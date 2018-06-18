麥當勞餐廳今後喝可樂是否改用湯匙

圖片版權 PA Image caption 英國和愛爾蘭麥當勞快餐店 宣佈為了環保2018年9月份正式停止提供和使用塑料吸管，此前很多英國、西歐和美國的超市、咖啡店等商家早已行動起來不出售、不使用塑料吸管。此舉有望推廣到全球。

英國的麥當勞等快餐店、超市、咖啡店等商家宣佈為了環保停止使用和出售塑料吸管，有人歡喜有人憂，用吸管的習慣今後是否要改變？

麥當勞餐廳宣佈，將從2018年9月開始在英國和愛爾蘭兩國的餐廳停止使用塑料吸管。有關禁令還已經在美國、法國和挪威的部分餐廳實施。

英國政府2018年4月份建議在英格蘭全面禁止使用塑料吸管和棉簽（棉花棒），但英國包括大型連鎖超市Waitrose, 連鎖咖啡店Costa Coffee, 連鎖拉麵餐廳 Wagamama等等一批商家早已行動起來，停止出售、使用或提供塑料吸管。

"海里的塑料比魚多"

歐盟最近宣佈了未來禁止塑料吸管、餐具和棉簽等 10 種一次性塑料用品的建議，因為這些小塑料廢品佔了歐洲水域和海灘總垃圾量的 70%。

英國每天餐館共消費180萬支塑料吸管。很多吸管丟棄在海灘等公共場所，耗費大量人力物力清理。

每年有 800 萬噸塑料垃圾進入海洋系統，這些無法降解的塑料垃圾將在海底待上幾十年甚至是幾百年。到 2050 年，全球塑料產量將會增加至現在的 4 倍。

已經有不少海洋生物，比如海龜誤食塑料吸管和其它塑料廢品生病死亡。據稱，如果再不清理海洋塑料垃圾，到2050年的時候，海洋裏的塑料可能比魚還多。

全球趨勢和中港台

圖片版權 Getty Images Image caption 英國每天餐館共消費180萬支塑料吸管。很多吸管丟棄在海灘等公共場所，耗費大量人力物力清理。

沒了吸管今後這些飲料和面湯怎麼喝？英國、愛爾蘭、比利時等地麥當勞凖備用紙質吸管替代。

也有商家決定用金屬管、玻璃管等等。

但有消息說，由於麥當勞股東大會投票否決了在美國麥當勞"禁用塑料吸管"的提議，世界上人口最多的中國大陸的麥當勞餐廳現在還不准備停止使用塑料吸管。

香港的一項調查發現，近七成港人經常使用即棄餐具及吸管等塑料產品，以致香港的塑料垃圾問題嚴重。

海峽對岸注重環保的台灣，早已實施了塑料吸管禁令，但最近卻因此引發社會風波。

習慣和吸管

台灣環保署計劃2019年7月1日開始公營部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者，不得提供內用者一次用塑料吸管。這讓習慣了提供吸管的「珍珠奶茶」等商家感覺不便。

這個環保措施在環保署的官員答覆民眾關於"沒吸管怎麼喝珍珠奶茶"時，隨便說了句"可以用湯匙喝珍珠奶茶"引起社會熱議和批評。

在英國廢棄塑料吸管也不是沒有反對聲音。除了認為喝可樂就必須用吸管是天經地義的人士外，有些人也認為塑料吸管方便殘障人士。

圖片版權 AFP Image caption 格雷-湯普森女男爵表示，她支持有利於環保的舉措，但她擔心殘障人士可能因為"我們找不到合適的替代品而被至於非常不利的境地。"

曾經在殘奧會上為英國獲得過多枚金牌的傳奇運動員、女男爵塔尼·格雷-湯普森說，用紙和玻璃製品代替塑料吸管並不合適，也不安全。

格雷-湯普森女男爵表示，她支持有利於環保的這些舉措，但她擔心殘障人士可能因為"我們找不到合適的替代品而被至於非常不利的境地。"

這個例子又顯示環保問題可能波及社會問題。不過它至少說明，用勺子替代吸管喝可樂恐怕不是個很好的替代辦法。如何找到萬全之策，不用吸管又能保持享受吃喝的習慣，相信很快會有聰明人做出解答。