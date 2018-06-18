闖入傳說中「不存在」的朝鮮地標

梅加·莫漢（Megha Mohan） BBC記者
  • 2018年 6月 18日
Calvin Sun

外界普遍認為，美國大學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）在朝鮮被拘留最終身故，是因為他潛入了平壤羊角島酒店隱藏的第五層。美籍華裔醫生凱文·孫（Calvin Sun，音譯）向BBC敘述了他潛入這個神秘之地的經歷，並警告其他遊客千萬不要嘗試。

那一日，凱文與他的友人乘搭一架小型巴士，前往平壤國際機場凖備離開朝鮮，當時他已有24小時沒有合眼。

朝鮮當局一些人員也登上了這輛小巴，並表示出了點問題：在問題得到解決前，這一車旅客不可離開朝鮮。小巴上陷入一片沉默。

凱文開始回想過去一周在「世上最隱秘國度」遊歷的經過；這是他人生中最難忘的旅程之一。

「（回想）我們在朝鮮所做的一切」，凱文說：「我怎樣也想不到，出問題的會是我們的那次『五樓一遊』。」

在朝鮮人員要求他下車時，他對一行人為何遭截停仍然是一頭霧水。

凱文生於紐約一個華人家庭，一直到20多歲都沒離開過美國，大學讀的也是離家僅20分鐘車程的哥倫比亞大學。他並不喜歡離開自己的舒適區。

但2010年一次即興的埃及之旅，激發了他探索世界的慾望。他設立了一個旅遊博客——「季候風日記」（The Monsoon Diaries），在網絡上聚集了一群讀者。

凱文利用每一次休假與周末，探索一個新的國家，並定下目標，絶不重覆再訪同一個國家。

在醫學院的第二個學年開始前，凱文決定利用暑假，從中東一路遊到亞洲。他只訂了一個鬆散的行程計劃，讓自己在旅途中可以即興隨新認識的朋友前往預定以外的地方。

他本來沒有打算到朝鮮一遊，羊角島酒店第五層自然也不在他的計劃之內。

Yanggakdo International Hotel 圖片版權 Calvin Sun
Image caption 羊角島國際酒店是朝鮮最大的酒店之一。

當時是2011年，西方遊客想進入朝鮮，需依賴指定的私人旅行社，當時有約六家國際旅行社提供這樣的私人定制旅行團，從中國進入朝鮮。朝鮮當局在2017年大幅收緊對這類旅行團的規定，外界相信這是因為瓦姆比爾闖入羊角島第五層的事件。

距返回美國尚有一個星期，身在北京的凱文到旅行社查看資料，跟團到朝鮮這樣的機會對他而言十分吸引，他選擇了最划算的那個團。

「朝鮮的簽證申請，是我遇過最容易的，你連護照都不用交給他們。我想很多人沒試著去，是因為他們以為去朝鮮會很難。」

朝鮮是凱文回美繼續學業前去的最後一個國家。凱文與20個來自美國、歐洲及中國、大部份約20多歲的團友，要先在北京參與一次簡介會，旅行社人員叮囑他們要聽導遊的話，同時要尊重朝鮮文化。

這個旅行社下榻的正是羊角島酒店，但團方並無向遊客們提及該酒店的五樓。

抵達平壤國際機場後，凱文立即被當地與中國的極大差距震撼了。

「就像上帝把色彩屏蔽掉了一樣」。凱文回憶：「北京是個色彩豐富的地方，與平壤相比簡直讓人覺得扎眼了。」

Pyongyang International Hotel 圖片版權 Calvin Sun
Image caption 平壤國際機場設有該國首任最高領導人金日成的肖像。

「建築物、海報、人們的衣服，全都是白的、灰的、黑的，只有一點點紅色，都是共產主義國家常用的顏色。我覺得自己好像剛乘搭時光機，到了70年代的前蘇聯似的。」

三名年約40多歲的兩男一女，充當他們的導遊，他們聲稱自己曾經在朝鮮人民軍中服役。

「他們一開始顯得有點嚴厲，要求我們不能在未經准許下過馬路、或對特定建築物拍照，但我們很快就跟他們熟絡起來」。凱文說：「幾位導遊很喜歡喝酒，我們也了解到，酒是朝鮮文化的重心之一，他們會鼓勵我們每晚都跟他們一起。」

Calvin Sun doing a handstand 圖片版權 Calvin Sun
Image caption 凱文說，隨著大家關係越來越好，朝鮮導遊開始允許他們以不正經的姿勢拍照。

旅行團的行程包括主體思想塔、建黨紀念碑、1968年被朝鮮俘虜的美國「普韋布洛號」軍艦，以及朝韓非軍事區等著名地標。但凱文是在吃喝、與當地人交流的時候，才真正明白這個國家——一個電視及互聯網均被政府嚴控的國家——如何看待美國。

「幾位導遊很關注邁克爾·傑克遜（港譯米高積遜），一再問我們，他是不是死於愛滋病。他們又常常問及美國的警察暴力問題，因為追蹤警察日常行動的真人秀『警察』（Cops）是少數獲准在朝鮮電視上播放的外國電視節目。他們問了我們很多關於警察的事」。

