圖片版權 Getty Images Image caption 這一建議針對俄羅斯女性。

一位知名俄羅斯議員日前建議世界杯期間本國女性不要與外國男性發生性關係，引發連番批評聲。

俄羅斯國家杜馬的共產黨議員塔瑪拉·普萊妮娃（ Tamara Pletnyova）向莫斯科一家電台表示，她「不是民族主義者」，但她認為俄羅斯女性應避免與「其他種族」的人髮生性關係，因為「他們的孩子會受苦」。

普萊妮娃當時正在就「奧運寶寶」問題進行回應。此前有一種說法稱，1980年俄羅斯舉辦夏季奧運會後，俄羅斯混血兒出生率突然升高。

普萊妮娃表示，這些孩子被他們的外國爸爸「拋棄」。

「如果這些爸爸是同一種族，就沒那麼糟糕，」她說。「但如果是另一種族的話，那就是這樣了。」

「（那些孩子）被拋棄，他們跟媽媽留在這裏。我們應該生自己的孩子。」

你的器材不支持播放多媒體材料 2018俄羅斯世界杯：東道主的「微笑挑戰」

「對種族主義說不」？

普萊妮娃的言論為她在網絡上招來廣泛批評。一些人將她的話與國際足聯「向種族主義說不」運動放在一起討論。

俄羅斯電台主持人費根高爾（Tayana Felgengauer）表示，普萊妮娃可能會跟之前為自己辯解的前滑冰選手一樣，找理由為自己開脫。此前有一名滑冰選手的推文被質疑有種族歧視之嫌，該選手後來聲稱自己的推特賬號被盜。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @t_felg Помнится, Ирина Роднина после своего позорнейшего выступления с фоточкой Обамы что-то мямлила про "аккаунт воз хакд". Интересно, что скажет Плетнёва, когда ей напомнят про Say No To Racism.... — Tania Felgengauer (@t_felg) 2018年6月13日

「我想知道，當有人提醒她'向種族主義說不'運動的時候，她會說什麼，」費根高爾發推表示。

還有人要求這名俄羅斯議員「被扔出杜馬」。

有推特用戶表示，普萊妮娃可能是想「監控俄羅斯育齡女性的行為」，還有人指出，諷刺的是，普萊妮娃此前曾是「民族委員會負責人」。

但並非所有評論都是負面的。

也有一些人同意普萊妮娃觀點，稱「我們應該生育我們俄羅斯人自己的孩子」。還有人問：「她說的有什麼錯嗎？」

同時還有一些人站出來捍衛她自由表達的權利。「我認為人人都可以自由表達他們的觀點，包括普萊妮娃議員。」