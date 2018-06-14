海外學生近半來自中國 美國一州立大學將承認高考成績

圖片版權 Reuters Image caption 全中國約1000萬名考生上星期參加了今年的高考考試。

中國高考結束後不到一個星期，美國新罕布什爾大學（University of New Hampshire）宣佈，將允許學生以中國高考的成績報讀該校，該校成為美國首家承認中國高考的主要州立大學。

這家大學去年從外地招到781名本科和研究生，當中有357名學生來自中國。這家大學承認高考成績後，有望能招到更多的中國學生。而為了增加吸引力，校方也開設了中文網站和微信帳號。

澳大利亞、歐洲和加拿大的大學多年來已經承認中國學生的高考成績，取錄符合成績要求的學生而不須要他們另行考試。高考在美國也漸漸獲得承認。除了新罕布什爾大學，位於三藩市的舊金山大學（University of San Francisco）也容許中國學生直接利用高校的成績申請入讀。

美國上月據報打算收緊對中國學生發出的簽證，但香港媒體當時引述一些打算到美國留學的中國學生指，美國政府的舉動並不會影響他們的計劃。

一考定終身

BBC中文主編 浩宇

高考的全名是普通高等學校招生全國統一考試，考試模式與美國的SAT差不多。

許多中國學生視這個考試為決定他們命運的一場考核，全國每年都有數百萬名學生經歷這個考試。

如果學生考進頂尖大學，大多能在大企業裏找到工作，發展事業；考不進大學的學生大多要面對前途渺茫的人生。

今年約有1000萬名考生參加高考，其中約四分之一的考生將與大學無緣。

重要收入來源

根據新罕布什爾大學微信帳號的介紹，中國學生可憑借高考成績、高中成績單和校方的英文測試申請入學。除此以外，學生還需要接受視像面試。獲得取錄的學生最快今年秋季開始上課。

學校發言人曼茨（Erika Mantz）說，增加來自中國的留學生數量，並不會影響美國學生入讀該校的機會。她又說，校方仍未敲定計劃的最終細節，中國學生在提交高考成績後，可能還需要參加ACT或SAT或美國大學入學試，才能獲得取錄。

每年約有3%的中國學生報讀由私人機構舉辦的「國際課程」，這些學生不會參加中國高考，轉而參加其他國家的大學入學考試，為到當地升學做凖備。

美國政府的資料顯示，當地現時約有377,000名中國留學生，佔全美留學生總數超過三分之一。這些留學生通常都要繳付比本地學生較昂貴的學費，因此他們是大學其中一個重要收入來源。以新罕布什爾大學為例，校方每年向每名學生收取45,000美元的學費和住宿費。

圖片版權 Reuters Image caption 中國各地的學生都十分重視每年的高考。

收緊簽證？

美國上月據報收緊對中國學生發出的簽證條件，如果這些學生赴美修讀機械工程、航空和高科技製造業等課程，美國當局可能只會向他們發出有效期一年的簽證，而不是一般的五年期簽證。

美國白宮指，新的措施是要減少「非傳統情報收集者」盜取美國經濟知識產權的行為。

消息傳出後，香港《南華早報》當時引述一些計劃到美國留學的中國學生指出，他們不會因為美國政府的新措施而改變自己的計劃。《南華早報》也引述分析指出，美方的新措施無助減少美國知識產權被盜的情況，反而可能減少中國學生畢業後留美就業的意願。