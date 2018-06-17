圖片版權 Getty Images Image caption 92歲的馬來西亞總理馬哈蒂爾重啟他的時代。

近年來，中國在全球染指越來越多的基礎設施建設，馬來西亞曾是中國在這一領域的忠實合作伙伴之一。

然而，馬來西亞新總理馬哈蒂爾上任後，這一局面或將發生變化。

重申納吉布項目

已經卸任的馬來西亞前總理納吉布被視為親中派，他在任期內與中國簽訂了一系列中國出資的工程項目，包括一條主要的鐵路以及一個深海港。

然而，這個長期的聯盟關係在上個月遭遇了「滑鐵盧」。法新社引用批評人士的話稱，許多協議缺乏透明度。他們懷疑，這些協議旨在為那個最終導致納吉布下台的金融醜聞還債。馬來西亞人民對日益滋生的腐敗感到厭倦，同時也對日益高漲的生活成本感到憤怒。

以馬哈蒂爾為首的新政府承諾會重新審查那些與中國簽訂的項目合同。

圖片版權 Getty Images Image caption 5月10日，即將離職的馬來西亞前總理納吉布發表演講。

2013年，習近平推出野心勃勃的「一帶一路」計劃，範圍涵蓋歷史上絲綢之路和海上絲綢之路行經的中國、中亞、北亞和西亞、印度洋沿岸、地中海沿岸的國家和地區，沿途會連接很多港口、公路與鐵路。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof IshakInstitute）的一項研究表明，中國對馬來西亞的外國直接投資在2008年僅佔FDI淨流入總額的0.8％，但到2016年該數字已上升至14.4％。

納吉布和他的密友被指實施了大規模的欺詐，他們被竊取了大筆公共資金。

馬中關係

目前來看，納吉布可能面臨監禁 ，北京在馬來西亞的工程也似乎已經受到了影響。

新總理馬哈蒂爾已宣佈，吉隆坡與鄰國新加坡之間計劃中的高速鐵路工程將不會繼續，因為他要試圖減少馬來西亞龐大的國債。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年7月，北京舉辦「一帶一路」中國-馬來西亞工商界對話。

圖片版權 Getty Images Image caption 納吉布政府曾與中國方面簽署鐵路合作合同。馬哈蒂爾當選後宣佈重審一些大型中資項目。

該項目屬於「一帶一路」的一部分，尚處於初期階段，尚未獲得任何中國資助。但是中國企業傾向於建設部分生產線，構成中國雲南至新加坡的高速路線的一部分。

然而，「一帶一路」計劃中的在馬來西亞的另一條鐵路—東海岸鐵路線—已經開始動工，該線路已經獲得了中國的140億美元資金。馬哈蒂爾表示，這個協議現在正在重新談判。

其他中國資助的項目包括馬六甲重要航運路線附近的深海港口和一個巨大的工業園區。

目前還不清楚哪些項目將改變或取消，但資本經濟（Capital Economics）亞洲經濟學家亞歷克斯·霍姆斯（Alex Holmes）支持取消一些舉措，他稱，馬來西亞財政狀況不佳，部分項目是否具有經濟價值很令人懷疑。

中共喉舌《環球時報》近期評論警告了馬哈蒂爾，稱如果馬哈蒂爾損害了中國公司的利益，他們有權要求賠償。

在投資合作方面，馬哈蒂爾明顯偏向北京的競爭對手日本。上周，他出訪了日本，那是他上任後首次出國訪問。其間，這位92歲的老人表示，馬來西亞與中國的關係會降溫，「我們將對中國友好，但我們不想對中國負債。」