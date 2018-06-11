最高領袖獅城會特朗普 朝鮮老百姓知多少

圖片版權 Reuters/Getty Images Image caption 金正恩與特朗普均已抵達新加坡，凖備會面。

朝鮮最高領袖金正恩已經抵達新加坡，凖備與美國總統特朗普會面。全世界媒體鋪天蓋地報道這一「歷史性會晤」，但身在朝鮮的民眾知道金正恩的最新動向嗎？

這取決於你何時問這個問題。直到峰會開幕前兩天，朝鮮民眾還只是略知一二。不過，當金正恩在新加坡安頓下來後，朝鮮媒體開始大篇幅報道該國領袖的這一重要外交活動。

過去一個月，"特金會"在朝鮮的官方媒體上出現過幾次，不過那是當平壤5月份威脅退出會談時。後面幾次出現，是平壤希望會談不要被取消。朝鮮媒體把被西方媒體稱為「歷史性的會晤」，輕描淡寫成「對話」。

金正恩周日（6月10日）抵達新加坡當天，朝鮮《勞動新聞》的頭條還只是領袖視察一家新開張的海鮮餐廳。

「歷史性會面」

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮的廣播、電視和報紙開始大幅報道金正恩的出訪。

但變化在周一（6月11日）出現。朝鮮的廣播、電視和報紙開始大幅報道金正恩的出訪。朝鮮中央通訊社（KCNA）發表了三篇報道詳述領導人從平壤出發抵達新加坡，並見了新加坡總理李顯龍的消息。

朝中社也在會晤前一天，將「對話」換成了「與美國總統的首次歷史性會面」。不僅如此，媒體還報道了金正恩是坐著中國國航的飛機，而不是他的私人飛機去新加坡的。

「朝美峰會將討論關於建立新型朝美關係廣泛且深刻的觀點」。朝鮮媒體的一篇報道還說，這一會談是「全世界萬眾期待下的歷史首次」。

朝鮮執政黨勞動黨的黨報《勞動新聞》將6月11日的頭版和二版給了領袖出訪。國家電視台更是請回了著名播音員李春姬，用溫柔親切的口吻播報了消息。

「在全世界格外關心和期待下，歷史上首次舉行的朝美峰會，將就順應改變的時代要求建立嶄新的朝美關係，並建立朝鮮半島的持久鞏固的和平機制、實現朝鮮半島無核化等共同關心的問題廣泛深入地交換意見。"《勞動新聞》寫道。

圖片版權 Korea Central TV Image caption 朝鮮國家電視台更是請回了著名播音員李春姬，用溫柔親切的口吻播報了消息。

「重要事情正在發生」

BBC全球媒體觀察部的埃利斯特·克里曼（Alistair Coleman）從這些報道中看到了不同。

「朝鮮媒體在日常報道中的變化意味著重要的事情正在發生。出於控制和某種程度上的偏執，朝鮮國家媒體從不提前報道最高領袖的動向。」

克里曼說，哪怕是金正恩前兩次出訪中國，國家媒體都是在他回到平壤後才開始報道的。「但這次，朝鮮媒體不但告訴民眾最高領袖出了國，還報道了他將與六個月前還互打『口水仗』的美國總統會面。」

但朝美互視為敵已經有70年的歷史了，朝鮮人從小到大都被告知美國和日本是朝鮮半島人民的敵人，因此如何說服老百姓國家政策很快將變，將是一個重大挑戰。

不過克里曼指出，平壤當局近期已經開始「鋪墊」了。朝鮮媒體最近不僅提及「改變了的時代」，還暗示國家經濟政策將要發生重大變化。換而言之，改革開放。

《勞動新聞》的讀者們還讀到了一則不尋常的社論：朝鮮應與其它國家接觸。「形勢要求所有國家和人民建立公平的國際關係」。該篇社論還引述了領導人金正恩的講話：「只要所有國家和人民保持獨立，相互尊重，我們就能建立公平的國際關係，打造一個真正獨立、和平與友善的世界。」