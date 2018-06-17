哈佛是否歧視亞裔 美國大學「逆向種族歧視」爭議再起

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近期，非營利組織「大學生公平錄取」（SFFA）起訴了哈佛大學。

SFFA稱，哈佛大學歧視亞裔美籍申請者，招生時更傾向於白人、黑人以及西班牙裔學生，而這些學生的考試成績並不如亞裔學生。一直以來，哈佛對亞裔申請者的喜愛程度都是最低。

哈佛否認了這個說法，稱哈佛對亞裔美籍學生的錄取率已經有所上升。

哈佛大學官網顯示，在錄取的學生中，亞裔美籍學生所佔比例為22.2%，而非裔美籍學生比例為14.6%，西班牙及拉美裔美籍學生比例為11.6%，美洲原住民及太平洋島學生為2.5%。其他學生（主要為白人）所佔比例在50%以下。

SFFA控訴了什麼

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上周五，在波士頓的法院動議中，SFFA稱，證據顯示，「哈佛大學搞種族平衡，更看重的是種族，而不是學生優勢的事實，並且他們也沒有興趣尋找種族中立的替代方案。」

「哈佛大學不會承認的是，對他們來說，種族不僅是招生時的一個重要因素，更是他們在錄取西班牙裔及非裔美國學生時的決定性因素。」SFFA稱。

「一名亞裔學生有25%的錄取機率，但如果他是白人，錄取機率就會是35%，如果他是西班牙裔，他的錄取機率就會變成75%，但如果他是非裔，他就有95%的可能性被錄取。」

SFFA沒有提及男女錄取比例的數據。

SFFA的調查稱，哈佛大學自己在2013年的調查中得出了相同結論，但那份調查沒有公布。

哈佛大學如何回應？

哈佛大學否認了所有指控，稱SFFA的分析在很多層面都有缺陷，因此，他們的結論有誤導性。

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哈佛大學發了一份聲明，提及「全面而廣泛的數據及證據顯示，哈佛大學沒有歧視包括亞裔美籍學生在內的任何群體的申請者，在過去十年，亞裔美籍學生的錄取率已經上升了29%。」

SFFA與哈佛大學的司法戰役始於2014年，至今仍未結束。

「逆向歧視」Vs「平權措施」

2008年，白人女孩費舍爾（Fischer）自稱因為自己是白人這一原因未被德州大學錄取，此後一路將德州大學告到最高法院。2016年，美國最高法院駁回了費舍爾的訴求，稱大學在錄取學生時可以考慮學生的種族。

最高法院稱，美國公立大學在錄取少數裔學生時，可以繼續參照「優惠性差別待遇」（Affirmative Action），又稱「積極平權措施"或"平權法案」。

Affirmative Action是指美國聯邦政府和州政府在法律要求的平等機會，旨在防止在「膚色、宗教、性別或民族出身」上對僱員或就業申請人的歧視。美國政府自1960年代推動扶持行動，以糾正歷史上與之相關的有明顯歧視的缺點。

但是近年來，對平權措施的質疑聲不斷高漲，此前普林斯頓大學（Princeton）也被起訴招生時帶有種族歧視。