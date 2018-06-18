圖片版權 HALLDOR KOLBEINS Image caption 冰島人民聚集觀看冰島對戰阿根廷。

冰島是世足賽參賽隊伍有史以來人口最少的國家，僅有334,252人──只有香港沙田區的不到一半人口，幾乎是澳門一半的人口，台北市的八分之一人口，深圳市的人口更是冰島全國人口數的37倍多。

這樣的「世界杯有史以來最小國」竟然在世足小組賽開幕賽中以1：1逼和有「球王」梅西（Lionel Messi，又譯美斯）的阿根廷。這一役，冰島門將擋下梅西的點球功不可沒。

冰島以足球驚艷世界不過是最近幾年的事，所以這些國家隊球員在這之前，有著一段段不同的職業生涯，例如……冰島隊在世界杯小組賽逼和阿根廷，擋下梅西點球的門將副業是導演，其他還有候選人、牙醫……這個小國的球員還有什麼驚喜？

導演：漢內斯‧哈爾多松（Hannes Halldorsson，荷度臣）

圖片版權 Clive Rose Image caption 門將哈爾多松

因為擋下梅西的點球，哈爾多松成為新的冰島國家英雄。更讓他成為這場比賽的最佳球員（Man of the Match），在開幕賽被媒體捕捉到觀戰的香港歌手陳奕迅，在冰島戰後頒發最佳球員獎杯給哈爾多松。

陳奕迅在自己的Facebook粉絲專頁貼出兩人合照，寫到：「原本當導演的他，擋掉了漂亮的一球，也成為了今晚的『Man of the Match』！」該則貼文獲得了5600多個讚。

哈爾多松不只能操控足球，他也操控畫面──他的作品包括2012年冰島參加歐洲歌唱大賽（Eurovision）的音樂錄影帶。

他也與世足贊助商可口可樂合作拍攝冰島的世足宣傳片，以冰島球迷著名的「維京戰吼」為宣傳片的主旋律。賽前這支影片就受到廣泛關注，台灣有網民稱集門將與導演於一身的哈爾多松是「地表最強斜槓壯年」。

他從前任職的公司Sagafilm總部在挪威。該公司承諾，哈爾多松退役後能回到電影公司工作。

政黨候選人：魯歷·吉斯拉松（Rurik Gislason，基斯拿臣）

圖片版權 Matthias Hangst Image caption 吉斯拉松經常踢右翼

埃及球星薩拉赫（Mo Salah，又譯沙拿）意外地在先前的埃及總統大選中拿下第二高票，超過一百萬的選民在選票上寫了他的名字。

這不是第一次選民想將民望高漲的足球隊員送入政壇，在荷蘭語中甚至有一個專門的單字「lijstduwer」，意指在政黨列表中「陪榜」的非政客們，這些人通常是知名運動家或運動員，作用是增加政黨知名度與支持度。

在2016年冰島於歐洲杯成名後，冰島隊的中場吉斯拉松連續兩次出現在中間偏右的「獨立黨」（Independence Party）候選人名單中，成為雷克雅維克南區的代表。

這和薩拉赫的狀況不一樣，至少參選這件事是在吉斯拉松有意識的情況下發生的，他被放進名單的用意是吸引更多選民支持獨立黨。

但他從來沒有從政的想法，除了冰島國家隊外，他效力於德國的俱樂部。

冰島能，我們能不能？

圖片版權 Getty Images Image caption 6月12日，中國鄭州一對夫婦在家布置迎接世界杯。

冰島的「小國成為足球大國」的經驗讓中港台球迷們紛紛發出感嘆，「冰島能，我們能不能？」

「14億人口的中國v.s.33萬人的冰島」成為近日中國社交媒體討論的熱門話題，中國隊僅在2002年日韓世界杯中參賽，並在一球未進的情況下被淘汰，此後便再無緣世界杯。本次世界杯還有一個知名段子「贊助商、球迷……除了中國隊，其他中國人都去了俄羅斯」。

但冰島的成功並非偶然，根據台灣網媒的評論文章分析，冰島因為天氣條件惡劣，不適合戶外運動，自2000年開始興建室內足球屋，從教練到青少年培訓一把抓，足球成為全民運動。

冰島男足世界排名2010年世界第112名，是歷史最低，到了2018年，排名竄升到世界第22名。現在冰島的頂級聯賽有12支球隊，國內總共有90家俱樂部、25,000千名各級足球隊員。

中國國家隊最佳世界排名是1998年的第37名，此後排名呈現鋸齒狀大起大落，2018年排名世界第75名。由於表現不佳，以及此前負面新聞纏身，中國國足一直是中國網民調侃和諷刺的對象。

