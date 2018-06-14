美朝峰會後續：美韓軍演的過去與未來

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年美韓春季聯合軍演。

朝鮮長期不滿韓國與美國的聯合軍事演習，美國總統特朗普日前會見朝鮮領導人金正恩時，表示將會取消美韓軍演。美韓軍演是什麼？對區域安全有什麼影響？

自從美國與韓國在同一陣線的朝鮮戰爭（韓戰）結束後，美國一直在韓國駐有軍隊。

1953年朝鮮戰爭結束後，《美韓共同防禦條約》簽訂，此後大約有29,000名美國士兵駐扎在韓國。每年美韓兩國都會舉行聯合軍演。

美方將軍演視為正當防衛的展現，但朝鮮認為軍演是為侵略朝鮮預演，朝鮮一直呼籲取消聯合軍演。

「火上加油」

一般來說，每年會有兩組軍演，各在春季和秋季舉行。演習時會出動大規模部隊和武器，陸海空三軍和電腦模擬都會出動。

近年來的演習項目還包括了恐怖襲擊和化武攻擊。

朝鮮譴責聯合軍演，認為這是不能被接受的侵略、挑釁和威脅。

圖片版權 South Korean Defence Ministry Image caption 今年的軍演因為冬奧推遲。

這些年來，朝鮮官方媒體一直用「火上加油」來形容美韓軍演，並稱這有帶來「無法控制的核武戰爭」的風險。

今年的春季軍演因為要錯開韓國的冬季奧運會而延後舉行。

在韓國舉行的平昌冬奧會上，朝鮮運動員參賽，朝韓關係解凍現出曙光。曾有擔心軍演會讓和緩的關係再惡化，但軍演仍在四月舉行。

朝鮮對於美國在亞洲其他地方駐軍也感到不滿，特別是日本的駐軍。每年美日也會有聯合軍演。在日本和韓國，對於聯合軍演的態度有贊成也有反對。

贊成者認為，做為與美國緊密合作的主要盟友，國家安全能獲得保障；反對者則認為，軍演是對朝鮮的挑釁並激起緊張對立，而這種緊張局勢是沒有必要的。

在關島和日本的美軍

美軍在太平洋的關島也有駐有重兵。關島是美國領土，而且是美國在區域安全軍事政策中重要的一環。

圖片版權 Reuters Image caption 關島是美國安德森空軍基地所在地。

在美國和朝鮮的關係令人驚奇地解凍之前，朝鮮一再威脅要以關島為目標。

在2017年8月，朝鮮當局威脅要對關島發射導彈。關島是唯一一個朝鮮導彈能輕易觸及的美國領土。

朝鮮聲稱擁有能抵達美國的洲際彈道導彈，關島則是在中長距離火箭的射程範圍內。

中國高興，盟友驚訝

圖片版權 AFP Image caption 文在寅盛讚「金特會」是「化解冷戰的世界性事件」。

特朗普在周二（6月12日）於新加坡舉行的美朝峰會中表示，美國將會停止與韓國的聯合軍演，做為和金正恩會晤後的讓步。

呼應朝鮮的說法，特朗普以「非常挑釁」形容聯合軍演。

「我們會停止聯合軍演，這會讓我們省下非常多錢」，特朗普在與金正恩會面後的記者會上說到。

美國的這個舉動讓亞太地區的盟友以及美軍自己都感到驚訝。

韓國總統府青瓦台表示，他們需要「找出特朗普發表聲明的真正意義和意向。」

韓國總統文在寅周二晚間與特朗普通話20分鐘，但根據路透社報道，關於雙方通話的正式官方公告中並沒有提到軍演。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行歷史性會晤。

美國駐韓國軍事指揮官稱，特朗普發表聲明前，駐韓美軍並沒有收到通知。

結束聯合軍演符合了朝鮮的要求，也符合了中國一直以來的呼籲，希望緩解朝鮮半島的緊張情勢。

特朗普出人意表的舉動讓日本提高警覺。

日本防衛大臣小野寺五典表示，聯合軍演和美軍駐韓是「東亞安全的關鍵」。

目前沒有跡象顯示美軍會停止與日本的軍演。