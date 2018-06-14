涉嫌向中國提供F-35機密 英國工程師被查

Image caption 英國諾福克空軍基地的一架F35隱性戰機。羅爾斯·羅伊斯公司參與了F35的設計和製造。

英國反恐警察逮捕一名前羅爾斯·羅伊斯的工程師，指控其將美軍主力戰機F35的機密洩露給北京。

年屆73歲的布賴恩·瓊斯是內燃機技術專家。他在西米德蘭家中被警方逮捕詢問後，獲得假釋。目前還沒有對他提出正式起訴。他的家也受到搜查。

瓊斯有40多年的飛機渦輪發動機設計製造經驗。他否認有任何過失。

有消息說，英國軍情五處得到密報說瓊斯透露了機密，因此他們前往逮捕瓊斯，並就此案進行調查。

在互聯網上，仍可見到他以訪問學者名義受邀前往西安航空學院講學的新聞，稱之為教授、英國皇家特許工程師、機械工程學會會員。羅爾斯-羅伊斯在中國西安設有獨資的羅爾斯-羅伊斯（西安）機械製造有限公司。

在網上的瓊斯自己寫的簡歷中，可見他從1968年開始就一直為羅爾斯·羅伊斯的飛機發動機技術部門工作，包括軍用飛機發動機研發，2000至2003年他在羅爾斯·羅伊斯擔任內燃機首席技術工程師。之後他也一直擔任飛機渦輪發動機的諮詢顧問。2014年後在英國達比郡一家噴氣式飛機公司工作至今。從2015年後，他曾到在西安講授飛機燃氣渦輪發動機的課題。

F-35隱形戰鬥機是美國洛克希德·馬丁飛機公司設計及生產的、世界上唯一一種已服役的第五代戰鬥機，也將是美國及其同盟國陸海空軍21世紀最先進的主力戰鬥機之一。這種飛機是美英軍隊入列服役的最先進主力戰機。英國的羅爾斯·羅伊斯也參與了F35的設計研發。

為何最先進的美國飛機需要英國人參與研發製造呢？這和羅爾斯·羅伊斯公司國際先進的陸海空動力技術密不可分。

羅爾斯·羅伊斯公司與中國

羅爾斯·羅伊斯（Rolls-Royes）是世界上最優秀的飛機發動機製造商。中國普通民眾更熟悉的是該公司（汽車部，後被德國寶馬收購）製造的世界上最昂貴豪華的汽車,使用的譯名是"勞斯萊斯"。

羅爾斯·羅伊斯的飛機發動機的銷售範圍遍及全球，包括數百家航空公司、數千家飛機公司、160個國家的陸海空軍，並還廣泛覆蓋船舶、能源等諸多領域。

歐洲的空中客車和美國的波音公司等很多機型都使用羅羅發動機。

羅爾斯·羅伊斯與中國也早有長遠、廣泛的合作，已經有40多年的歷史，早在上世紀60年代就向中國出售飛機發動機，並轉讓有關發動機大修技術。目前中國很多波音757大型客機使用的都是羅爾斯·羅伊斯發動機。

早在1975年，英國羅爾斯·羅伊斯公司就和中國簽訂了合同，向中方出售了中方希望購買的"斯貝"軍用發動機，之後還轉讓了技術和資料，使得中國航空發動機研發取得里程碑式的突破。