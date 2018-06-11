重溫名廚波登帶奧巴馬在越南下館子的一幕
「我很震驚也很難過，」越南河內一家小吃店的老闆對於美國名廚波登的死訊表示震驚。2016年，波登帶著時任美國總統奧巴馬造訪這間小店，引起轟動。這頓飯局花了6美元。
美國名廚安東尼‧波登（Anthony Bourdain）在上周五（6月8日）被發現在酒店內自殺身亡。
阮氏娥（Nguyen Thi Nga）回憶，波登是個「親切而且很有草根氣息的人，」她對法新社駐河內記者說，「他稱讚我們的燒肉河粉和魚露湯，他喜歡越南食物。」
阮氏娥的餐廳名叫Bun Cha Huong Lien。2016年，時任美國總統的奧巴馬訪問越南，期間美國名廚和美食旅遊節目主持人安東尼‧波登帶他造訪這間小店，成為節目的來賓，讓小店聲名鵲起。
當時波登和奧巴馬坐在越南市井常見的塑膠凳上，吃著烤肉、河粉和越式春卷，配著河內淡啤酒。
他倆吃著平民美食的照片在社交網站上被瘋狂轉發。波登在推特（Twitter）和Instagram上發佈了一系列關於這次「約會」的貼文。
他們用餐時的桌椅之後被以玻璃保護，陳列在餐廳內供人參觀。
「顧客喜歡這些，很多人和桌椅拍照，」阮氏娥今年早前告訴BBC，並說：「對我們來說，這是我們會永遠珍藏的回憶。」
波登在於法國拍攝CNN節目時自殺，這名集美食、小說、紀實作家頭銜於一身的男子終年61歲。遺下一名未成年的女兒。
奧巴馬在推特上發文表示哀悼，重發了他和波登在河內用餐的照片。
波登生前造訪越南多次，也錄製多集節目紀錄他對越南食物的熱愛。
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