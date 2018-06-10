2018哈佛人的十件事：性、自由和刷手機

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又是一年畢業季。 世界一流學府美國的哈佛大學，一直被看作政壇領袖、商界精英的搖籃。

走出這座象牙塔的」人生贏家「怎樣回憶自己的校園生活？對未來又有哪些期盼呢？哈佛大學學生媒體《哈佛深紅報》（Harvard Crimson）對應屆畢業生作了一項調查。

以下是這批精英的十大特徵。

1. 焦慮的一代

應屆畢業生中，41%曾經在某一階段從「校醫院」尋求精神健康幫助，大約15%還從校外尋求幫助。這一數字凸顯出，今天「天之驕子」們承受的壓力之大。

2. 性害羞與性騷擾

應屆畢業生中，仍是處男/處女的超過五分之一。此外，還有大約同樣比例的學生在校期間從來沒有任何「約會」經歷。曾約會過的人中，69%是通過交友軟件APP安排的。不過，新畢業生中也有超過五分之一的人說，在校期間曾被「性騷擾」。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈佛畢業生不大同情特朗普的政策

3. 特朗普時代的自由派

應屆畢業生是在奧巴馬任期內入學的，政治立場上，他們更傾向於反對特朗普。72%的人認為現在美國」朝著錯誤的方向走「，投了票的人當中只有3%選擇支持特朗普。三分之二的人稱自己政治傾向」自由「或者」非常自由「。

4. 言論自由與冒犯他人

有跡象表明，哈佛學生自我審查自己的觀點、不公開辯論。大約三分之二的人說，「曾因擔心冒犯他人、在學術環境中選擇不表述觀點，」這在民主黨支持者中更為明顯。

圖片版權 Reuters Image caption 開啟人生新篇章

5. 只喝酒不抽煙

酒精是校園中最常青的一個選擇。應屆畢業生中飲酒者超過90%，大多數人還是每周都喝，但是，煙幾乎」全被掐滅「，幾乎沒有定期抽煙的人，超過四分之三的人從來沒有抽過煙。嘗試過大麻的人比抽過煙的要多。

6. 校園槍擊案的震驚

校園槍擊在美國年輕人中引起大規模抗議示威。哈佛應屆畢業生中90%支持更加嚴格的控槍措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 智能手機幾乎人手一部

7.智能手機的天下

這是一屆完全沉浸於數碼科技的畢業生。智能手機幾乎人手一部，成了想當然。他們更喜歡蘋果，iPhone普及率87%，使用蘋果其它電腦設備的佔80%。

8. 作弊改進不大

哈佛曾引入」誠信「凖則，學生承諾學術上不作弊、不欺騙。但是本項調查表明，這並沒有改變校園文化，欺騙行為和從前基本相當。仍有大約五分之一的人承認曾經作假，只有極少數人說被發現。

9. 招生錄取有爭議

一流大學的招生永遠是個爭議性問題。60%的應屆畢業生原則上支持」平權法案「、支持根據種族優先錄取部分學生，持這種觀點最多的是黑人、西班牙裔，最少的是亞裔和白人。

10. 工作與啃老的選擇

應屆畢業生的職場選擇集中於三個地區：紐約、馬薩諸塞和加利福尼亞，大約十分之一計劃出國。離開校園後的」第一份工「集中在諮詢、金融和技術領域。但是，60%的畢業生預計仍會繼續」啃老「：依賴父母的資金支持。