美朝峰會：定格特朗普金正恩的握手時刻

美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩的「世紀之握」終於發生，但先前沒人知道「這一握」會怎麼握，BBC拆解了兩人握手的瞬間，用圖片深入分析了整個過程。

首先，是一個（幾乎）空蕩的舞台

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新加坡聖淘沙島上的嘉佩樂酒店（Capella Hotel）是主舞台，美國國旗和朝鮮國旗並列台上，構成簡單但傳達強有力訊息的背景。美國國旗和朝鮮國旗並列幾乎是史無前例的。對金正恩來說這象徵著勝利，傳達出金正恩和特朗普兩人的平等地位。

在照片照不到的另一邊，是成群的媒體。媒體們已經凖備好見證這一刻。

接著，他們出現了，一左一右

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他們彷佛已經為此做過彩排，特朗普從右邊出現，金正恩走左邊。

在兩人還有段距離時，特朗普已經伸出他的手，凖備好展現他標誌性的握手方式。

發生了，12秒的握手

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「總統先生，很高興見到你，」這是金正恩見到特朗普時所說的話。

兩人用同等力道堅定地握了手，但這個握手明顯地比特朗普過去所握的來得短，僅持續了數十秒，而不像以前那般令人感到不舒服的長時間。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行歷史性會晤。

你的器材不支持播放多媒體材料 文在寅在軍事分界線親自迎接金正恩。

在金正恩方面，這次的握手比他和文在寅月餘前的握手少了戲劇化。金正恩當時握住文在寅的手，帶他踏進朝鮮邊界。

接著特朗普引導金正恩走下紅毯，從很多照片中可以看出他用身體語言引導或使金正恩移動，這顯示出特朗普處於主導地位。

「特朗普將手放在金正恩背上，這代表一些控制權，」身體語言專家馬諾傑·瓦蘇德萬（Manoj Vasudevan）對BBC新聞頻道表示。「你可以看到多是特朗普在帶位。」

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「爐邊閒話」照片

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特朗普金正恩兩人在進入一對一閉門會面時，先在爐邊閒聊。

這個場景看起來有點奇怪，金正恩盯著地板，特朗普在扳弄手指。

不像先前的朝韓峰會安排了一些韓國傳統儀式，這次的會晤幾乎可說是一系列的舞台表演。

「他們坐在一起，但他們沒有太多眼神交流，」馬諾傑·瓦蘇德萬說。「你可以看到金正恩幾次改變坐姿，而特朗普自己手指碰著手指，這是一個象徵不舒服的肢體語言，這表現出兩人沒有密切關係。」

因此這個奇怪也就不足為奇了。

引導路線

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特朗普和金正恩走向一對一會晤場館，特朗普在金正恩前面一步的位置。這場會晤進行了近40分鐘。

對特朗普來說，他很可能將這場會晤的成功歸功於他「將施壓極大化」，對於金正恩來說，和現任美國總統會面是他增加注意力的一場勝利，他的祖父和父親都未能做到。更重要的是，這鞏固了他做為世界領袖的合法性。

多次握手的一天

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在結束雙邊會談以及在記者前簽署聯合聲明時，他們都再度握手。

兩人在會談時達成了什麼尚不能完全得知，也許以善意的肢體語言結束一天是最好的。

BBC記者陳煒斯（Yvette Tan）報道。