成為上合組織正式成員國。

上海合作組織峰會周邊會議上， 普京與伊朗總統舉行了會談。在其後的記者會上普京透露，上合組織正在考慮將伊朗從觀察員國身份轉為正式成員國。

分析人士認為，果真如此，此舉無疑將顯示在美國退出伊朗核協議後，俄羅斯和中國對伊朗的支持。

G7

七大工業國集團由世界上最發達的國家組成，人口僅佔世界總人口的10%，但卻擁有全球總財富的六成多。

本次的七大工業國集團峰會討論的議題有：

包容性經濟增長

性別公平和女性權益

世界安全

未來就業

氣候變化以及海洋環境

值得一提的是，美國總統特朗普提前離開本次峰會，因為他將飛往新加坡參加與朝鮮領導人金正恩的歷史性會晤。

上合組織

上合組織成立於2001年，目前有8個正式成員國、4個觀察員國、6個對話伙伴，領土總面積超過亞歐大陸五分之三、人口總額佔世界近一半、國內生產總值佔全球20%。

在青島舉行的上合組織峰會，是印度和巴基斯坦成為正式成員國後的首次。

預計，反恐合作、安全問題，以及為「一帶一路」加強各國之間的溝通，將會是會議的主要議題。