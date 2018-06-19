美國共和黨人「叛變」 不許特朗普鬆口救中興

圖片版權 AFP Image caption 美國商務部五月禁止美國公司向中興出售電子零部件，中興指措施令它的業務幾乎"停擺"。

美國參議院通過法案，恢復美國商務部早前針對中興的制裁，推翻特朗普總統早前的決定。投票支持恢復制裁的議員不少跟特朗普同屬共和黨，有分析認為這顯示特朗普早前決定「放生」中興，惹怒了許多議員。

美國商務部在四月指中興公司違反美國針對伊朗的禁運，禁止美國公司向中興出售電子產品零部件作為懲罰，但美國商務部六月按照特朗普的指示與中興達成新的替代方案，讓中興支付10億美元罰款和更換管理層後恢復業務。

美國參議院的決定並不代錶針對中興的制裁立即恢復。議案還需要獲得眾議院通過，再由總統簽署確認。因此，各方可能需要就中興的懲罰作出妥協。

議員說了甚麼？

美國參議院在周一（6月18日）以85票贊成，10票反對，通過2019年度國防法案，當中包括恢復制裁中興的條款。美國國會每年都會審議這個主要通過美國國防預算的法案，例如今年的法案通過給美國軍隊撥款6,390億美元，但國會議員有時候會利用它來通過其他措施。

投票支持議案的議員中，46名是共和黨人。四名推動恢復制裁中興的參議員包括共和黨議員馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）和科頓（Tom Cotton），還有民主黨議員舒默（Chuck Schumer）和荷倫（Chris Van Hollen）。他們在法案獲得通過後發表聯合聲明，感謝參議院跨黨派議員投票支持議案，並呼籲眾議院的議員也要投票支持。

多名參議員在審議議案期間，都批評特朗普與中興達成的新協議。其中科頓指，減輕對中興的制裁等於向中國和世界其他國家發出訊息，讓他們可以隨意違反美國對別國的制裁，而不會面對任何後果。他警告說，美國「無法承擔」發出這個訊息的後果。

圖片版權 Reuters Image caption 投票支持恢復制裁中興的議員，包括共和黨議員、美國國會及行政當局中國委員會主席魯比奧。

舒默更形容，中國政府在中興事件中似乎比特朗普政府「棋高一著」，美國國會必須恢復對中興的制裁，把特朗普政府的做法改過來。

彭博社引述美國戰略與國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies）研究員賴因施（Bill Reinsch）說，美國國會在貿易問題上公開與特朗普對抗，這還是頭一次。他指出，這顯示議員對特朗普對中興的「減刑」十分憤怒。

接下來的立法程序如何？

美國眾議院早前同樣通過了2019年度國防法案，但眾議院當時審議的版本沒有有關恢復制裁中興的條文。眾議院接下來必須表決參議院通過的版本，才能送交總統特朗普簽署確認，讓這項法案正式成為法例。

如果特朗普運用否決權，參眾兩院就必須重新表決議案。到時候，如果議案在兩院分別都獲得最少三分之二的議員投票支持，就能正式成為法律，特朗普再無權否決。

這個法案涉及美國的國防預算開支，因此不大可能會被否決。路透社分析指，各方最終可能妥協，把制裁中興的措施，變成禁止美國國防部與中興和華為有生意往來的任何公司有聯繫。