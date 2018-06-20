越南「反華」示威為何還在持續

圖片版權 Getty Images Image caption 越南針對經濟特區法案的示威，在個別省份演變成大規模騷亂。

越南連續第二周爆發示威，抗議政府計劃為外國投資商設立新的經濟特區的法案。儘管越南官方否認，反對者質疑該法案將給予中國投資者優待。

越南官方媒體引述越共中央總書記阮富仲日前強調，特區「不是專門給任何一個國家設立」，參與投資者須經嚴格審批，「不損害國家領土主權」。

阮富仲不點名批評有人「煽動反對」法案，是「利用民眾愛國之心，從事分裂破壞活動」，必須懲處。

越南總理阮春福表示，「煽動群眾過激情緒，阻礙執法」等行為已對民眾的平安生活和越南的投資環境造成惡劣影響，他呼籲民眾尤其是年輕人」時刻保持高度警惕「。

越通社說，越南現行土地法規定經濟區租賃的土地使用期限最長延至70年，但針對部分資金投入大、回收週期長的重大工程，政府總理可以考慮擬延長外商租賃土地年限至99年。

針對有關法案的示威於6月10日第一次爆發，​​胡志明市、河內、芽莊、峴港等多個主要城市均有大批民眾上街，部份人高舉「不要中國」標語，平順省的示威更演變成流血衝突；但在剛過去的周日，雖然主要城市的警備增強，但在中部河靜省仍有逾千人示威。

越南河靜省民眾星期日手持"不要給中國共產黨租賃土地，即使一天也不行"，以及"網絡安全法案扼殺自由"的標語舉行了抗議。

反對聲音「被利用」？

法案計劃在越南北部、中部及南部富國島設立三個經濟特區，以優惠政策吸引外國投資者。有關法案並無明確提及中國。

越南與中國曾有過不愉快的歷史。路透社引述政治分析人士說，許多越南人對華有著固定的思維模式，加上社交媒體臉書上流傳的信息，加深了越南民眾對中國人的猜疑，即與中國有關的利益方正在影響越南的國家政策。

華盛頓國際戰略研究中心東南亞專家希伯特說，「越南政府低估了國內的反華情緒程度。許多越南人認為，越南政府面對中國時沒有足夠的能力來保護國家主權。「

在越南9,000多萬民眾當中，約有半數都使用臉書等社交媒體，這使有關情緒很容易在網民中發酵，並引發群情激憤。

在上周的全國性示威爆發後，越南國會推遲表決《關於雲屯、北雲峰、富國特別行政經濟單位法草案》，將表決延至今年10月。

越南國會主席阮氏金銀在解釋為何決定擱置表決時，稱國會「高度讚揚人民的愛國精神和人民對國家重大問題的關注」，但同譴責有人「歪曲事實、煽動、造成社會混亂」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在平順省的示威中，有多架車輛被焚毀。

越南總理阮春福表示，特別行政經濟單位法草案制定的目的，"在於為雲屯、北雲峰和富國三個特區招商引資工作注入活力，並使之成為越南經濟增長的引擎"。

中國駐越南大使館連日來亦分別與當地官員及媒體會面。使館臨時代辦尹海虹表示，近日的「涉華示威」，起因是越南內部事務，「同中國沒有任何關聯」，指有「一些別有用心的人」刻意歪曲事件。

使館公告指，尹海虹已向越方交涉，要求對方確保中資企業人員財產安全，並「以實際行動挽回事件（對中越關係）的消極影響」。

示威與衝突

越南各地的示威活動大致和平，但在中南部的平順省，示威者與警方衝突演變成流血事件，有示威者向防暴警察擲石，亦有示威者放火燒車，造成28名警員受傷及十多架車輛被燒燬。

事件中有超過一百人被捕，並被控以「擾亂公共秩序」、「煽動民眾聚集擾亂秩序」等罪名，被捕者包括一名美籍人士。

路透社引述當地律師陳武海（音譯）指出，平順市群眾對中國的憤怒由來已久：當地民眾不滿中國方面滋擾漁民，認為中資在當地建造的發電廠污染環境，導致當地森林被砍伐的礦場，礦產主要出口至中國。

陳武海認為，當地民眾認定平順省地方政府已被中方商業利益收編，貪腐嚴重，對地方政府失去信任。

不過，越南外交部發言人黎氏秋恆稱，有關示威是"極端分子""煽動非法集會"。她並說，越南政府以該國人民的利益為重，但支持貿易和投資。