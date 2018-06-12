養虎為患的德州人：這是上帝賦予的權力

圖片版權 Ruaridh C/Barcroft Media via Getty Images

養老虎不是一件容易的事情。如果你養的老虎重400磅，每周你就得花約200美元才能買足夠的肉給牠吃。給它們剪爪子也不是一件簡單的事，礙於老虎的身體構造，剪爪子等於截掉牠們的腳趾骨。

雖然如此，許多美國人仍然喜歡飼養老虎做寵物。估計指，美國現時約有7000隻被人飼養的老虎，比現時估計的全球野生老虎數量還要多。這些老虎許多被養在動物園裏，也有一些被人養在自己的家裏。

但並不是每個飼養老虎的人都能夠好好照顧牠們。許多老虎因為沒有足夠的活動空間，令它們的肌肉萎縮。動物維權人士卡利森（Ben Callison）解釋，一隻野生老虎的地盤通常有20平方英里，如果飼養老虎的人把它們困在一個普通房間大小的空間，對這些老虎的身體和心理都會有很大的影響。

這些老虎始終是野生動物，具有侵略性。1990年至今，被人飼養的老虎在全美國已經造成最少22人死亡、500人受傷，但許多美國人始終十分抗拒政府就這個事情立法規管。

圖片版權 Reuters Image caption 許多德州人認為他們有權利做任何自己想做的事情，包括管有槍械和飼養老虎。

飼養老虎的自由

這個問題在美國德州尤其嚴重。一隻老虎2001年在德州扯掉一名男童的手臂後，當地才立法要求飼養老虎的人向當局登記。但是州政府仍然無法凖確得知當地有多少只被人飼養的老虎。這是因為州政府讓當地254個縣政府自行執法，無法直接控制他們執法的力度。

為甚麼德州人仍然喜歡養老虎？這是與德州人對「自由」的想法有關：當地人認為他們有權做任何事情，包括飼養老虎，而這是上帝給予他們的權力，不可侵犯。

卡利森說，他曾在美國農業部一個會議上指出美國人飼養老虎等野生動物的問題，會議結束後有人批評他「是個共產黨人」。他認為，一些美國人認為如果政府要管他們飼養甚麼寵物，那就是政府嘗試裭奪他們的權利。

德州一家動物權益組織的發言人博伊奇（Pamela Boich）解釋，德州人立場大多十分保守，十分重視個人的自由和權利。她認為，這是沒有問題的，但如果德州人行使這些權利時無法確保動物得有適當的照顧，「那就是不對的」。

圖片版權 Getty Images Image caption 已故流行天王邁克爾·傑克遜（Michael Jackson）也曾飼養兩隻老虎，牠們現在都被送到加州一個動物園。

思想改變

要改變美國人的想法不是一件容易的事。美國一家野物動物教育組織的發言人卡爾弗（Angela Culver）認為，美國人尤其喜歡跟小老虎合照。邁阿密一家中學上月舉行畢業舞會期間，更帶出一隻成年老虎作為娛樂環節，引起爭議。

但現在這種想法似乎開始出現改變。美國貓科動物保育組織（Feline Conservation Federation）分別在2011年和2016年做調查，發現全美國老虎的數量由6563隻下降至5144隻，顯示美國人開始不再飼養老虎。博伊奇也認為，這個趨勢顯示美國公眾開始對飼養老虎的問題有更深入的認識。

美國的動物權益組織希望最終能在全國禁止公眾飼養老虎等危險動物。但即使政府能立法和想辦法充公所有私人飼養的老虎，政府還需要找地方好好安置充公得來的老虎。

美國一家野物動物教育組織的發言人卡爾弗（Angela Culver）指，許多人認為如果從小飼養老虎等野生動物就可以馴化牠們，但卡爾弗說牠們始終是野生動物，天生就具侵略性。

他解釋，這些小老虎大多無意傷人，但即使牠們始終十分強壯，在玩耍的時候就有可能傷害到牠們的主人。「即使是小老虎，傷害力也不少。」