在中國，足壇腐敗案層出不窮。謝亞龍、南勇、楊一民三位中國足協前主席和副主席，均因操縱足球比賽收受賄賂而被捕入獄。

光是沙田區一個區的人口就比冰島全國人口還多的香港，2018年排名第142名，在過去10年間，香港隊的排名在151名到142名之間徘回。

台灣政府在2002年日韓世界杯之際喊出「足球元年」的口號，16年過去，台灣（中華台北）的世界排名從166名上升至123名，近三年更大幅攀升59名。但根據中央社報道，台灣發展足球，普遍面臨經費、人才和場地問題。

足球家族：阿爾伯特·古德蒙德松（Albert Gudmundsson，古蒙臣）

圖片版權 Gabriel Rossi Image caption 古德蒙德松（圖左）是家族第四代足球員

2016的歐洲杯讓這個男人一鳴驚人，或至少他的聲音一鳴驚人。

貝內迪克松（Gudmundur Benediktsson）是一名冰島的播報員，他熱血、音調不停上揚的播報因為太有特色而傳播到世界各處，你不需要懂冰島語，光是從他的播報你就可以感受到滿滿的熱情。

貝內迪克松以前也是國腳，他的兒子阿爾伯特·古德蒙德松參加了阿根廷一役，但他們家族的足球名聲不只如此。

阿爾伯特的母親英加多蒂爾（Ingi Bjorn Albertsson）是一名足球員，他的外祖父阿爾伯特松（Ingi Bjorn Albertsson）也是前足球員，在1987年至2012年於冰島的頂級聯賽中保有最多進球紀錄。

在往前回溯，阿爾伯特的曾祖父（他也叫阿爾伯特）是冰島史上第一位國際級球員，在1940年代效力於阿森納（Arsenal，阿仙奴）和AC米蘭。

所以這個家族四代都是足球員，都為他們國家貢獻了進球。

全都姓松？冰島人的命名規則

圖片版權 Getty Images

觀看冰島比賽還有一個有趣的現象──球員們的名字高度相似，都以松（或譯為森或臣）結尾。這源於北歐以父親的名字為姓的古老命名原則（有些情況也以母名為姓），男姓以-sson結尾，意思是某人之子；女姓以-sdóttir結尾，指某人之女。

以阿爾伯特·古德蒙德松（Albert Gudmundsson）家族為例，阿爾伯特是「Gudmundur Benediktsson」之子，因此他的姓就是「Gudmundur」加「sson」的變格。

阿爾伯特的母親英加多蒂爾（Kristbjorg Ingadottir）的父親是「Ingi Bjorn Albertsson」，因此她的姓就體現了她是「Ingi」的女兒（sdóttir）。

冰島人在正式場合中仍多稱人名多於姓，例如著名的冰島歌星碧玉（Björk），在正式場合也多用她的名，不稱她的姓居茲蒙德斯多蒂爾（Guðmundsdóttir）。

牙醫：海米爾·哈爾格里姆松（Heimir Hallgrimsson，賀基姆臣）

圖片版權 Matthias Hangst Image caption 哈爾格里姆松：「還好阿根廷沒有咬我們！」

木匠哈里森·福特（Harrison Ford）變成電影明星，貝佐斯（Jeff Bezos）從投資銀行家變成亞馬遜（Amazon）創辦人，德國傳奇國腳、世足賽進球紀錄保持人克洛澤（Miroslav Klose，高路斯）從小踢球，但也受過木匠訓練。

中年轉業並不容易，但也可能是事業第二春——這從冰島領隊哈爾格里姆松身上可以印證。

從事牙醫數十年，哈爾格里姆松在1990年代開始由冰島女足開啟足球管理一職，他也同時在牙醫診所執業。

其後他也開始管理男足，在2011年成為男足的助理教練，2013年成為聯合教練，並在2016年歐洲杯後成為主教練。

麵包師的弟弟：科爾貝恩·西格索爾松（Kolbeinn Sigthorsson，史基賀臣）

圖片版權 Laurence Griffiths Image caption 2016年西格索爾松在歐洲杯踢出歷史性的2分，擊敗英格蘭隊。

雖然他沒有進入世足23人名單，但仍不得不提西格索爾松，他在2016年歐洲杯踢出歷史性的2分，擊敗英格蘭隊。

西格索爾松的兄長安德烈（Andrei）現在是他的經紀人，他是足球遊戲「冠軍足球經理3」（Championship Manager 3）的明星人選。如果玩家控制得當，他會是遊戲中最好的角色。

在成為西格索爾松的經紀人之前，他幫忙經營家裏的連鎖麵包店生意。