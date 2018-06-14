觀點："特金會"的成果尚需歷史檢驗

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普與金正恩在新加坡實現了美朝領導人歷史性的會晤。

6月12日，幾經周折的"特金會"終於如期在新加坡舉行，美朝首腦實現了歷史性的會晤。對於此次會晤，從3月份宣佈會晤消息起就引發全世界的關注，兩位極為現實、靈活、強硬的領導人能否在"棄核換安全"問題上實現戰略大交易令人關注。

就此次會晤來看，雙方就朝鮮半島無核化和朝鮮安全保障承諾達成了初步共識，但仍需很大的努力才能實現。儘管此前雙方的態度都比較強硬，但最終坐到談判桌上還是相互妥協，這也使得首腦會晤能夠達成四點共識。但未來推動"棄核換安全"的順利實現不僅需要美朝雙方落實共識，也需要中國、韓國等其他相關方共同參與，這些目標最終能否實現也面臨著一些不確定性因素，朝鮮半島無核化能否最終實現還需歷史檢驗。

首先，半島無核化如何實現？此次兩國元首達成的共識並未對朝鮮半島無核化的路線圖達成極為具體的共識，實際上，這反映了雙方之間的分歧並不容易消除。對於半島無核化問題，美朝之間的分歧主要體現在三個方面，難度也是逐漸增大。

其一是半島無核化的內涵，半島無核化實際上是指朝鮮半島雙方都不得研發和部署核武器，也就是指朝韓雙方共同實現無核化，這一目標在冷戰結束初期就被朝韓雙方通過簽署協議方式確認，只是後來由於朝核問題的持續發酵而產生變數，甚至成為雙方討價還價的籌碼。目前來看，美朝雙方共同確認了朝鮮半島無核化是涉及朝韓雙方的共同無核化，也對美軍在朝鮮半島攜帶核武器的軍事裝備進行了限制。此次朝鮮重申遵守《板門店宣言》中承諾的"半島無核化"目標，實際上繼續表明了這一態度。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普和金正恩在協議上籤字

其二是半島無核化的路徑。儘管美朝雙方在實現朝鮮半島無核化的最終目標上分歧相對較少，但關鍵是如何實現無核化，這也是此前美朝雙方談判最為艱難的地方。美國方面此前要求朝鮮實現"全面的、可驗證的、不可逆的"棄核，要設定棄核的時間表，甚至宣稱要朝鮮採取利比亞模式棄核。而朝鮮方面更希望是通過分階段、同步化的方式實現棄核，朝鮮棄核的不斷實現是以美韓等是否履行相關承諾掛鉤。從目前兩國領導人達成的協議來看，只是談到完全無核化，並未完全體現雙方此前宣稱的棄核路線，體現了雙方各有讓步，也折射了分歧並未完全消除。

其三是朝鮮推動半島無核化的回報。顯然，朝鮮棄核不是無條件，而是希望美韓提供安全保證、經濟援助、解除制裁、減少軍事施壓等諸多互惠作為回報，以獎勵朝鮮在凍結核研發、拆除核設施、銷毀核武器等棄核過程中的努力。目前來看，雙方大致是按照這個思路進行，但具體如何實現利益交易，必須雙方在落實兩國領導人協議的基礎上繼續保持合作，小心翼翼維護。畢竟朝鮮棄核是一攬子方案，涉及諸多領域。

第二，對朝鮮的安全保障是否可信？朝鮮擁核的最大原因源自對自身安全的擔憂，因而擁核也被認為是工具而非目的。對於朝鮮而言，"棄核換安全"是其重要戰略訴求，否則朝鮮擁核會逐漸成為其戰略負擔而非資產。畢竟謀求擁核會導致朝鮮麵臨嚴厲的國際制裁，國內經濟嚴重受損，長遠發展受挫。

對於朝鮮的安全保障而言，最為關鍵的是三個問題，一是美國能夠給予朝鮮安全保障，這種安全保障是口頭的還是紙面的；儘管此前特朗普總統口頭承諾給朝鮮安全保障，但朝鮮未必相信，因而美國如何給朝鮮提供可信的安全承諾才是關鍵。二是美國給予朝鮮安全保障需要朝鮮付出何種代價，顯然美國給朝鮮提供安全保障不是無條件，如果條件高到朝鮮難以承受，將會削弱朝鮮尋求安全保障的動力與信心。三是除了美國外，中韓等相關方在給予朝鮮安全保障方面可以發揮何種作用？

圖片版權 Getty Images Image caption 目前有近30000美軍駐守韓國。

從目前雙方達成的協議來看，美朝建立新型關係，共同努力建立持久穩定的朝鮮半島和平機制，顯示了美國在一定程度上對朝鮮的安全承諾，不過這個承諾還相對模糊並充滿變數，既沒有明確美朝是否建交，也沒有明確朝鮮在何種情況下放棄對朝鮮的軍事威懾。

總之，"特金會"的氣氛雖然相對不錯，但最後達成的協議略顯平淡，美朝雙方最為關心的兩大問題——朝鮮棄核和美國安全承諾都沒有得到比較明確的體現。畢竟美朝之前已經敵對將近70餘年，彼此信任程度很低，因而也很難達成具有較大魄力的協議。但即便如此，如果未來兩國關係能夠向著這種積極的方向發展，對雙方而言也是大有益處，總體上也能夠向著"棄核換安全"的方向發展。不過該協議的具體落實還面臨一系列不確定性因素，兩國是否能真正實現握手言和，朝鮮是否最終實現棄核，朝鮮半島的持久和平會否來臨，這一切仍需歷史的檢驗。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）