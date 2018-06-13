美朝峰會：美媒指中國成「最大得益者」

圖片版權 AFP Image caption 美朝峰會吸引了全球媒體的注意。

美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩周二（6月12日）在新加坡舉行歷史性會面。美國傳媒大篇幅報道有關消息，各有看點。許多分析都留意到兩人簽署的聲明欠缺實質內容，認為這場會面屬於「象徵性的」，但大都認為兩人坐下會談，比一年前的隔空罵戰要好。

評論也指出，中國沒有直接參加這場美朝峰會，但特朗普與金正恩達成的協議剛好符合中方對解決朝鮮問題的建議，形容結果「讓中國得益」。

中國成「大贏家」

特朗普在峰會後的記者會指出，金正恩承諾會拆毀一個「主要的導彈引擎試驗場」，而美國作為回報，就會暫停針對朝鮮的軍事演習，與中國早前提出的「雙暫停」建議一致。

彭博社評論文章指出，特朗普沒有事先知會韓國和日本就宣佈暫停與韓國的聯合軍演，令這兩個美國的忠實盟友蒙受損失，效果與早前「不歡而散」的G7會議差不多。特朗普早前在加拿大出席G7峰會期間，與G7其他會員國就鋼鐵關稅等議題爭議不斷，更批評加拿大總理杜魯多「軟弱」和「不誠實」。

圖片版權 Reuters Image caption 中國外長王毅早前提出"雙暫停"方案緩和朝鮮問題。

《華盛頓郵報》記者羅金（Josh Rogin）認為，美國宣佈暫停與韓國的聯合軍演，為美韓和美日的聯盟增添不穩定性。特朗普公開表示希望從韓國撒走美國軍隊，對中國來說更是「意外收獲」。 他認為，如果中國在東亞地區的外交戰略是要減少美國對這個區域的影響，那麼特朗普的表態「幫了中國一大把」。

「懷疑的眼光」

大部份美國媒體都批評美朝峰會沒有實質內容，指特朗普和金正恩簽署的聲明內容與朝鮮之前簽訂的內容其實差不多。但美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和微軟全國廣播公司（MSNBC）等媒體分別都指出，兩人坐下來會談總比他們一年多前的隔空對罵要好。

前美國中情局副局長莫雷爾（Michael Morell）在哥倫比亞廣播公司的節目形容，這場峰會對美國來說是「外交上的勝利」，但他指出朝鮮分別在1992年和2005年已經簽署類似的文件承諾棄核，而特朗普和金正恩簽署的聲明內容也差不多，他因此認為峰會談不上是一個「戰略上的勝利」。

《今日美國報》（USA Today）、《紐約時報》等主要報章都認為特朗普與金正恩站在一起合照，讓世界可以「舒一口氣」，但強調外界必須抱著「懷疑的眼光」來看待峰會成果。

美國前副國務卿理查德·斯坦格爾（Richard Stenge）接受微軟全國廣播公司訪問時指出，這份聲明與前總統奧巴馬與伊朗簽署的核協議不能相比。

他指出，奧巴馬政府與伊朗的核議詳細列出了如何核實伊朗真正履行它的承諾，而特朗普與金正恩簽署的聲明完全沒有類似的安排。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普是與朝鮮領導人見面的首位現任美國總統。

「特朗普處事決斷」

另外一方面，立場比較保守的美國媒體稱讚峰會結果「豐盛「，包括布賴特巴特新聞網（Breitbart News）和《霍士電視新聞》（Fox News），但這些媒體大多與特朗普關係密切，也沒有直接反駁其他媒體對峰會成果提出的質疑。

布賴特巴特新聞網指特朗普完成了歷任美國總統都辦不到的事情，讓朝鮮半島不會成為第三次世界大戰的戰場，為這個地區帶來和平。

美國《霍士電視新聞》（Fox News）專欄作家金裏奇（Newt Gingrich）也撰文，形容特朗普的成就比克林頓、喬治·布什和奧巴馬三任前總統加起來「還要多「。金裏奇指，特朗普處事決斷，也願意承受風險，顯示他拒絶接受傳統外交界那種「慢條斯理」的做事方式。