特朗普72歲生日當天被起訴涉嫌挪用名下基金會款項

圖片版權 AFP Image caption 特朗普和三名兒女都屬被告之列。

美國總統特朗普在他72歲生日當天又添法律麻煩。紐約州檢察院經過21個月的調查後宣佈，將檢控特朗普和他名下的基金會。並指這個基金會多次在2016年的總統競選期間幫助特朗普，其違反慈善組織不得參與政治活動的規定。

紐約州檢察長安德伍德（Barbara Underwood）周四（6月14日）指，特朗普多次透過基金會與其他同屬特朗普的機構交易，例如在一次慈善拍賣會中，特朗普基金會以10,000美元投得一幅特朗普的畫像後將其放在特朗普的高球場作裝飾。安德伍德在提交給法庭的文件中指出，特朗普基金會甚至用慈善籌款，為特朗普支付法庭爭議的和解費用。她又指，這些交易讓特朗普在個人、商業和政治上得益。

特朗普基金會發表聲明否認指控，反駁安德伍德的做法有「政治動機」。特朗普也在社交網站發文，聲言不會與控方和解。

特朗普目前仍然是多宗案件的調查對象，包括「通俄門」調查。特朗普之前曾因其經營的「特朗普大學」涉嫌詐騙，而被數名學生告上法庭。特朗普當時也聲言不會與對方和解，但最後卻轉換表態，同意花2500萬美元和解。

紐約檢察長有甚麼指控？

紐約州檢察長安德伍德於當地時間周四，即特朗普72歲生日當天對其提起訴訟。安德伍德向法庭提交的文件顯示，控方要求法庭命令特朗普基金會歸還總值約280萬美元的捐款。控方同時要求法庭頒令解散這個基金會，另外禁止特朗普和他三名子女小唐納德（Donald Jr.）、伊萬卡（Ivanka）和艾力克（Eric Trump）一年內，在任何紐約州註冊的慈善機構擔任董事會成員。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普基金會發表聲明否認指控。

文件又指，特朗普基金會2016年曾在艾奧瓦州（Iowa）舉行晚會，為美國退伍軍人籌款，但部份善款被用作資助特朗普在艾奧瓦州的總統競選活動。特朗普基金會又被指多次支付特朗普名下公司的官司費用。

安德伍德形容，檢察院的調查發視特朗普視這個基金會為自己的私人「支票簿」，指出這並不是一家正常慈善機構應有的行為。

檢控有甚麼影響？

美國《華盛頓郵報》記者法倫索爾德（David Fahrenthold）曾多次撰寫有關特朗普基金的報道，更因相關報道獲頒普利策獎。他接受BBC訪問時指出，特朗普最初被指控涉嫌濫用基金的款項後，已經償還部份涉嫌被濫用的金錢，但紐約州檢察長安德伍德的決定顯示，安德伍德認為特朗普的罪行比他公開承認的罪行更深。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）認為，紐約州檢察院決定控告特朗普基金會，等同在針對特朗普和他名下的組織的調查上開闢了「一條新的戰線」。

澤克爾指，特朗普政府的官員必然會反駁指針對特朗普的指控都有「政治目的」，但紐約州檢察長的調查權和檢控權始終十分大，沒有人知道她的調查會找出甚麼。

美國密歇根大學助理教授斯唐厄（Megan Tompkins-Stange）指，美國在1969年立法規管特朗普基金會等慈善組織，但當地大多依賴這些組織自我監管。

她接受BBC 訪問時指出，美國不會向這些慈善組織的收入徵稅，因此如果有人利用這些組織得來的捐款作個人或政治用途，那是一件「非常嚴重」的事情。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普於2005年創建傳授房地產"秘訣"的特朗普大學，學生支付3萬5千美元的學費後發現上當受騙，對特朗普提起訴訟。

特朗普有甚麼回應？

安德伍德宣佈將起訴特朗普和特朗普基金後，特朗普除了聲言會在法庭「奉陪到底」外，還批評啟動調查的前紐約州總檢察長施奈德曼（Eric Schneiderman）在任時「沒膽子」起訴他。

施奈德曼上月突然辭任紐約州檢察長，此前有報道稱他虐待女性。他已否認相關指控。

特朗普基金會也發出聲明，指基金會目前約有價值170萬美元的資產，而安德伍德的決定等於「挾持」這些資產，以達政治目的。