重溫名廚波登帶奧巴馬在越南下館子的一幕

圖片版權 Getty Images Image caption 粉絲們對波登離世表示哀悼。

「我很震驚也很難過，」越南河內一家小吃店的老闆對於美國名廚波登的死訊表示震驚。2016年，波登帶著時任美國總統奧巴馬造訪這間小店，引起轟動。這頓飯局花了6美元。

美國名廚安東尼‧波登（Anthony Bourdain）在上周五（6月8日）被發現在酒店內自殺身亡。

阮氏娥（Nguyen Thi Nga）回憶，波登是個「親切而且很有草根氣息的人，」她對法新社駐河內記者說，「他稱讚我們的燒肉河粉和魚露湯，他喜歡越南食物。」

阮氏娥的餐廳名叫Bun Cha Huong Lien。2016年，時任美國總統的奧巴馬訪問越南，期間美國名廚和美食旅遊節目主持人安東尼‧波登帶他造訪這間小店，成為節目的來賓，讓小店聲名鵲起。

當時波登和奧巴馬坐在越南市井常見的塑膠凳上，吃著烤肉、河粉和越式春卷，配著河內淡啤酒。

他倆吃著平民美食的照片在社交網站上被瘋狂轉發。波登在推特（Twitter）和Instagram上發佈了一系列關於這次「約會」的貼文。

他們用餐時的桌椅之後被以玻璃保護，陳列在餐廳內供人參觀。

「顧客喜歡這些，很多人和桌椅拍照，」阮氏娥今年早前告訴BBC，並說：「對我們來說，這是我們會永遠珍藏的回憶。」

波登在於法國拍攝CNN節目時自殺，這名集美食、小說、紀實作家頭銜於一身的男子終年61歲。遺下一名未成年的女兒。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BarackObama “Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer.” This is how I’ll remember Tony. He taught us about food — but more importantly, about its ability to bring us together. To make us a little less afraid of the unknown. We’ll miss him. pic.twitter.com/orEXIaEMZM — Barack Obama (@BarackObama) 2018年6月8日

奧巴馬在推特上發文表示哀悼，重發了他和波登在河內用餐的照片。

波登生前造訪越南多次，也錄製多集節目紀錄他對越南食物的熱愛。

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