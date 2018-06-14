全面國際制裁下 一個普通朝鮮家庭的虛擬鏡像

圖片版權 Hajung Lim

朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普實現歷史性會晤後，朝中社指，特朗普在朝美峰會上表達了撤銷制裁的想法，不過特朗普則對外表明，針對朝鮮的制裁會維持到「核問題不再是一個因素」。

朝鮮長期以來是一個封閉的國家，而且多年來受制裁影響，經濟上大幅度依賴中國，撤銷制裁或會為這個國家帶來巨變，BBC記者安德烈亞斯‧伊爾默（Andreas Illmer）採訪了多位專家，嘗試分析制裁對一個普通朝鮮家庭的影響。

冒險糊口的父親

討論一個「普通」的朝鮮家庭並不容易，我們對這封閉的國家認知並不多，而且各個家庭也存在社會階級和地域上的差異。

我們從專家和「脫北者」口中得知，一般朝鮮人的收入包括打工獲發的工資及獎金，以及政府分發的住宿及口糧。但事實上這筆基本薪金微薄得不足以應付幾天的糊口。

我們暫且假設這個家庭裏的父親名為李先生。李先生和很多朝鮮人一樣從事礦業工作。採礦業是朝鮮多年以來的經濟命脈，透過出口為政府帶來穩定的外匯。除了煤炭之外，朝鮮還擁有大量稀土和其他礦物。

但在2017年，制裁方案禁止朝鮮出口煤炭、稀土等礦產，導致各個礦場實行減產，影響工人生計，在政府全面計劃經濟下，名義上是不存在「失業」這個問題，李先生也不會被革職，但可以預期，李先生本來已經微乎其微的薪金，也會再被下調。

為了養活家人，李先生別無選擇要尋找另外的收入來源，有時候這些另類工作，是充滿危險性，但仍然有不少朝鮮人為了生存甘願冒險。

李先生可能會嘗試賄賂他礦場的上司，希望上司容許他找外快，並且花一筆儲蓄，向軍方借一艘船，好讓他與朋友一同出海捕魚，賣到當地市場。

這是一門危機重重的生意，許多漁民為了有好的收獲，或是避過當局監察，會航行到大海的遠處，有時候會迷失在海洋之中，有時候或會耗盡燃油。

日本西部近期有多艘「鬼船」衝到岸邊，船上有多具遺體，相信就是一些一去不返的朝鮮人。

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這就是李先生所面對的風險，但捕魚的確為他帶來寶貴的額外收入。

可惜，制裁同樣衝擊了他這份新外快。制裁令朝鮮的燃油價格比起2017年夏天升了一倍，出海成本上升，而近期中國也不再接收朝鮮的海產。

走到市集的母親

這個李氏家庭是專家口中的「Jangmadang世代」。Jangmadang解作「市集、市場」的意思，這個世代的人經歷了90年代的饑荒，以及近年朝鮮的經濟危機。

在這個世代之前，這個國家奉行共產主義計劃經濟體制，政府全權負責為人民分配工作、資源，但饑荒令這個制度崩潰，有估計稱朝鮮在饑荒時期，死亡人數高達數10萬至100萬。

新的資本主義隨之萌芽，成為不可逆轉的趨勢，並為這個國家注入了不少新思維。人民為了生計各出奇謀，特別是無數女性自行創業，成為一家人的經濟支柱。

我們的李太太也在考慮如何養活一家。

李太太在一間紡織廠工作，紡織業原本是當地興盛的產業，可以把產品出口到中國，但制裁迫使許多紡織廠倒閉，李太太知道自己不能夠依賴這份工作，決定實行B計劃，與其他婦女一起製作豆腐，拿到市場販賣。

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圖片版權 Hajung Lim

失去夢寐以求的工作

一些朝鮮家庭還有另一種收入來源，就是在海外工作的親屬。

李先生有一個兄長，長年在俄羅斯的建築地盤工作，可以匯錢到朝鮮支援李氏一家。他花了巨額金錢賄賂多名官員，才得到這份夢寐以求的工作。

按估算，目前約10萬朝鮮人在海外工作，他們的收入遠高於生活在朝鮮的家屬。

可是，聯合國12月的制裁方案，強迫所有在海外的朝鮮人24個月內返回，並且不容許其他國家聘用朝鮮人。

圖片版權 TASS Image caption 朝鮮人的收入微薄，一般要依靠各種外快來維持生計。

失學的女兒

李氏家庭收入現在遭遇到極大的困境，他們的女兒或許要停學，到市場幫母親售賣豆腐。

朝鮮的小孩要接受國家提供的12年強制教育，但一些較貧困的家庭，卻會提早休學，以幫補家計。

不單是學生，有時候老師也因為要賺外快，而取消上課。

圖片版權 NK News Image caption 朝鮮的學童一般接受12年強制教育，但窮家子女或會休學幫補家計。

一旦制裁撤銷，這個家庭的收入將會較為穩定，女兒或會有更多時間唸書，而非幫補家計。

她在學校裏接受的教育，長期以來也是視美國和韓國為敵人，或許未來會有所改變。

近年，許多韓國電視劇及電影非法流入朝鮮，也有很多工人在海外工作後返回朝鮮，這些外來的資訊，也讓許多朝鮮人知道，外面的世界比他們生活更為美好。

或許朝鮮領導層對國內矛盾加劇的擔心甚於對駐韓日美軍的擔心──這可能是金正恩這麼渴望撤銷制裁的原因。

BBC採訪了以下多名專家：韓國國民大學：安德烈‧蘭科夫（Andrei Lankov）；澳洲格里菲斯大學：安德賴‧阿布拉哈米安（Andray Abrahamian）；脫北者組織「自由朝鮮」（Liberty in North Korea）：樸石吉（Sokeel Park）；總部設於美國的朝鮮新聞（NK News）：費奧多爾‧特爾泰斯基（Fyodor Tertitskiy）和皮德（Peter Ward）；總部設於韓國的每日朝鮮（Daily NK）。