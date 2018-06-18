東京朝鮮高中裏的面孔--「叛逆」的舊生

Image caption 高容基是日本朝鮮日報網站的編輯，也是大阪朝鮮學校1980年代末期的一名畢業生。

儘管日本朝鮮學校政治上親平壤，但並不是所有在這個系統中接受過教育的人都是擁護朝鮮的。畢竟，這些曾經和現在的朝鮮學生都生活在日本這個民主和自由社會，他們的生活經驗與那些在朝鮮的朝鮮人完全不同。

來認識一下高容基。他是日本朝鮮日報網站的編輯，也是大阪朝鮮學校1980年代末期的一名畢業生。他的網站時常通過滑稽模仿來諷刺朝鮮的那些洗腦宣傳。

不過，今天的他與剛畢業時的他判若兩人。他說，這個轉變發生在1994年。那年，領袖金日成去世了，大規模的饑荒也讓許多朝鮮人受難。他了解了這些事實後，慢慢地開始懷疑他在朝鮮學校學到的關於祖國的一切。

1998 到1999年，他前往中國東北的延邊唸書。彼時的中國東北也面臨經濟蕭條和社會控制嚴厲的局面。即便如此，他也意識到課本上的朝鮮和現實中的朝鮮完全不一致。

「我是親眼看到過朝鮮的現實，」 高容基在他東京一間不大的辦公室裏這麼跟我說。他說這番話時，兩名身著白色朝鮮軍隊文藝兵服飾的女藝術家正在凖備她們的舞蹈。

你的器材不支持播放多媒體材料 東京的朝鮮粉絲俱樂部也收到過不少敵意信息。

這兩名20多歲的女藝術家來自朝鮮粉絲俱樂部。當我們的攝影師開始拍攝時，她倆伴隨著YouTube裏牡丹峰樂團的音樂翩翩起舞。那段音樂叫《衝向未來》，是朝鮮大型文藝晚會的必備曲目。

「朝鮮的官方音樂用來洗腦和宣傳，但音樂本身並不應該被這麼使用，"高先生對我說。 "我們這樣使用音樂，也是在對平壤的獨裁政府發出訊息。」

直到牡丹峰樂團團長玄松月今年1月訪問韓國，許多日本人或許還從未聽到過這個神秘女子樂團的名字。然而，她們的歌正為朝鮮學校的學生們所熟悉。

當我們快結束上午的採訪時，慎吉雄校長帶我們去學校的食堂吃朝鮮泡菜和日本拉麵。當饑餓的學生們活蹦亂跳地走進食堂，嬉鬧排隊時，這首滿滿正能量的《奔向未來》就是背景音樂。

正值輝煌的時代，青春的好時光

我們沒有做不成的事情

……

奔向未來，新世紀在召喚

充滿熱情地建設富強祖國吧

……

人生不會再重來，這是最寶貴的時候

在勞動黨時代大放光彩吧

儘管慎校長對日本和美國措辭強硬，甚至劍拔弩張，但回到課堂，學生們學到的，卻是和平的價值與和解的意義。

當我第二天早晨回到朝鮮學校時，英語老師似乎也希望通過她的教案，讓學生理解軍事衝突並不是人們想要的。她使用的，是美國加州參議員芭芭拉·李在2001年美國對阿富汗展開軍事行動前的一段著名演說。

「尊敬的議長、參議員，我今天心情沉重地起身發言，」學生們跟著英語老師朗讀李議員的演說。 「正如一名神職人員所言，'當我們展開行動時，讓我們不要成為我們都痛恨的邪惡勢力。」

完整版本：東京朝鮮高中裏的面孔：他們的祖國和故事