但令凱文印象深刻的不只是問題的內容，還有他們問問題的方式。

「他們不僅僅是好奇，而好像是要印證他們對美國本身的看法」。

在朝鮮一個近郊靶場，凱文生平第一次射擊；大部份的團友沒有中靶；這讓幾名朝鮮導遊覺得很奇怪，他們不明白為什麼美國槍擊問題嚴重，美國人的射擊水平卻這麼差。

隨著大家越來越熟絡，原本十分嚴謹的規矩也漸漸放鬆了：導遊不再介意團友在他們看不到時過馬路，也不再限制團友們拍照。

這一個星期十分令人難忘。凱文與團友們成為了朋友，和導遊們也相處愉快；在旅行團的最後一夜，整團人一起去了一家名叫「Diplo」的夜店，聽著80年代的西方舞曲跳舞，夜店播的歌大部份都是邁克爾·傑克遜的作品。

回到羊角島酒店後，導遊再次邀請團友們去喝一杯；經過忙碌的一周工作，他們沒有坐太久。

喝完了酒，團友們分別回到自己房間休息，但有幾人則意猶未盡，想先到其中一人的房間再玩一會；此時，有人建議大家一起探索酒店的其它地方。

Group walking down a stairwell 圖片版權 Calvin Sun

羊角島酒店樓高47層，是朝鮮最高的建築物之一，位處大同江江心的羊角島上，設有四間餐廳、一個保齡球場及按摩店，酒店房間內的電視循環播放滯後的BBC國際新聞報道。

這家酒店是最受遊客歡迎的朝鮮旅館，朝鮮旅遊當局將其評為五星酒店，但在外國旅遊網站上，不少遊客僅將其評為三星。

「這間酒店就像有人刻意回到1984年的拉斯維加斯，將當地當年的酒店複製，但有不少地方做得不太對」，一名旅客形容。

凱文與團友們過去五晚住在羊角島酒店時，均有導遊密切注視，最後一夜是他們獨自探索酒店的唯一機會。此前，導遊也沒定下「不許在酒店內四處走」的規矩。

凱文一群人到了天台與頂層的旋轉餐廳，之後乘電梯下樓。有人髮現，電梯裏只有四樓與六樓的按鈕，五樓不見了。

「我們去五樓看看吧，看他們是因為迷信不設這一層，或這一層可能不存在」，一名團友說。

關於羊角島酒店五樓之謎，向來是網上旅遊博客熱議的話題，凱文自己沒聽說過，他的一些團友則早有耳聞。

「我們不是第一撥到羊角島五樓的外國人，也不是最後一撥。回到2011年，從未有遊客在朝鮮被拘留。我們沒意識到這麼做有何風險。」

今時今日，一些旅行社會在網站寫明，遊客絶不可以進入羊角島五樓，但當年網上沒有、線下也沒有這樣的警告。

Walking down the low ceiling 5th floor corridor 圖片版權 Calvin Sun

「導遊沒跟我們提過不可以去五樓」，凱文說。

他們在當地也遇到一個曾經到過五樓的遊客，他說既然五樓理論上不存在，進去也不會惹到什麼麻煩。

凱文一行人從四樓出發，在大樓後方的樓梯拾級而上；雖然氣氛歡快，但大家事實上都小心翼翼。

「走在前面的一個人突然回頭，說『不是這邊，我聽到有人尖叫』」，凱文說自己沒聽到尖叫聲，但也因而更加警覺：「我們一致決定改道從六樓下去五樓。」

他們驚訝地發現，通往五樓的門無人把守。大家紛紛掏出相機，推門入內。

Room with phone and desk on 5th floor 圖片版權 Calvin Sun

凱文首先發現的是五樓的天花特別矮，只有其他樓層的一半，大家要彎腰或側著頭走。

他們分散了，凱文走向了光線昏暗、像地下雕堡一樣的地方。除了天花的高度，那裏看起來與一般酒店走廊無異，兩側排列著一扇扇門。

大部份門都上了鎖，只有一道門開著，門邊放著一雙鞋。他們往裏看，沒見到任何人。

「那房問裏有燈，我們看到一些監控屏幕，顯示的是酒店房內的情況，以及一些看似監控設備的東西。我開始想，這層應該就是酒店員工收藏監控房客設備之處。 」

凱文拍著照，同行一個團友則開始拍視頻。大家都壓低聲線說話。

「我們曾不小心用了閃光燈，但也沒有人來找我們。」

五樓的牆上貼滿了色彩鮮明的反美、反日宣傳畫，有幾個相框掛著，另有歌頌前最高領導人金正日的畫像。

其中一幅的描述是：「這是美國制的炸彈，美國制的所有東西都是我們的敵人，要向美國報復千千萬萬次。」

Poster of white haired man behind barbed wire balling wrist in defiance to Americans 圖片版權 Calvin Sun
Image caption 「美國制的所有東西都是我們的敵人」

