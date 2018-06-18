馬其頓與希臘簽協議 國名之爭仍存變數

圖片版權 AFP Image caption 馬其頓總理佐蘭·扎埃夫（左）和希臘總理齊普拉斯（右）出席協議簽署儀式。

巴爾幹半島國家馬其頓和希臘簽署協議，馬其頓將改名為「北馬其頓共和國」，換取希臘支持自己加入北約和歐盟。馬其頓和希臘總理都指，協議有望解決它們的名字之爭。但希臘和馬其頓都爆發示威，指責自己的領袖向對方讓步太多。

馬其頓位於希臘以北，在1991年宣佈脫離前蘇聯獨立，並於1993年以「前南斯拉夫馬其頓共和國」名義加入聯合國。但希臘北部也有一個名為「馬其頓」的省，希臘認為馬其頓當局選這個名字暗指馬其頓國對這個省有主權。雙方對此爭持不下，希臘更因此阻撓馬其頓國加入歐盟和北約。

馬其頓總理佐蘭·扎埃夫（Zoran Zaev）和希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）周日（6月17）出席協議簽署儀式。齊普拉斯形容協議對兩國人民都是「必需的一步」，對巴爾幹半島和歐洲都開啟了「和平之路」。

但兩國要解決這個差不多30年的爭議，似乎還有路要走。兩國隨後分別都爆發反對協議的示威。馬其頓總統格奧爾蓋·伊萬諾夫（Gjorge Ivanov）說，自己不會簽署協議；希臘一些國會議員更在周六（6月16日）對總理齊普拉斯發起不信任動議，但最終沒有獲得通過。

「文化挪用」

馬其頓和希臘官員簽署協議的現場在兩國邊境的一個湖邊，還用了白布裝飾。BBC記者蓋伊·德勞尼（Guy De Launey）形容，現場的裝飾跟結婚儀式很相似。多年來推動兩國和解的聯合國官員尼米茲（Matthew Nimetz）也有出席儀式。他接受BBC訪問時說，這個協議顯示任何國家都可以透過對話解決分歧。

馬其頓在協議中同意把名字改為「北馬其頓共和國」，國家的官方語言名稱仍舊稱為「馬其頓語」，公民在非正式場合仍稱為「馬其頓人」，但正式來說稱為「北馬其頓國公民」。

希臘認為，馬其頓國使用「馬其頓」這個名字是一種「文化挪用」，兩國為此多年來爭議不休。馬其頓面對希臘的批評，乾脆把國內許多機場、公路和體育館用古希臘北部馬其頓國王亞歷山山大帝命名，暗示他其實是馬其頓人。

圖片版權 EPA Image caption 馬其頓總統格奧爾蓋·伊萬諾夫有權否決與希臘簽訂的協議，但馬其頓國會也可以強制他接受協議。

馬其頓總理扎埃夫在2017年上台後，這個局勢出現轉機。他上任後致力與希臘達成和解協議，也把許多以亞歷山大大帝命名的事物改名，包括一條連接希臘的公路。這條公路現在的名字變成「友誼公路」。扎埃夫指出，這些措施有助改善馬其頓與希臘的關係。

兩邊不討好

馬其頓國會還需要就協議表決，馬其頓在今年稍後也會舉行公投，決定是否接納這個協議。馬其頓總統格奧爾蓋·伊萬諾夫（Gjorge Ivanov）已經表示，他會運用特權否決這項協議。如果他真的運用否決權，馬其頓國會就需要重新審議和表決這項協議。但如果國會再次通過協議，那麼伊萬諾夫就必須簽署。

圖片版權 Reuters Image caption 希臘有公眾示威，抗議總理齊普拉斯對馬其頓作太多讓步。

圖片版權 AFP Image caption 馬其頓示威者指，協議損害馬其頓的國家身份。

這個協議在兩國都引起爭議，雙方分別都批評。馬其頓多個城市周日爆發示威，反對與希臘達成的協議。其中在首都斯科普裏（Skopje），一些示威者向國會大樓擲石頭，也嘗試衝破警方防線。當地媒體報道，衝突造成10人受傷，包括七名警員。

希臘反對黨也批評希臘總理齊普拉斯對馬其頓「讓步太多」。他們認為，馬其頓國在改名後外界仍然會把它簡稱為「馬其頓」，與改名前沒有分別。