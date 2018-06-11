觀察：越南最新反華示威折射深層民眾排華情結

圖片版權 Getty Images Image caption 胡志明市的抗議者表示他們將再次舉行示威。

越南多個城市自10日起連續發生多起針對中國的民眾街頭抗議，街頭示威從南方的胡志明市擴展到首都河內、芽莊、峴港等地。

抗議的起因是越南國會正在審議的《關於雲屯、北雲峰、富國特別行政經濟單位法》（草案）。

越南計劃在其北部、中部及南部的富國島(Phu Quoc)設立3個經濟特區，以優惠政策吸引外國投資者，並允許他們租用土地長達99年。

越南現行法律規定，外商在越南投資經營，租地期限一般為50年，特殊情況可申請延期，但最長不得超過70年。

抗議者擔心外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，可能對越南的國家領土主權、政治、民生造成不利影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 抗議者舉著反華標語牌和橫幅，其中一個橫幅上寫著"土地一天也不租給中國"。

「不要中國」

雖然設立經濟特區的法律草案中並沒有特別提到中國，但抗議者的矛頭明顯針對中國。

反對該法案的越南人稱，這項法律將允許政府官員給予中國投資者優惠待遇。

在社交媒體上廣泛流傳的視頻和照片顯示，抗議者舉著反華標語牌和橫幅，其中一個橫幅上寫著「土地一天也不租給中國」。

示威者還高喊"不要中國"或"中國出去"及「反對租借土地給中國大陸」等口號。

2007年、2011年、2012年連續發生反對中國在南中國海石油探測活動的遊行。

2013年6月2日，越南首都河內再次爆發反華抗議活動，約150名越南人聚集在河內市中心抗議中國"侵佔越南領海"。

2014年5月13日起，越南各地發生多起大規模民眾反華示威運動，抗議中國在有主權爭議的南海（越南稱之為東海）設置"海洋石油981"深水油氣田鑽井平台探勘石油。示威遊行失控演變為對包括日本、香港、台灣在內的部分外資企業的暴力攻擊，導致中冶集團與遭縱火的台灣廠的一名大陸籍員工等6人死亡。

2016年，台灣的台塑集團(Formosa Plastics)旗下一家鋼鐵廠發生有毒廢物洩漏，導致越南民眾走上街頭示威。

2017年1月，越南河內爆發大規模反華遊行，抗議中國"繼續佔領黃沙群島（中國稱西沙群島）和長沙群島（中國稱南沙群島）。

據路透社等報道，有100多名示威者被逮捕，示威者與警察發生流血衝突，多名警察和示威者受傷。

中國駐越南河內大使館周一（11日）在其官方網站上發佈公告，指越南目前發生的「非法集會」有「反華動向」，並稱中國「正密切關注有關動向，提醒在越中國公民注意出行安全」。

排華情結

越南計劃與投資部部長稱，經濟特區法的條文沒有提及中國大陸。他批評有人刻意扭曲解釋條文，並強調會對所有國家一視同仁。

但是，一位示威者給英國《金融時報》發的一條短信表達了抗議者的情緒："99年的土地租賃法將直接影響我國主權，讓我們落入中國之手，我國人民可能會失去4000年的歷史，我們可能會從世界地圖上消失。"

BBC越南語部主任阮江分析說，越南人對中國的牴觸、懷疑和排斥心理是根深蒂固的，政府擬定租讓開發區時顯然低估了越南民眾的排華情結。

越南曾淪為中國的藩屬國的歷史給越南國民留下的心理烙印就不提了。僅回顧一下過去半個多世紀的現代史，中越關係也是一波三折。

從50年代的「同志加兄弟」，到70年代關係惡化，越南大規模驅逐華僑，直至1979年兵戎相見，爆發中越邊境流血衝突。

90年代以來，中國和越南都致力於發展經濟，雙方採取和為貴的策略，實現關係正常化。中國大規模投資越南，台灣在越南的經濟投資也逐年增加。

但是，越南民眾自發的反華抗議時有發生，抗議的導火索涉及南中國海的島嶼主權糾紛，中國在南中國海的石油鑽探和捕魚糾紛。

圖片版權 AFP Image caption 有100多名示威者被逮捕，示威者與警察發生流血衝突，多名警察和示威者受傷。

國內政治

歷次的越南民眾針對中國的街頭抗議，一個共同的特點是，越南當局都採取迅即行動予以取締，警察常常被指行為粗暴，外國記者也往往被阻止錄影拍照。

這一方面當然是當局不希望刺激中國，但另一方面也是因為政府擔心民眾走上街頭引發連鎖反應，抗議矛頭從對外轉向對內。

BBC越南語部主任阮江認為，最新的抗議活動是越南總理阮春福執政兩年來遭遇的最大挑戰。阮春富打著反腐和振興越南經濟的旗號上台，要把擬議中的3個經濟特區變成3個「小新加坡」。但批評者認為阮春富低估了民間對中國的牴觸、排斥情緒。

同時擬定出台的網絡安全法也被指給與警察的權力過大，把網絡監控合法化。

鑒於民眾反對聲浪高漲，越南政府宣佈，原定於15日提交國會表決的經濟特區法，將延後至年底表決。