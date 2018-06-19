中美貿易戰：中國口誅筆伐官民齊上陣

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美國總統特朗普向中國和世人宣示了他要與中國打這場貿易戰。

美國在上周五（6月15日）宣佈對中國價值500億美元商品徵收25%關稅。中國隨即反擊，宣佈向美國進口產品徵收對等關稅。

19日，特朗普威脅說，要在中美貿易戰中繼續加碼，對價值2000億美元的中國商品徵收10%的關稅。

美中貿易爭端的升級，在中國官方媒體和民間都引發強烈反應。

在中方看來，特朗普的制勝戰略是「打你白打，不許還手，還手就再打你狠點兒，直到你無還手之力」。

官方媒體指責特朗普的自大狂妄已經到了「喪失理性」的程度。

「蠻橫無理」、「對華豪賭」

官方喉舌《人民日報》的社論定下了基調： "自從挑起貿易爭端至今，美方的反覆無常已成為'常態'......讓中國進一步認清了特朗普政府蠻橫無理、自私任性的面目。"

新華社的評論苦口婆心的規勸： "智者築橋，愚者築牆。在經濟全球化的今天，沒有與世隔絶的孤島，沒有哪個國家願輕易自築藩籬，逆歷史潮流而動。"

《人民日報》旗下的小報《環球時報》說話就更衝了，6月19日的社論標題：《特朗普押上美國公眾利益對華豪賭》。

社評說：「特朗普在賭博。他寄希望於自己的任性和偏執表現可以被中國這樣的大國接受，在他的威脅之下，中國會為了避免更大損失而忍氣吞聲......」

社評嘲笑特朗普是在白日做夢。「不僅中國政府，整個中國社會都不可能接受美國的極限施壓和訛詐。」

「跟美國掰腕子」

如果說，官方的社評要斟字酌句，嚴謹縝密，中國老百姓上到社交媒體上，就更加口無遮攔了。

社交媒體上反映的群體情緒總體上是支持政府跟特朗普對著幹。但是，叫陣的同時也反映出"麻桿打狼兩頭怕"的心態，"有產者"與"無產者"的反映有明顯不同。

比如，在中國平民階層聚集的《今日頭條》平台上，激憤之情溢於言表：

老破吉他 ：4億人的體量跟14億人的體量掰手腕，誰傷的更嚴重毫無疑問。

仁術度人：對於美國這種流氓國家，那就是寸步不讓，針鋒相對，不有絲毫幻想！

南海有家： 在這場貿易戰中，堅決支持祖國的任何決定！

春秋之後：中國百廢待興的年代都能打過老美，現在害怕嗎？那是笑話

但是，炒股票的，炒房產的，心裏似乎就不那麼踏實。

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中美貿易戰一觸即發，一旦打響第一槍，如何收場，現在仍然難以預料。

中國的微博上，一位網民的帖子道出了他超出貿易之外的隱憂：

「2000億，應該不是『貿易戰』了，衝著制度來的。」