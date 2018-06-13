烤鴨、火鍋、小龍蝦 「吃貨」波登也曾吃遍中國

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"你知道我喜歡什麼嗎？我喜歡四川。"已故的美國名廚安東尼·波登曾在CNN的旅行節目中這麼說。"你知道我還喜歡什麼嗎？讓我的朋友（在四川）掏耳朵。"

上周在法國自殺的美國名廚不僅將紐約不為人知的餐館帶給了受眾，他也多次來到中國，將中國人生活中的食物和習俗帶給了世界。

在北京，波登專門介紹了大名鼎鼎的利群烤鴨。這間烤鴨店來頭不小，老闆利群曾在老字號全聚德工作多年，後來另起爐灶，在胡同裏開起了這家店。

與許多電視名廚不同，波登的節目中一向有嘉賓。在那次去利群烤鴨店時，他約上三五知己，共享美食與美酒。

圖片版權 Getty Images Image caption 在北京，波登專門介紹了大名鼎鼎的利群烤鴨。

熟悉波登的人說，他的節目不僅是食物，還有文化。在成都，波登不僅品嚐了四川的辣椒，還帶著朋友掏耳朵。他吃火鍋吃到痛哭流涕，還不忘補充一句：非常爽。

在那集節目中，波登還與米其林大廚埃里克·裏佩爾走街串巷，擔擔甜水面、辣子雞、火鍋、兔頭、藤椒魚、爆豬大腸無一不嘗，還學會了做魚香肉絲。

當然，中國的美食不僅都在四川，上海也是美食之都。與其他電視名廚不同，波登在上海選擇的不是米其林餐廳，而是街頭大排擋。鱔魚、扇貝、冷餛飩，還有中國人最愛的食物之一：小龍蝦。

圖片版權 Getty Images Image caption 小龍蝦是中國人最喜愛的美食之一

近20年，波登帶著全球受眾走遍世界美食之都，在他死後，粉絲們緬懷無數。他不僅是個「吃貨」，還是許多世界名人的朋友。在所有的懷念中，曾經在越南河內與波登共享美食的美國前總統奧巴馬的方式或許最打動人心。

「塑膠矮凳，平價卻美味的米線，涼爽的河內啤酒。這是我懷念托尼的方式。他教我們關於食物的一切，更重要的是，關於食物將我們聚在一起的能力。這能減少我們對未知的恐懼。我們會想念他。」