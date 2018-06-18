東京朝鮮高中裏的面孔--校長兒子

Image caption 慎泰俊是慎吉雄校長的兒子，也是位成功的商人。

李老師並沒有騙我。他確實曾任教於東京朝鮮學校，因為我認識他曾經的一位學生。他叫慎泰俊，慎吉雄校長的兒子。他是父親的驕傲。

在我與慎校長的對話中，他反覆提到兒子的成就。當我問慎校長他的學校是否只是一個朝鮮意識形態教育的場所，他這麼回答：「看我的兒子慎泰俊就知道了，他是一個成功的商人，與意識形態絲毫無關。」

談到泰俊，慎校長的眼裏充滿著喜悅和驕傲。 「我對他的教育是，做你想做的事情，成為你想要成為的人。」

泰俊確實與人們印象中的朝鮮學校學生有所不同——他參加過大名鼎鼎的全球經​​濟論壇，80歲的索尼前主席出井伸之也曾經為他「站台」。

Image caption 80歲的索尼前主席出井伸之評價慎泰俊：「他確實十分獨特」。

「他確實十分獨特，」出井先生回憶起七年前第一次見到泰俊時的印象。他甚至打印出了幾個月前泰俊寄給他的電子郵件。 "看看他在祖母過世時的這封郵件就知道了。泰俊身上的許多特徵，是他的很多同齡人所沒有的。"

去年，當泰俊的祖母99歲過世時，他給所有的生意伙伴寫了一封感人的郵件。 「當我的阿姨在日本學校被日本同學欺負時，她向祖母告狀：『媽媽，同學們因為我是朝鮮人而欺負我！』」泰俊在郵件中寫道：「我的祖母則會對她說：『不要這麼想。如果你做正確的事情，他們就不會欺負你了。』」

「祖母讓我學會了三件事：有尊嚴地生活，不要拒絶承認你的背景，要以此為傲；與兄弟姐妹和睦相處，不要在你父母過世前死去。這是作為兒女的責任；好好和堅強地生活，直到最後一刻。」

這封長信中的言語感動了井伸之也，也讓他回想起了1960年代作為一名年輕亞洲人在法國的艱難生活。井伸在回復泰俊的郵件中這樣寫：「正如常言道：傷痛之末，涅槃之始，我希望像你這樣的年輕人在創造一個多元世界的過程中獲得成功。」

圖片版權 Taejun shin Image caption 泰俊正在做的，是讓亞洲社會經濟地位較低的人群接觸到小額貸款。

泰俊正在做的，是讓亞洲社會經濟地位較低的人群接觸到小額貸款。他的夢想是，做成一個亞洲的世界銀行，為人提供便利。

泰俊說，這個想法源於自己作為一名生在日本的朝鮮人的成長經歷。與他父親對平壤的絶對忠誠不同，泰俊走了一條特立獨行的路。他沒有要朝鮮國籍和護照，因為他不想讓自己與平壤有太多瓜葛；作為一名朝鮮人，他又不想拿行走方便的日本護照，因為他也不認為自己是日本人。

換言之，他是名無國籍人士。出行時，他拿著日本政府給的旅行證件。但這很麻煩。比如幾年前，美國國務院因為他所持的旅行證件延誤了他的簽證。有時在一些機場入境時，他也會被問到為什麼沒有日本護照。

在海外，泰俊是名十分成功的商人。但在日本國內，他的家庭背景總會給他帶來不少質疑的目光。

泰俊說，在日本無論如何淡化自己的過往，總是很困難。 「人們總懷疑我是朝鮮間諜，」泰俊無奈地對我說。無論他在心理上距離平壤有多遙遠，「朝鮮人」總是主流日本社會對他的稱呼。

圖片版權 BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images Image caption 東京朝鮮學校學生

完整版本：東京朝鮮高中裏的面孔：他們的祖國和故事