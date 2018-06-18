梅拉尼婭一鳴驚人 與特朗普移民政策唱反調

圖片版權 Reuters Image caption 梅拉尼婭通過美國有線新聞網CNN發表的一份聲明中說，她"痛恨看到孩子與家庭分離"。

美國總統特朗普的對付墨西哥非法移民的"零容忍政策"導致數千名兒童被迫與父母分離，引起美國各界的抨擊，特朗普我行我素不在乎。

不過，最新一個批評聲音發自白宮內，具體地說，來自「躺在他身邊」的第一夫人，恐怕會讓他想不到。

美國第一夫人梅拉尼婭17日罕有地對丈夫特朗普的施政方針作出公開評價。

梅拉尼婭通過美國有線新聞網CNN發表的一份聲明中說，她「痛恨看到孩子與家庭分離」。

「痛恨」

美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今年4月6日表示將採取"零容忍"（zero tolerance）政策，起訴所有非法進入美國的外國籍成年人。

美國司法部隨即在5月7日正式公布這項政策。因為兒童不能被關進聯邦監獄， 已有大約2000名兒童在美國南部邊境地區與監護人分開。

電視畫面上，孩子們被從母親身邊帶走，哭啼的問他們什麼時候能見到父母。

梅拉尼婭在聲明說還有這樣一句話："我們需要的不僅是一個遵循所有法律的國家，同時也是一個用心治理的國家。"

這話是說給誰聽的？至少她應該知道，她發聲的平台CNN，是丈夫特朗普最痛恨的「假新聞」製造者之一。

「驚人」

圖片版權 Getty Images Image caption 有分析認為，梅拉尼婭的一鳴驚人，可能是美國媒體上"連篇累牘"的報道兒童移民與父母分離的悲傷場景讓她目不忍睹，有感而發不吐不快。

司馬遷《史記·滑稽列傳》中有這樣一段記述："此鳥不飛則已，一飛衝天；不鳴則已，一鳴驚人。"

美國第一夫人梅拉尼婭此次發聲，用「一鳴驚人」這個成語來形容，一點不誇張。

自特朗普入住白宮後，第一夫人梅拉尼婭就像「隱身人」，很少能看到她的身影。

就在本月初，在連續數周沒有露面後，媒體開始「尋找梅拉尼婭」，社交媒體上「謠言四起」，有說她「做美容」，有說她「鬧離婚」，讓特朗普大為惱火。

「隱身」

特朗普攻擊「假新聞媒體」對第一夫人「惡毒攻擊」，說夫人梅拉尼婭前一段不過是腎有點小毛病，已經康復。

6月6日，特朗普甚至邀梅拉尼婭出席白宮最高層的救災會議，特朗普對梅拉尼婭說：「我們國家的人民熱愛你，所以謝謝你，親愛的」。

梅拉尼婭微笑不語。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊萬卡代表特朗普與德國總理默克爾和國際貨幣基金組織主席拉加德一同出席大會。媒體甚至認為白宮裏的真正"第一夫人"是特朗普的女兒伊萬卡。

現代美國歷史上，總統往往利用夫人外交，借助夫人讓自己的形像更親民，讓自己的政策更容易讓人接受。「第一夫人」的空頭銜有實際的作用。

但是，梅拉尼婭的「第一夫人」到目前為止，的確是空頭銜。媒體甚至認為白宮裏的真正「第一夫人」是特朗普的女兒伊萬卡。

有分析認為，梅拉尼婭的一鳴驚人，可能是美國媒體上連篇累牘的報道兒童移民與父母分離的悲傷場景讓她目不忍睹，有感而發不吐不快。

但也有「陰謀論」者說，可能是特朗普發現他的「零容忍」移民新政讓人難以忍受，輿論壓力太大，不得不借助妻子梅拉尼婭的表態給輿論降降溫，為自己爭取緩迴旋空間。