默克爾和特朗普：誰手中的山芋更燙

圖片版權 Reuters Image caption 試圖偷渡進入美國的非法移民人數大增。

非法移民和難民是現在美國和德國都面臨的一大難題。美國總統特朗普嚴厲驅逐、攔截偷渡客的政策引發激烈爭議，但他堅定不移，還用德國為例自我辯護。

他說："我們不希望歐洲發生的移民問題也出現在這裏！"

三年前爆發的歐洲難民危機餘波不息，處於危機核心的德國，因總理默克爾在難民問題上的立場導致執政聯盟內部分歧凸顯，政壇地震正在醞釀中。

那麼，美國和德國的非法移民、難民問題有什麼異同？

圖片版權 Getty/AFP Image caption 德國總理默克爾和美國總統特朗普都有一個燙手山芋：非法移民問題

非法難民是什麼人？為什麼偷渡？

德國：

2015-2016年間，估計120萬偷渡客進入德國尋求避難，其中超過半數來自戰火紛飛的敘利亞、伊拉克和阿富汗。

來自中東地區的非法移民偷渡的理由主要是國內暴力衝突不斷和極度貧困。

另外，來自敘利亞和伊拉克的非法移民群還流傳著這樣一種說法："歐洲請我們來的"、"默克爾請我們來的"。

美國：

美國的非法移民大部分來自墨西哥和中美洲的洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多 - 所謂北方三角（Northern Triangle）。

偷渡原因主要也是躲避戰禍、逃離赤貧，以及跟武裝團伙相關的暴力局面。

據估計，北方三角地區人口中有10%因為本國生存環境險惡而逃到其他國家。

圖片版權 AFP Image caption 美國當局說不會讓五歲以下的孩子跟父母拆散。得克薩斯州一個人道救助中心為偷渡入境的非法移民母子提供幫助。

問題有多嚴重？

德國：

2015年，德國總理默克爾實行開門政策，100多萬難民經奧地利湧入，更多難民從四面八方奔向歐盟。

發生多起難民犯罪和恐怖主義襲擊事件後，德國政策180度大轉彎，遣返難民力度不斷加大，非法移民人數逐漸減少。2016年申請難民身份的人總共72萬，2017年減少到20萬。

同時，默克爾促使歐盟跟土耳其簽訂了難民政策協定，從土耳其向希臘偷渡的人大減。2017年歐盟峰會還通過了應對地中海難民的計劃，設法切斷通過地中海向歐洲偷渡的路徑。

導致德國難民數減少的另一大原因是巴爾幹國家築籬拉網封鎖邊境。

美國：

試圖從陸路偷渡進美國的非法移民家庭數量在不斷增加，今年5月比2017年5月增加160%。

自去年10月以來，超過25.2萬名偷渡客被攔截。美國官方估計每天逮捕的偷渡客大約是1500人。

皮尤研究中心數據顯示，2007-2015年期間，來自中美洲"北方三角"在美國境內非法居留的移民人數增多25%。

圖片版權 AFP Image caption 一些歐盟國家封鎖邊境，將難民擋在門外。

當局如何應對、處理？

德國：

德國內政部長澤霍費爾最近提出一項頗具爭議的計劃，要在邊境上攔阻、遣返在其他歐盟國家登記的難民進入德國；警察為此將獲得更大授權。

另外，他還建議設稽留中心，申請難民資格期間非法移民將被羈留在這些中心，最多18個月。

德國政府官員說，第一個難民稽留中心有可能今年內在巴伐利亞建成啟用。

美國：

美國司法部長最新推出頗具爭議的"零容忍政策"，在墨西哥邊境將攔截的偷渡家庭拆散，成年人關押在臨時拘留中心，孩子則作為沒有監護人的兒童由政府部門接管，送到親戚家、寄養家庭或者收容機構。

許多偷渡家庭的孩子現在關在由倉庫、超市改建的臨時拘留中心。

偷渡入境的成年人將被起訴，面臨刑事罪指控。以前的做法對初犯者較寬大，控罪較輕。

美國海關和邊防機構估計，今年4月19日到5月31日，大約有2000個非法入境家庭被拆散，數百上千名兒童與父母分離。

有證據顯示這種做法在零容忍政策正式出台前已經在實施。2017年10月到2018年4月間有700多個家庭因此被拆散。

圖片版權 EPA Image caption 德國內政部長澤霍費爾（左）和默克爾在難民政策問題上立場迥異。

造成什麼政治後果？

德國：

2015年歐洲難民危機爆發時，默克爾的開門政策在國內遭到廣泛抨擊，而且立竿見影，為德國極右翼勢力的抬頭添柴加薪，而她領導的基督教民主聯盟黨（基民盟）在2017年大選中表現奇差，得票率觸70年最低點。

對於澤霍費爾提出在邊境攔截和遣返來自其他歐盟國家登記過的難民的計劃，默克爾明確反對。她認為這個問題必須跟歐盟成員國談判並達成協議，才有可能有效解決。

難民政策問題有可能導致德國執政聯盟解體。如果默克爾不同意澤霍費爾提出的堵截難民入境計劃，他領導的基督教社會聯盟黨（基社盟）有可能退出執政聯盟，或者啟動針對默克爾領導力的信任投票。

這很可能引發德國政壇大地震。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年9月6日，抵達德國城市多特蒙德的移民

美國：

特朗普總統承認把非法移民家庭的大人和孩子隔離的做法"既兇且狠"，但同時又強調不能任由美國變成"非法移民營"。

拆散家庭的做法遭到民主黨和許多共和黨人的反對。他們認為這對解決非法移民問題無補。

聯合國籲請美國立刻停止這種撕裂家庭的做法。

眾議院的共和黨議員起草了一份旨在阻止在邊境拆散偷渡家庭作法的法律草案，但估計通過的可能性不大。