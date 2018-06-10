特朗普金正恩會面在即 朝鮮能否開啟去核之路

圖片版權 Singapore/MOCI Image caption 金正恩抵達新加坡

美國總統特朗普稱，下周二於新加坡舉行的美國-朝鮮領導人見面會上，金正恩有「一次性」求和平的機會。

周二的會面將在新加坡聖淘沙島上的五星級酒店嘉佩樂舉行。

金正恩已經在6月10日下午抵達新加坡，他將是第一位與在任美國總統見面的朝鮮領導人。

特朗普稱此次見面是「帶著和平的使命」，是「帶著最真摯的心態在一個未知領域」進行談判。特朗普剛剛結束在加拿大的G7峰會。會上，他與其他主要國家元首就關稅問題發生了爭吵。在去新加坡的路上，特朗普發了一條推特，表達了對「特金會」很樂觀。美國希望此次會談後，朝鮮能開啟放棄核武器之路。

在過去的一年半裏，特朗普與金正恩的關係經歷了激烈的動蕩。

談判如何促成？

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特朗普上任第一年，朝鮮不顧國際社會的頻頻警告，進行了多次導彈測試。對此，美國和朝鮮進行了多個回合的爭吵。

期間，特朗普成功讓聯合國加緊對朝鮮制裁，並成功讓朝鮮的長期盟友中國加入制裁行列。特朗普還稱，如果平壤繼續威脅美國，他就要對朝鮮發動「烈焰與怒火」。

金正恩也不甘示弱，他回罵特朗普，稱他為「精神錯亂」的「老糊塗蛋」（dotard）。

儘管白宮對朝鮮施加了「最大壓力」，但跡象顯示朝鮮並沒有被震懾住。從2017年9月開始，朝鮮持續挑釁，一共進行了6次核試驗。金正恩還宣佈，朝鮮完成了「成為核武器擁有國」的使命，朝鮮的導彈能直接打到美國。

2018年初，由於朝鮮與韓國的外交關係因冬奧會轉暖，美國和朝鮮的關係也出現了轉機。

3月，特朗普做出了震驚世界的舉動，他接受了金正恩邀請他見面的提議，這一提議由朝鮮通過韓國轉達至美國。

但之後，特朗普又突然發推特稱，要取消與金正恩的見面。之後，兩國又進行了外交斡旋，現在，兩方終於要在新加坡見面了。

兩方各有什麼需求？

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普從加拿大出發去新加坡。

美國國防部長馬蒂斯(James Mattis)近期稱，美國想要朝鮮徹底放棄核武器，只有這樣，聯合國才會放鬆對朝鮮的制裁。但這並不意味著美國在新加坡就能如意，特朗普也稱，朝鮮徹底放棄核武器會有一個過程。

分析者認為，金正恩與世界上最強勢的領導人見面，這已經是一種勝利了。分析也懷疑，金正恩費盡精力研製核武器，怎麼可能就這麼輕易放棄。有觀點認為，他根本不可能放棄核武器，除非朝鮮半島周邊的所有國家，包括美國在內，全部卸除武器。

當然，金正恩也說了，他現在要把精力集中在發展朝鮮經濟上，因此他需要聯合國放鬆制裁，同時需要國際投資。 問題在於，金正恩會做出何種讓步，以及他是否會信守他做出的每一個承諾。他的前任領導人也曾經做出過廢除核項目的承諾。

可能會發生什麼？

圖片版權 EPA Image caption 6月8日，特朗普和金正恩的模仿者在新加坡街頭佔盡風頭。

雖然結果很難預測，但特朗普已經發出了信號稱，他們可能會簽署一個朝鮮戰爭正式結束的協議（朝鮮和韓國在1953年簽署了停戰協議）。特朗普稱這點應該「比較容易」。

特朗普稱，如果他認為事態發展不好，他會走出會議室，如果進展順利，他會邀請金正恩去白宮。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期已經跟金正恩見了兩次面，稱他相信金正恩「已經做好了去核准備」已經會做出「很大且大膽的」變化。

目前，韓國和朝鮮都沒有做太多關於自身立場的說明。

為何選新加坡見面？

圖片版權 Getty Images Image caption 各國領導人入住的酒店，警備森嚴。

新加坡很安全，而且之前也曾給其他高級別的會面提供場所。在新加坡，未經警察批准的遊行是被禁止的。因此，此次峰會幾乎沒有被公眾阻礙的風險。

新加坡是美國的親密盟友，但同時又是為數不多的跟朝鮮做生意的國家之一，朝鮮目前在新加坡也有大使。金氏家族也曾說過，在這個富有又現代化的國家很舒服。

峰會場所嘉佩樂酒店的入口很好控制，只有一條纜車，一條單軌鐵路，一條人行堤道，以及一條機動車隧道。

其他國家如何看？

圖片版權 Getty Images Image caption 周六，首爾舉行了支持峰會的遊行。

韓國 一直在致力於推動此次峰會並希望成功。韓國是美國和朝鮮的中間人，韓國總統文在寅也希望正式結束朝鮮戰爭。周六，首爾舉行了支持峰會的遊行。

中國 是朝鮮的傳統盟友，會密切關注此次峰會。中國不希望自己的戰略利益在任何協議中被邊緣化。中國希望保持自己的影響力，因此在峰會召開前，中國邀請了金正恩去北京見習近平。分析稱，從長遠的角度看，中國最不想見到的噩夢就是統一後的朝鮮和韓國與美國一起，在其邊境布置軍隊。

日本 長期生活在朝鮮半島的威脅下，日本希望朝鮮終止核項目。同時，日本也在敦促白宮在此次峰會提及朝鮮綁架日本公民的事件。