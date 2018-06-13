觀點：特朗普為何在美朝峰會上避談人權問題

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舉世矚目的美朝峰會落幕。我們遺憾地發現，在這次美朝峰會上，人權問題被忽視。

特朗普透露，他向金正恩提到過人權問題。美國之音記者問：「您今天把人權問題擺到了桌面上，他是如何回應的？」特朗普答：「非常好。我的意思是，我們很顯然百分之九十的時間都用於討論去核化的問題。但是我們也談及許多其它事情，包括也提及了人權問題，讓美軍士兵遺骸回歸故里是一個重要的因素。實際上我們將這一問題寫入了文件，我們能將其在文件中得到落實。」

圖片版權 Getty Images Image caption 平昌冬奧會閉幕式外的反朝抗議者，抗議標語指向朝鮮勞動黨副委員長金永哲。

原來，特朗普總統說的人權問題是美國人的人權問題（美軍士兵遺骸回歸故里）；朝鮮的人權問題則未曾提及。

有記者繼續尖銳提問：「你一月份說過，地球上沒有任何政權像朝鮮政權那樣殘酷地欺壓人民。你還相信這個判斷嗎？」特朗普答：「我認為差不多是那樣，不過不只是朝鮮是那樣。」

這明顯是迴避。誠然，這次美朝峰會的重點是朝鮮的無核化問題，朝鮮的人權問題暫且放一放也不是不可以，但是特朗普上面的回答很容易給人一種印象，即，像朝鮮那樣踐踏人權的國家又不止一個，我們美國管不過來。聯繫到特朗普一再誇獎金正恩「很聰明，熱愛他的人民，熱愛他的國家」，這固然是特朗普特有的亂戴高帽子，但其中多少也流露出他對於別國的人權問題確實不夠重視。

特朗普對人權問題不重視，也表現在他對中國政府的態度上。不錯，美國國務院《2017年度各國人權報告》點名批評了中國，他的兩任國務卿蒂勒森和蓬佩奧在去年的六四和今年的六四都發表了聲明；但是特朗普總統本人在中國的人權問題上卻幾乎沒說過一句話。他在美中貿易巨額逆差和盜竊知識產權等問題上對中國政府不假辭色，說明他並不害怕得罪中國政府；由此也可推論，他在中國人權問題上的低調乃至沉默，是因為他對中國的人權問題真的不重視。

圖片版權 Reuters Image caption 22歲的美國學生瓦姆比爾被朝鮮關押，在被送回美國不久後死亡。但人權議題顯然沒有成為此次峰會的重點。

特朗普不重視別國的人權問題，或許是出自他的「美國優先」原則。在他看來，別國的事，如果損害到美國的利益，那必須嚴肅對待；至於別國的人權則是別國自己的事，美國管不著也管不了。

這種看法大有問題。就以美中貿易衝突為例。美國之所以在和中國的貿易往來中吃了虧，其實就和中國的惡劣的人權狀況大有關聯。因為所謂中國奇蹟，在很大程度上靠的就是「低人權優勢」（中國學者秦暉語）。正是憑著低人權優勢，中國成了世界上最大的血汗工廠，一方面形成了福利國家和自由國家都難以匹敵的競爭力，好資本主義比不過壞資本主義。另一方面又使得中國的廣大勞工淪為弱勢群體，中國勞工的集體談判能力之低，連很多非洲國家都比不上，故而無法從整體經濟的發展中得到自己應該得到的利益，最終導致中國的崛起成為暴政的崛起及對世界的威脅。

因此，即便從打貿易戰的角度出發，美國也應該重視中國的人權問題。本來，美中之間打貿易戰，美國手裏的牌更多，但中國的承受力更強。因為中國是專制國家，政府可以把內部的不滿與異議強力打壓下去；而美國是民主國家，只要特朗普的若干措施在短期內不能見效還招致一些群體的利益受損，美國人就可以用這種那種方式投下反對票，使得這些措施半途而廢，難以為繼。因此，美國打貿易戰，未必能打出預期的規模和預期的效果，但要是打出人權牌，情況就不一樣了。

圖片版權 AFP Image caption 2016年3月，美國公民金東哲在朝鮮電視上哭泣認罪。

打出人權牌還有一個好處。如果你只打貿易戰，中共當局很容易給美國扣上「亡我之心不死」、「損害中國人民利益」的罪名，在國內煽動起所謂愛國主義和反美情緒幫自己解困。如果你還打出人權牌，突顯出也是為了促進中國人的權利、尤其是為了中國的勞工和底層民眾的利益，中共當局就很難這樣做文章了。

回到朝鮮的問題上來。假如朝鮮真的去核化，從而集中精力發展經濟，那當然是件好事。但假如朝鮮選擇了中國模式的發展道路，而美國卻像當初一味地支持中國經濟發展那樣一味地支持朝鮮發展經濟而迴避人權問題，以至於到頭來，幫助朝鮮成為一個小號的中國，那對世界是好事還是壞事呢？

最後，再談談中國崛起的問題。中國的人口是美國的4倍多。這就是說，只要中國的人均GDP達到美國的四分之一，中國的經濟總量就超過美國了。因此，以中國的巨大規模，成為世界第一大經濟體順理成章，本不足為奇。但問題是，如果崛起的中國仍然是踐踏人權、否定民主，那勢必會對自由國家和整個世界構成空前嚴峻的挑戰和威脅。因此，美國以及所有的民主國家，都絶不能對中國和朝鮮這樣的國家的人權議題掉以輕心。

注：本文不代表BBC觀點和立場。