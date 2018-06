世道波詭雲譎 特朗普、英國脫歐助塔羅術悄然復興

圖片版權 Tina Gong Image caption 學術看法認為時局動蕩情況下人們會轉向塔羅尋求心靈安慰

1970年代後期,凱倫·沃戈爾在加利福尼亞伯克利自己家裏開始設計製作塔羅牌,帶創意的那種。

她和大學室友維琦·諾貝爾學的是人類學、女性研究和歷史專業,又都喜歡非正統療法和"女神運動"(Goddess movement);她們發現塔羅牌是匯總所有這些元素的理想載體。

於是開始自創品牌,設計製作女權主義塔羅牌,起名"和平母親"(Motherpeace Tarot),一套售價15英鎊(20美元),屬於小眾產品,近40年一直面向國際特定用戶市場。

後來,大約二、三年前,她們的生意突然火起來。

法國時裝品牌迪奧看上她倆的塔羅牌了,想把圖形印在時裝上,帶著合同來找她們。

結果,過去半年裏銷售增長268%。那是公司歷史上最大的躍進。

她們是趕上了一波塔羅熱。美國塔羅牌產品出版商發現,2017年全行業各類產品銷售都大幅度增長,總體漲幅30%。

之前可能沒有人算到這一卦。

圖片版權 Catherine Alport Image caption 凱倫·沃戈爾(Karen Vogel,中)1970年代把塔羅術引入女權、民權運動。

特朗普和塔羅

占卜、算卦、星像、抽籤、水晶球、風水師、巫師,等等,東西方都是自古就有,綿延不斷,塔羅牌只是其中之一。

沃戈爾女士認為塔羅牌這種古老占卜術的全球復興主要歸功於法國時裝之魔力,但也不能忽略其他重要原因。

特朗普當選總統、極右翼勢力還魂、暴力和厭女症增多,這些在她看來都提升了塔羅牌的魅力,因為"人們感到孤立和憤怒,而塔羅牌能幫助他們在這種艱難的時日忍受不安全感"。

加拿大阿薩巴斯卡大學社會學教授麥克·索斯特裏克同意這種說法。他的研究領域是塔羅、人類靈性和秘學。

他說:"我們年輕時,變化的速度較慢,是漸進的。現在世界變化速度之快前所未見。這就把我們帶入一個危機時代,驅使人們為大問題找大答案。通過塔羅術,人們可以獲得運籌帷幄、掌控一切的感覺。"

#魔力抵抗(#MagicResistance)就是一個例子,他說。每個月,一群自詡的女巫聚集在一起向特朗普施加"大規模詛咒",就借助了塔羅術。

給特朗普施咒時常用的那張是塔牌,畫面是一座塔被閃電擊中,塔頂的小窗戶裏吐火冒煙。

圖片版權 Tina Gong Image caption 現代塔羅與時俱進,與互聯網和應用小程序和諧共存

女巫和塔羅

紐約有一位名叫龔蒂娜的設計師和自詡的女巫宣稱,塔羅術復興"與當前的政治和社會經濟環境有著千絲萬縷的關係"。

龔女士把自己對巫術的熱愛和程序編寫技術結合起來,創作塔羅應用小程序,還開辦了網上塔羅學校。

她的客戶絶大部分是女青年,她們中一部分是不願再做"好姑娘",還有就是把塔羅術看作一種政治抵抗工具。

她解釋說:"女巫象徵著曾經是'異類'、在這個世界上無立足之地、無能為力的每一個人,比如女性、有色族裔,還有LGBTQ社區成員。"

而讀塔羅牌就"相當於接受這種被用來排斥、羞辱我們的異類屬性,為它們歡慶。"

圖片版權 Tina Gong

政治和塔羅

塔羅牌被用於政治目的由來已久。

社會學教授索斯特裏克解釋,一套牌78張、4種花色的塔羅牌源自15世紀的意大利,沒有絲毫神秘色彩 - "純粹是一種意識形態工具"。

"在從封建主義向資本主義過渡階段,統治階層用塔羅術把文明築建過程'遊戲化',用塔羅牌引導人們認識社會裏新出現的各種角色。統治階層借助塔羅牌來動員和管理大眾。"

然而,在全球巨變時代,塔羅術成了那些對未來茫然、心裏充滿不安全感的人的心靈藥劑,而這些人中不乏富貴名流。

簡·華萊士(Jayne Wallace)創建了"通靈姐妹"(Psychic Sisters),還把自己打造成一位社會名流通靈師。

她的基地在倫敦牛津街上的高檔百貨公司Selfridges(塞爾弗裏奇),在美國洛杉磯的電視台的一檔節目(Keeping up with the Kardashians)上曾經給名流金·卡達珊(Kim Kardashian)讀塔羅占卜。

圖片版權 Getty Images Image caption 塔羅牌歷史上曾經是統治者動員和管理民眾,引導公眾心理上接受新的社會角色並融入社會新架構的工具

心理和塔羅

據華萊士女士說,"女神"般存在的卡達珊其實跟你我一樣,對自己生活提的問題和擔憂跟其他客戶的一樣。

華萊士女士現在50歲。她23歲剛出道時,那還是一種非正統職業選擇,而現在許多人在追隨她的腳步。

她的理解是因為現在跟10年、20年前相比,對塔羅術的偏見減少了,人們對塔羅術的態度更開放,她的客戶群體也愈發多元化。

如果說特朗普當選總統刺激了美國塔羅行業的振興,英國則是脫歐。

當然,華萊士女士強調,她和同行們一直以來都很忙,但從2017年中開始突然變得特別忙。她每次服務收費120英鎊(160美元)。

新客戶中許多人對英國脫歐後的未來憂慮重重,包括銀行業和金融業的白領。

儘管塔羅牌改變不了政治決策或扭轉時局,塔羅術對數百萬人來說仍舊是一款重要的自我調養工具。

龔蒂娜說:"控制是內在的,不是外加的。塔羅能幫我們在感到匱缺的時候重拾這種內在的控制"。