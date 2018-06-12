美朝峰會：金正恩說要「讓歷史成為過去」

你的器材不支持播放多媒體材料 美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行歷史性會晤。

美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩星期二（6月12日）在新加坡舉行會談。兩人在會談後一起出席儀式，並簽署聯合聲明。特朗普在儀式後一個多小時出席記者會，形容雙方對話「誠懇、直接、具有建設性」。

金正恩並沒有出席記者會，但在簽署文件後對現場記者說，他與特朗普舉行了一場「歷史性」的會談。金正恩也說兩人決定「讓歷史成為過去」，同時感謝特朗普讓這場會談成事。

這場美朝峰會也引來周邊國家的注意。韓國總統文在寅表示，「朝美首腦會談將作為化解地球上最後一塊冷戰堅冰的世界性事件載入史冊」。

韓聯社引述文在寅的聲明說，「長達70年的分裂敵對之陰霾讓人們甚至不敢相信眼前發生的事，高度讚賞金正恩和特朗普不囿於陳規，不安於現狀，勇下決斷求新求變」。

文在寅表示，「韓國將在新加坡協議基礎上與朝鮮一道開啟和平合作新征程，今後會有無數困難，但我們決不放棄，不走回頭路，歷史屬於敢於行動挑戰的人們。韓國政府將不遺餘力地與美國、朝鮮及國際社會開展合作，確保協議得以妥善落實」。

俄羅斯國家新聞通訊社塔斯社（Tass）引述俄羅斯副外長謝爾蓋·裏亞布科夫（Sergei Ryabkov）說，俄方對峰會持「正面態度」，但補充說「魔鬼在細節裏」。塔斯社沒有說明謝爾蓋·裏亞布科夫指的是甚麼。

美朝雙方都正面評價特朗普和金正恩的會面，但多名專家都認為這場會面的象徵意義要比實質意義要大。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普乘坐「空軍一號」離開新加坡時，人們拿出手機拍照。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普乘坐"空軍一號"離開新加坡。

圖片版權 AFP Image caption 文在寅盛讚「金特會」是「化解冷戰的世界性事件」。

中國有何回應？

中國外交部長王毅表示，中國希望美朝兩國領導人能夠排除干擾，建立互信，就推進並實現半島的無核化以及推進並建立半島的和平機制，能夠達成基本的共識。

中國外交部當天晚上就美朝領導人會晤發表聲明說，「朝美領導人會晤順利舉行並取得了積極成果。這是推動朝鮮半島無核化和政治解決進程取得的重要進展。我們對朝美兩國領導人作出的政治決斷表示高度讚賞，對會晤取得的成果表示歡迎和支持，對有關各方為推動會晤取得成功所作努力予以積極評價」。

中國外交部發言人耿爽亦在當天例行記者會上表示，「當前半島問題政治解決進程正沿著中方提出的『雙軌並進』思路方向邁進」。他還說，「作為半島事務重要當事方和《停戰協定》締約方，中方將有責任、也有義務在實現半島停和機制轉換進程中發揮應有作用」。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普是與朝鮮領導人見面的首位現任美國總統。

圖片版權 Reuters Image caption 兩人在雙方官員見證下籤署聯合聲明。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國報紙以頭條新聞方式報道金正恩和特朗普的見面。

特朗普在記者會說了甚麼？

特朗普透露，金正恩承諾會拆毀一個「主要的導彈引擎試驗場」，而美國作為回報，就會暫停針對朝鮮的軍事演習。這與中國早前提出的「雙暫停」建議一致。中國外長王毅提出，美國應該停止與韓國的聯合軍演，而朝鮮就應停止核導彈試驗。

特朗普補充說，除非與朝鮮的後續談判未如理想，否則都不會重啟軍演。但美國目前不會停止經濟制裁，因此認為美國「沒有放棄任何事情」。

在被問及朝鮮的人權問題時，特朗普說他與金正恩有討論這個問題，但他說，談論的細節比其他議題「相對來說沒那麼深入」。

特朗普在記者會期間被問到為甚麼沒有跟朝鮮要到更好的協議。他說，因為他只在新加坡待一天，所以「沒時間」談更多的細節。他又補充說，他和金正恩會談期間達成的一些共識沒有被寫進聯合聲明。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮的廣播、電視和報紙開始大幅報道金正恩的出訪。