數分鐘後，一個大家都不認得的人從陰影中走出，向凱文一行人走近。

「迷路了？」那人冷靜地用英語問道。

他們當中有些人說是。那男人點點頭，給他們指出電梯的位置。

「他沒有送我們回房，看起來也沒生氣。」

回到其中一人的房間後，大家都認為那個酒店員工沒讓他們感到威脅；一些人決定再到五樓一次。

回到五樓，有人打開一扇門卻發現背後只有一道磚牆，另一人則在一扇門後發現通往另一層的樓梯。

「在這層樓中，另有一層樓。」

Anti Japanese propaganda 圖片版權 Calvin Sun
Image caption 「凖備充足，摧毀來犯者」—海報上另列出了日本侵佔朝鮮時所奪去的，包括20萬慰安婦及一百萬朝鮮人的性命。

他們看到了更多上鎖的房間與政治宣傳海報。凱文不諳韓語，但他之後在YouTube上傳當日拍攝的片段後，得知當中部份字句的意思，大部份都關於對美復仇或歌頌金氏家族。其中一張海報上畫了一座1980年代型號的電腦，盛讚21世紀是新科技的世紀。

另一個酒店職員向他們走近，禮貌地要求他們回到房間，但他們當中部份人又再次回到五樓。他們已不再緊張，當中兩人更走到無人處偷偷接吻（這件事在多年以後的聚會中才有人說出來）。再有一名酒店職員到場，友善地指引他們回房。

「我們都只是20出頭，很傻、很幼稚，覺得那次經歷十分刺激也無傷大雅。但事情發生之後這麼多年，如果我當時知道後果，我不會那樣做。」

凱文與團友們最終於五點回到房間，收拾好行李凖備離開平壤，此時距接送小巴到達僅餘兩小時。

Poster on the fifth floor 圖片版權 Calvin Sun
Image caption 「我們的將軍是最好的。」

清晨七點，一行人仍精神不錯，等候著小巴接他們到平壤國際機場。但當有酒店人員登上小巴並要求他們下車時，大家開始感到擔憂。

導游說，他們知道其中一名團友做過什麼，並指現在自行招認是最好的辦法。全團人均靜默以對。

一名政府人員開口說，羊角島酒店房內一條毛巾未經准許被帶出了酒店，如果這團人要回家，必須歸還毛巾。無人承認是自己所為。

導遊與政府人員商議，請他們先行離開車廂，涉事人就會將毛巾交出放在地上，這是最快解決問題的方法。保安接受，毛巾被歸還，肇事者沒有被點名。

這個旅行團終於抵達機場，在閘口將朝鮮簽證交出，飛離該國，他們的護照上沒有任何朝鮮印章。

翌日，凱文展開他第二學年的學習。他很少想起那隱藏的第五層樓，直到四年之後。

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2015年，美國大學生奧托·瓦姆比爾參加了凱文當年參加過的旅行團，由同一間旅行社「青年先鋒旅行社」（Young Pioneer Tours）帶往朝鮮，下榻羊角島酒店。之後朝鮮當局指控瓦姆比爾，在羊角島酒店試圖偷走一張海報。

瓦姆比爾遭到審訊，並被迫在電視鏡頭前認罪，被判罪成，刑罰為15年勞動教養。瓦姆比爾在被拘禁期間受傷，並進入昏迷狀態，之後一直沒有恢復意識，最後於2017年六月去世。他的死訊成為國際新聞頭條。

低清晰度的監控錄像顯示，瓦姆比爾闖入了酒店不對外開放的範圍。曾經到過羊角島酒店的人確信，當時21歲的瓦姆比爾闖入的無疑是酒店五樓，在那裏撕走了一張海報——朝鮮政府及酒店從未證實這一點，也從未承認五樓的存在。

Otto Warmbier being held by two North Korean guards 圖片版權 Reuters
Image caption 美國大學生瓦姆比爾在朝鮮勞改營中受傷，之後去世。

「我們去的時候，那裏沒有可以撕下的海報，牆上的圖畫都是畫上去、或釘在牆上的」，凱文回憶：「我們也從沒試過去撕、也沒想過要碰那些東西，反正那裏也沒有東西可以偷，除了在監控房外那雙鞋吧。」

瓦姆比爾的死令外界關注到朝鮮旅遊業。包括青年先鋒旅行社在內的數間旅行社，表明將不會再接收來自美國的遊客前往朝鮮，並檢視安排西方遊客赴朝的做法，以及在網上寫明，羊角島酒店的五樓絶對不可踏足。

凱文如今是一名急救室醫生，即將結束駐院；他仍不時抓緊機會旅遊，博客的追蹤者達數千人。然而，現在的他對自己的行動變得小心。

「我為奧托的事感到極其難過。發生了這樣的事，我建議所有旅行者尊重當地的習俗。但回到當時，我根本無從得知我們的行為越了矩，也不可能知道那會帶來像奧托那麼悲劇的結局。」

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