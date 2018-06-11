英倫熱議：世界杯背後的「普京陰謀」

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯2010年申辦世界杯取得成功。

俄羅斯世界杯賽在即，英國媒體重提8年前國際足聯申辦投票背後的「普京的陰謀」和可怕的「俄羅斯足球流氓」。

《太陽報》，《衛報》和其他英國網絡媒體都刊登了英國著名體育記者康大衛（David Conn）的文章，講述了俄羅斯申辦世界杯投票背後的國家政治和間諜活動。康大衛的文章說，普京在享受俄羅斯舉辦世界杯，英國軍情六處的努力並沒能阻止俄羅斯當初申辦成功。

儘管英國足球界都曾希望國際足聯允許世界杯在英國舉行，但是他們的努力付之東流。2010年12月在國際足聯投票時，俄羅斯總統普京到達蘇黎世現場看到俄羅斯申辦獲得成功，現在普京又能通過世界杯賽向世界展示其主宰下的國家。

《衛報》文章說，當初英國在為期兩年的申請過程中總共投入2100萬英鎊，試圖爭取國際足聯24名執委的支持，但英國只得到兩票支持。

後來發現國際足聯執委中17人受到腐敗違規指稱，或被證明有腐敗行為。瑞士，法國和美國都開始了對他們的刑事調查，其中大部分執委投票支持卡塔爾舉辦2022年世界比賽，他們也投票支持周四開始的俄羅斯舉辦的本屆世界杯賽。

調查沒有什麼進展，至少沒有多少相關報道。俄羅斯和卡塔爾的申請團隊和政治領導人都否認在爭取選票中有不當行為。

"俄羅斯不擇手段"

康大衛提到最近在ARTE電視頻道播出的由丹麥製片人霍爾姆和阿德爾斯滕製作的 "世界杯間諜"的紀錄片。在紀錄片中，2018年俄羅斯世界杯組委會總裁阿列克謝·索羅金承認，世界杯對展示俄羅斯形像有好處。

其中一位俄羅斯官員笑著說，一說俄羅斯，人們腦子中就有一手拿伏特加，另一手拿槍的形像。索羅金說，對於俄羅斯人確實存在一些格式化看法。因此世界杯對俄羅斯意義非凡，俄羅斯可以借此機會讓世界了解俄羅斯這個新型的民主國家，展示俄羅斯人民取得的很多進步。

圖片版權 EPA Image caption 切爾西足球俱樂部的老闆、俄羅斯的億萬富翁阿布拉莫維奇成了俄羅斯申辦努力中公開奔走的人物

不過康大衛（David Conn）認為，在英國發生前俄羅斯間諜斯克里帕爾和他女兒成為神經毒劑攻擊的目標，以及俄羅斯被指發動了許多次網絡攻擊後，俄羅斯在英國的形像十分糟糕。

不過《衛報》文章說，英國足協也僱傭過情報人員，包括在俄羅斯的前軍情六處官員克里斯托弗·斯蒂爾。斯蒂爾後來因為提供美國總統特朗普在俄羅斯的活動情報而廣為人知。一位知情人對《衛報》透露，克里斯托弗·斯蒂爾花了8個月事件為英國爭取舉辦世界杯的機會。

英國議會文化、媒體和體育委員會2014發表的報告中提及《星期天泰晤士報》的一封信，該記者同據信是克里斯托弗·斯蒂爾的"前軍情六處知情人"進行過交談。這封信說："據信普京召集了許多寡頭，讓他們用各種必要手段確保俄羅斯2008年世界杯申辦取得成功，包括同投票人達成個人交易。"

切爾西足球俱樂部的老闆、俄羅斯億萬富翁阿布拉莫維奇成了申辦努力中公開奔走的人物，在宣佈申辦成功的時候, 阿布拉莫維奇就在蘇黎世的大廳當中，站在索羅金身後高興地鼓掌。

國際足聯"腐敗"

這位軍情六處的知情人告訴記者說，"沒有任何書面證據"，一切都能被"否認"。但是信件說，知情人說，一幅畢加索的畫被送給了歐足聯主席普拉蒂尼，比利時的國際足聯執委德胡赫得到了珍貴的藝術品，後來的報道說該藝術品也是一幅畢加索的畫。

普拉蒂尼否認上述指稱，說那是"完全編造"。國際足聯的調查也接受了德胡赫的說法，即他得到的畫出自無名藝術家之手。

國際足聯的調查認為俄羅斯在申辦過程中並無不當行為，也沒有違規。國際足聯的道德委員會副主席、瑞士檢察官科內爾·博貝利裁決說俄羅斯並無任何過錯。

但是《衛報》報道說，科內爾·博貝利並沒有認為申辦投票由租賃來的電腦進行處理有何不妥。這些電腦來自一個足球基金會，而該基金會"似乎同阿布拉莫維奇有關"。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國媒體報道說，"俄羅斯足球流氓"由於其組織性和紀律性強而成為全球足球暴力中最可畏的力量(2016年馬賽) 。

博貝利匯報說，申辦投票產生結果後，那些電腦被交還給那個足球基金會，之後"（電腦的）所有者證實那些電腦被銷毀"。

"俄羅斯足球流氓"

在世界杯開賽前，"俄羅斯足球流氓"也是英國許多媒體報道的內容。許多報道說，"俄羅斯足球流氓"由於其組織性和紀律性強而成為全球足球暴力中最可畏的力量。報道都例舉了2016年歐洲杯賽期間在法國馬賽，"俄羅斯足球流氓"把英國球迷打得頭破血流，落荒逃走的"馬賽之戰"。

今年早些時候在BBC紀錄片中，一個參加過2006年歐洲杯暴力衝突的俄羅斯球迷說："儘管他們人數（英國球迷）佔絶對優勢，我們讓他們明白他們沒什麼了不起。"

報道把"馬賽之戰"渲染成俄羅斯足球流氓暴力的頂峰標誌。在6月14日世界杯賽在俄羅斯開始前，英國議員開始表示擔心可能會發生暴力事件。

"俄羅斯足球流氓"一時間成了英國的全國報紙和地方報紙的報道內容。《太陽報》報道，在馬賽被俄羅斯球迷打傷的英國球迷格雷呼籲英國球迷抵制俄羅斯的世界杯賽。

《獨立報》上月報道說，去俄羅斯的英國球迷得到俄國方面到提醒說，要他們適應比賽場館附近部署的大批俄羅斯軍警。去伏爾加格勒（以前的斯大林格勒）的球迷被提醒不要對當地人展示旗幟或敏感的紀念品，或唱能夠刺激當地人的歌曲。

不久前《衛報》刊登西蒙·帕金的文章甚至說，20多年來（普京執政時期），俄羅斯極右的暴徒球迷受到俄羅斯國家的鼓勵。