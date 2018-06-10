G7峰會：默克爾火爆網絡的照片中都有誰？

圖片版權 JESCO DENZE

在加拿大召開的本屆G7峰會（「七國集團」領導人峰會）被視為是一場氣氛緊張和尷尬的會面。德國總理默克爾Instagram官方帳號在周六發佈的一張照片似乎記錄下了其中的一個微妙時刻。

讓我們來看看照片裏都有誰，他們在這次貿易糾紛中又扮演什麼樣的角色。

1.美國總統 唐納德·特朗普（Donald Trump）

特朗普日前宣佈，將對從歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼和鋁徵分別徵收25%及10%的關稅，這讓美國的盟友們感到震驚，後者紛紛威脅採取報復舉措。在峰會上，昔日的友好氛圍不再，特朗普受到孤立進而提早離席。他抱怨稱，美國「就像每個人都能打劫的小豬儲錢罐」，但他與其他「七國集團」領導人的關係仍然「十分之好」。

2.美國國家安全顧問 約翰·博爾頓（John Bolton）

博爾頓被特朗普任命為國家安全顧問僅三個月，但其影響力已經展現。特朗普稱其關稅措施有出於「國家安全」的考量，而這正是博爾頓堅定支持的。

3. 日本外務審議官（經濟擔當）山崎和之

4.日本首相 安倍晉三

安倍晉三正面臨著越來越大的壓力，凖備加入用報復性措施應對美國加稅的陣營中。他一直努力與特朗普建立友好關係，這使他進退兩難。據說自特朗普入主白宮以來，兩人已至少見面十餘次。

5.日本內閣副大臣 西村康稔

日本執政黨自民黨議員，此前曾在經濟產業省（前通商產業省）工作。

6.德國總理 安吉拉·默克爾（Angela Merkel）

如照片中一樣，默克爾一直站在談判的前線，試圖通過此次峰會解決分歧。周五，默克爾提出建立一套機制來解決美國和盟國之間的貿易爭端。當她在峰會上被問及與特朗普的關係時，默克爾表示，兩人並非總是意見相同，但仍可以互相溝通：「我可以說，我和美國總統保持著非常開明和直接的態度。」

7.法國總統 埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）

在峰會召開前的幾個小時，馬克龍與特朗普還在推特上就關稅問題爭論不休，這讓一些人懷疑兩人之間的「蜜月期」是否已經結束。儘管如此，他們仍被視為關係不錯。馬克龍的團隊稱，他與特朗普的會談是「坦率而穩固的」。

8.英國首相 特蕾莎·梅（Theresa May）

上周，特蕾莎·梅通過電話向特朗普表示，她認為美國的關稅措施「不合理且讓人深感失望」。儘管如此，她在峰會上還是表現得更加溫和，她敦促其他國家領導人從潛在的貿易戰邊緣後退一步。

9.美國國家經濟顧問 拉里·庫德洛（Larry Kudlow）

作為特朗普的最高經濟顧問，庫德洛為特朗普提高關稅之舉辯護。他表示，特朗普不應為與盟友之間不斷升級的貿易衝突「買單」。庫德洛表示，特朗普呼籲取消G7國家之間所有的關稅是「促進經濟增長的最佳方式」。

法國總統馬克龍在推特上發佈了一張從另一個角度拍攝的照片，展現了G7領導人和助手們圍攏在特朗普周圍時的擁擠程度。

圖片版權 French presidency

默克爾的照片發佈後在社交媒體上走紅，催生出各種各樣的表情包和有趣的配文競賽。

在推特上，很多網友的關注點在默克爾的姿勢和自信的肢體語言上。有人稱，這讓人想起了一個老師訓斥一個淘氣的學生（特朗普）。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Benjar49 Look at the body language in this photo. Trump is absolutely cowering before Merkel. pic.twitter.com/YnjuWslCWB — Benjamin Rodriguez (@Benjar49) 2018年6月9日

德國網站「T-Online」駐美記者法比恩·蘭博（Fabian Reinbold）收集了幾位攝影師在不同角度拍攝的照片。

在中國社交媒體微博上，默克爾的照片也引發了中國網友的「配文大賽」，很多網友稱該照片是本屆峰會的「全場最佳」。

「特朗普：我要滅了你們六國，我就是美始皇。」微博網友@雨中六 戲謔道。

也有網友將G7峰會和正在中國青島召開的上海合作組織領導人會議相聯繫。

「默克爾：讓我們擠在一個破房裏開會，你看那邊又是煙花，又是盛宴的……」微博網友@王是王博的博 說。