東京朝鮮高中裏的面孔--校長先生

Image caption 東京朝鮮學校的慎吉雄校長

67歲的東京朝鮮學校校長慎吉雄卻對這種說法嗤之以鼻。 「沒有人要在這個國家製造革命，」他氣憤地回應道。 「家長們把孩子送過來，學習的是作為一名朝鮮人的自豪。」

「我們學校強調的是學習母語。學生學到的是如何照顧自己的母親，結交朋友，如何像成年人一樣成熟，以及如何改善我們居住的國家日本。最終，學生也會學到為了南北韓的統一，他們能做什麼。 」

但對象我這樣一個從未來過的外國記者來說，學校大部分教室裏金正日和金日成的畫像卻時刻提醒著人們，這是一間特立獨行的學校。教室裏關於金日成的宣傳照片，讓這所位於現代化城市東京的學校還是顯得有點古怪。

對慎吉雄來說，強調朝鮮的身份認同也是他對平壤忠誠的體現。他曾對他的兒子們說，做人最重要的是講究「忠」和「孝」。雖然他生活在日本，但這或許是他能為祖國做的全部了。

圖片版權 BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images Image caption 金正日和金日成肖像懸掛在高中課堂內。

「正是朝鮮60多年前給我們的支持，才讓我們走到了今天。」他說這番話時，東京早晨的陽光正灑進他不大的辦公室，照在他黝黑的肌膚上。

「我很崇拜我們的領袖，並會將我有意義​​的人生貢獻給朝鮮，他們對在日本的朝鮮人十分關心。」

慎吉雄這番話並不是虛情假意。出生在大阪的他10歲前和其他日本孩子一樣上的是日本學校。作為第二代移民，他在日本當年那樣的社會環境裏遭到了很多歧視。

某個夏天，他與朝鮮學校的學生在一個夏令營裏有了第一次接觸。很快，他就決定他並不屬於日本學校。那時的朝鮮學校，課程裏還教偉大領袖金日成的革命歷史，以及金日成的革命活動。

在那以後的數十年裏，慎吉雄取得了朝鮮護照，並開始培養在日本的「下一代朝鮮人」。儘管有時被日本人當成間諜，但慎吉雄對他所做的事情，以及他的學生所取得的一切都深感自豪。在他看來，日本政府對他們「有敵意」。

圖片版權 JUNG YEON-JE Image caption 就在六個月前，朝鮮與美國關係劍拔弩張，戰爭好似一觸即發。

成為父親後，慎吉雄把自己的四個兒子都送進了朝鮮學校。現在，他們中的一位正在日本的朝鮮大學教書，他的太太曾經也是這所學校的一名老師。

在我最近對朝鮮學校的幾次訪問中，教室外牆上對畢業生成就的展示十分顯眼。學校希望這些海報鼓舞正在就讀的學生，也希望讓像我這樣的「外人」不要覺得這間學校只培養那些平壤政府的代言人。

「我們的學生對他們的祖國和朝鮮充滿好感，日本政府卻覺得我們充滿著邪惡。他們想要我們消失。」慎校長說這番話前，他正和日本政府打著漫長的官司。

你的器材不支持播放多媒體材料 學校走廊

2013年，現任首相安倍上台兩個月後，他正式將朝鮮學校從一個免學費項目中剔除，也從此，慎校長與安倍政府結下了「梁子」。

慎校長說這種做法充滿歧視，並且把在日本的朝鮮公民和對朝鮮忠誠的人士推向一個角落。這也讓他更加覺得，美國和他們在亞洲的「傀儡國家」試圖讓朝鮮從世界地圖上「消失」。他說，這樣一來，朝鮮目前的核武項目完全就是針對美國的「挑釁」。

「是美國分割了我們的祖國，也是美國在過去70年裏用核武器來威脅朝鮮。」說到這時，慎校長有些激動，提高了嗓門。 「我們朝鮮恪守承諾，但美國和日本食言在先。因此，我們才決定發展核武，併發射導彈。」

「美國總統正在對朝鮮施壓，並且認為我們會讓步……我們決不會屈服於美國對朝鮮的壓力。」

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮學校橫幅寫道：讓我們成為真正的愛國主義者，熱愛祖國和人民。

儘管慎校長慷慨激昂地為平壤辯護，但他在日本卻面臨著兩難處境。越來越多曾經支持朝鮮的在日人士開始覺得平壤對他們是個負擔。

2016年，日本安全部門首次向外界公布了半官方的在日朝鮮人聯絡總會（即半官方的朝鮮使館，或稱Chongryon）的會員數：大約７萬人。研究朝鮮問題的專家和日本的官員們都說，這一數據在近期國際社會對朝制裁後有所下降。

「在這個聯絡會裏的成員，也並不都支持現任朝鮮領導人金正恩，」來自英國謝菲爾德的朝鮮問題專家馬可斯·貝爾（Markus Bell）說，這個團體最近幾年的變化也很大。

2002年，朝鮮公開承認綁架13 名日本人質的消息，使得朝鮮在日本的形像加劇惡化。日本此後加大了對朝鮮的制裁力度，包括限制日朝間人員和貨物的流動。

「這一事件給在日本的朝鮮人士帶來了不少打擊：他們與朝鮮親屬的關係基本上切斷了；日本和朝鮮的非正式貿易也斷了，」貝爾說。另外，一直在日本本州島中北部新瀉船隻上展開的意識形態教育也停止了。

圖片版權 Koichi Kamoshida/Getty Images Image caption 平壤政府2002年承認在七、八十年代綁架了13名日本公民，至今只有5人被送回。

2002年以來，日本民眾對朝鮮的印象也有了進一步的分歧。在去年11月的一項民調中，54％的日本民眾支持日本和美國繼續對朝鮮施壓；只有39.4％的日本人傾向於更多對話。

這也是為何，朝鮮學校一些學生的家長們此前要求校方將教室裏金正日和金日成的肖像摘下。最終，慎校長同意將初中課堂中的領導人肖像拿下，保留高中教室裏的。慎校長說，這是因為在日本初中教育是義務教育，因此他的學校很難不與其他學校保持一致。

我好奇地問慎校長，是否有一天，朝鮮現任領導人金正恩的畫像也會出現在高中課堂裏？「他還太年輕。」他在想了很久後這麼回答我：「其實我也沒想過這個。我們現在有金正日的肖像，是因為他在過去支持了我們。我們這樣做，是在表達對他的感激。」

完整版本：東京朝鮮高中裏的面孔：他們的祖國和故事