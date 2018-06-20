圖片版權 Getty Images Image caption 人類真的變笨了嗎？

人類發展到21世紀，科技飛速發達然而智商卻出現下降，尤其是1975年以後出生的年輕人，智商（IQ）平均得分要比其父輩低。

它似乎顯示，人類變得越來越笨。真是這樣嗎？這其中有什麼原因呢？

這是根據丹麥、英國、法國、荷蘭以及芬蘭這幾個西方國家調查和研究的結果。據信這是對此現象首個比較權威性的研究。

世界人口智商在第二次世界大戰（1939-1945）後有顯著上升，並且在其後的60-70年中呈現穩固上升階段。英國《泰晤士報》的近日報道這樣說。

這一現象也被稱為弗林效應（Flynn effect），即指智商測試的結果逐年增加。

但目前年輕人的智商平均得分開始出現下降趨勢，一些專家已經開始稱之為反弗林效應。

智商測試

通常智商測試（IQ test）測驗一個人在數字、空間、邏輯、詞匯、創造、記憶等方面的能力。

一般來說，50%的人口，即人口中的一半人屬於正常和平均智力水平（得分在90-109之間），得分在110以上就屬於高智商者，即很聰明。據說，愛因斯坦的智商是160，屬於天才類。

但為什麼1975年以後出生的人智商開始下降呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 智商測試是50年前設計的，可能已經不能再適應今天的需要。

研究人員認為這可能有幾個方面的原因，其中包括環境因素，例如教育系統的改變、數碼時代人們花更多的時間瀏覽互聯網、閲讀量減少等。

科學家說，它與數學和語言教學方式的改變有關。人們讀書的時間減少了，但看電視和上網的時間增加了。年輕人花在社交媒體，比如Instagram上的時間多了。

與時俱進？

同時，在數碼時代智力（intelligence）的概念也可能發生了變化，傳統智商測試已經不能適應時代的變化。

但這是否意味著網絡時代和新技術反而限制了我們大腦的能力了呢？美國加州大學舊金山分校記憶與老化中心教授凱瑟琳·普森（Katherine Possin）認為，這其實要考慮其它的因素。

普森說，"近年來人們學習和工作的方法已經發生了變化。我們今天所生活的社會智力不能再基於記憶力以及數學或是詞匯知識。但這些正是傳統的智商測試衡量一個人智商水平的方法。"

普森認為，這並不一定意味著智商在下降，但它顯示了人們學習和推理方式的改變。然而，測量智商的工具和手段並沒有與時俱進。

圖片版權 Getty Images Image caption 這些數據主要基於男子，並不包括女生。

普森說，"數碼世界的新工具正在幫助我們用不同的方式去思考，因此我覺得智商測試需要適應我們思維和工作方式變化這種新趨勢。"

"我們需要包括不同類型智力的測試，只有這樣才能真正看到隨著時間推移智力的變化，" 普森說。

男子數據

這次智商測試的結果主要是在西方比較發達的國家進行，它並不包括發展中國家以及女性的數據。

奧斯陸Ragnar Frisch經濟研究中心的Ole Rogeberg博士 和 Bernt Bratsberg分析了從1970到2009年服役的73萬名挪威男子的智商測試數據，結果發現，1991年出生的男子比1975年出生的人平均得分低5個點，而1975年出生的人又比1962年出生的人少3個點。

這一研究發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）上。

還有一些學者認為，智商平均得分的下降跟遺傳有關係。他們的觀點是，智商低的人生孩子多，因此拉低了平均智商得分。

但這一觀點受到了挪威報紙以及一些學者的攻擊。

Rogeberg博士認為比較可信的原因是孩子們教育方式的改變。他說，孩子們更多的時間是在玩，而不是像過去那樣看書學習，做算術。

定義改變

他強調說，這一結果並不一定意味著今天的年輕人比他們的父輩更愚笨。

圖片版權 Getty Images Image caption Rogeberg博士認為比較可信的原因是孩子們教育方式的改變

他表示，智力的定義需要改變，以跟上數碼時代技能的需要。

因為人們的智力是由流體智力與晶體智力（fluid and crystallised intelligence）組成的，其中晶體智力是由教學和訓練而成的，但流體智力是一個人髮現新趨勢並運用邏輯解決新問題的能力。

傳統的智商測試主要測驗人們的晶體智力能力，即強調數學和語言能力。傳統教育方法更有利於這方面的訓練。

所以，Rogeberg博士說，如果智商下降主要是這方面的原因，那無需過分擔憂。

英國倫敦國王學院的神經心理學教授羅賓·莫里斯（Robin Morris）也持此觀點。

另外一些專家表示，除了環境因素外，我們也需要觀察運動與食物是否對人們的智力有微妙影響。

此外，數碼時代要求現在的年輕人具備一種新智力才能應對，這一能力可能是半個世紀前所設計的傳統智商測試所無法捕捉到的。

誰知道呢？這一切，可能只是長期辯論的開始而已。