聯合聲明說了甚麼？

這份文件共有四個重點：

美國與朝鮮致力於根據兩國人民對和平與繁榮的願望，建立新型美朝關係。

美國與朝鮮將一道努力，在朝鮮半島上打造一個持續、穩定的和平機制。

重申2018年4月27日簽署的《板門店宣言》，朝鮮承諾將向朝鮮半島完全無核化方向努力。

美國與朝鮮將致力於找回戰俘／戰時失蹤人員遺骸，其中包括將已確定身份的遺骸盡快遣送回國。

文件的開首形容，特朗普和金正恩「全面地、深入地、誠懇地」交換有關美朝兩國關係的意見，雙方也談到在朝鮮半島建立一個「持久、和平」的政權。特朗普也承諾給予朝鮮的安全保障，而金正恩重申自己將堅持朝鮮半島無核化。

BBC記者勞拉·比克（Laura Bicker）形容，這份文件的內容含糊，也欠缺詳細的內容。她指出，文件給出的唯一承諾是推動朝鮮半島無核化，但沒有提及外界如何驗證這個過程，也沒有點明這必須是一個」無可逆轉」的過程，令朝鮮在將來不會隨時重啟核武器計劃。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在簽署聯合聲明後出席記者會，但金正恩沒有同行。

美國科學家聯合會專家蒙特（Adam Mount）也指出，朝鮮其實分別在1992年和2005年已經簽署類似的文件，答應要推動朝鮮半島無核化，但最終沒有成事。他接受路透社採訪時更指出，特朗普和金正恩簽署的文件裏，推動朝鮮半島無核化的字眼比之前的協議更溫和，沒有實施的時間表，也沒有邀請獨立武器調查員進行任何查檢工作。

特朗普在記者會中強調將會查核朝鮮有沒有履行去核化的承諾，過程中將「派遣大量人員到朝鮮」，但是沒有透露詳情。

會見的過程怎樣？

兩人早上分別乘坐專車抵達位於聖淘沙島上的嘉佩樂酒店（Capella Hotel），約在當地時間早上九時見面。兩人在一列朝鮮和美國國旗時握手，讓記者拍照。

兩人隨即在酒店內進行非公開對話。BBC記者勞拉·比克留意到，兩人單獨會面只有38分鐘，似乎沒有足夠時間達成任何實質的共識。但不管兩人最終的談判結果如何，兩人的會面就已經明確顯示美朝兩國的關係已經改變。

美朝雙方之後舉行雙邊會談，美國的代表除了特朗普，還有國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），白宮幕僚長凱利（John Kelly）和國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等人。朝鮮方面，金正恩帶了被視為金正恩「左右手」的金英哲、外交部長李勇浩和前外交部長李洙墉。

特朗普和金正恩在同一天下午舉行儀式，簽署文件併發表簡單講話。儀式結束後，金正恩隨即坐車到機場，特朗普就舉行記者會。

會面對兩人有甚麼意義？

這場前所未有的會面對兩人都有十分大的正面影響，但長遠來說可能埋下了令兩人丟臉的伏筆。

短期內，特朗普會把與金正恩的會面歸功他對朝鮮施加的壓力和經濟制裁，也會說是美國威脅對朝鮮動武，迫使金正恩到談判桌上對話。

另一方面，金正恩的父親和祖父在位時都沒有跟美國總統見面，因此在金正恩來說，成功與美國總統會面本身就是一項成就。在朝鮮的政權眼中，與美國總統見面能加固金正恩的領導能力。

圖片版權 Getty Images Image caption 各國領導人入住的酒店，警備森嚴。

路透社引述數名專家分析指，這場美朝峰會的象徵意義大於實質意義。美國智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）的朝鮮問題專家魯傑羅（Anthony Ruggiero）指出，特朗普和金正恩在會談期間作的承諾會否成為事實，現在仍是未知之數。

總部設在北京的盤古智庫研究員李枏也認為，特朗普和金正恩簽署的聯合聲明欠缺實質內容，因此這場峰會能否改變美朝關係，目前言之尚早。