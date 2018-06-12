英倫熱議：金正恩「大獲成功」 協議執行困難重重

圖片版權 AFP Image caption 美國總統在峰會簽字儀式後展示有他和金正恩簽名的文件。

特朗普和金正恩在新加坡的歷史性會談受到全球媒體關注，但是《衛報》對峰會協議的可行性提出疑問。

另外《衛報》報道說，特朗普和金正恩的峰會安排，包括兩國國旗擺放，單獨會見，握手等細節都傳達了一種平等會晤的印象，對金正恩來說無疑是個巨大成功。

這次美朝峰會被《每日電訊報》報道說成是在過去半個世紀當中，最離奇，最不可預料的地緣政治會議。

據透露特朗普對金正恩承諾，如果他放棄核武器，就不會被推翻。他還提出"獨特的"安全保證，即如果金正恩遵守協議，將增加對朝鮮的海外投資，解除經濟制裁。

美朝領導人在歷史性峰會後雙方發表聯合聲明，其中金正恩承諾放棄核武器，特朗普做出安全保證。聲明還說，美朝高級官員進一步進行會談，繼續保持峰會形成的勢頭。

"含糊其辭"

不過《衛報》報道說，雙方的承諾措辭含糊，並沒有比過去美國和朝鮮達成類似內容的協議更進一步。協議的內容實施難度很大。在1994和2005年美國和朝鮮都曾經達成過協議，其中也有過類似的承諾。但是對於這些協議，美朝各有不同解讀，在核查問題上也有爭議，因此協議被作廢。

圖片版權 Reuters Image caption 《衛報》報道說，特朗普和金正恩的峰會安排，包括兩國國旗擺放，單獨會見，握手等細節都傳達了一種平等會面的印象，對金正恩來說無疑是個巨大成功。

報道說，在去核問題上美朝雙方理解的差距很大。華盛頓要求朝鮮盡快完全解除核武裝，但是平壤希望雙方以平等身份談判，對談判不設最後期限。

國際廢除核武運動(ICAN)的負責人菲恩發推特說，"我們支持外交與和平解決方案。但是如果沒有就解除核武裝達成協議，（峰會）就成了歡迎加入核俱樂部的盛大招待會。"

《衛報》報道說，今年新年的時候金正恩說，朝鮮完成了形成核威懾能力的任務，自那以後就中止了核試驗和導彈測試。

據信朝鮮至少擁有20多枚核彈頭，包括一個熱核炸彈。朝鮮還快造出能把核彈頭投送到美國本土的遠程洲際彈道導彈。

"最壞的獨裁者"

就在幾個月前，金正恩和特朗普還互相攻擊，並作戰爭威脅。去年9月特朗普在聯合國大會上講話中發誓說，如果朝鮮威脅到美國或其盟國，將徹底摧毀朝鮮。隨後金正恩在一份聲明中說，"膽怯的狗更能叫"。金正恩還說特朗普"分明不是一個政治人，而是愛玩火的惡棍、流氓"。

這次朝鮮國家媒體朝鮮中央通訊社說，朝美峰會討論"朝鮮半島永久持續的和平機制"。《每日電訊報》的報道說，朝鮮領導人金正恩被告知，一個無核化朝鮮才是最安全的朝鮮。

《衛報》專欄作者理查德·沃爾夫站在美國盟國立場上說，同一個好戰，難以預料，而且掌握核武器的領導人談判總比不談好，因此任何說服特朗普的努力，儘管不會成功，但總能令人鬆一口氣。

圖片版權 AFP Image caption 金正恩說要學習新加坡，但是《每日電訊報》專欄作家提姆·斯坦利說，新加坡不是什麼榜樣，在其乾淨，明亮成功的背後是個專制政府以及根深蒂固的保守社會。

這位專欄作者似乎不看好特朗普同"世界最壞的獨裁者"舉行會談。他說特朗普在外交上也我行我素，給世界帶來意外。只要特朗普高興，只要他不走向戰爭，美國盟國就能在特朗普任期結束後收拾殘局。

學習新加坡？

朝鮮官方媒體報道說，金正恩表示對新加坡的經濟發展留下深刻印象，希望能夠向新加坡學習。金正恩說，新加坡"乾淨和美麗"，並表示自己了解一些東南亞國家的經濟發展潛能及其發展經驗。

《每日電訊報》專欄作家提姆·斯坦利(Tim Stanley)撰文說，對於具有自由精神的英國人來說，新加坡不是什麼榜樣，在其乾淨，明亮成功的背後是個專制政府以及根深蒂固的保守社會。

《衛報》的記者從新加坡發來報道說，美國前籃球明星，金正恩的朋友丹尼斯·羅德曼為美朝峰會高興得落淚。羅德曼接受CNN採訪時激動地說，他數月前就料到了會有今天的峰會。他還提到之前他引起爭議的平壤之旅以及所受到的謾罵攻擊。

"我對人們說過，金正恩就是21世紀，他正努力給他的國家帶來進步"。丹尼斯·羅德曼還說特朗普曾經對他的努力表達過感謝，白宮秘書打電話對他說，特朗普為他感到"自豪"。

不過《衛報》報道說，這種說法似乎同特朗普2014年發的一個推特不符，當時特朗普說丹尼斯·羅德曼希望他訪問朝鮮完全"不切實際"。