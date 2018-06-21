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世界杯期間，連鎖快餐漢堡王（Burger King）俄羅斯分支的一則廣告招致了眾怒。

這則廣告稱，世界杯期間，成功懷上世界杯球員孩子的女性將贏得三百萬盧布（47,000美元）的獎金，並且可以終生免費吃漢堡王華堡（Whopper Burgers）。

廣告一齣，輿論嘩然，俄羅斯公眾對此表示憤怒，要求漢堡王立即將廣告刪除。

社交軟件Telegram上一個俄羅斯女權組織稱，「這個廣告反應了社會對我們女性的看法」。

無論是廣告還是媒體，俄羅斯女性都被描繪成「尋找獵物的性捕食者」。親克里姆林宮的媒體描述了俄羅斯女性如何「引誘外國球迷」以及如何與他們搭訕。

《莫斯科共青團報》（Moskovsky Komsomolets）發表了題為「愛的小伎倆：俄羅斯美女迷住外國球迷」的報道，而俄羅斯體育媒體網站championat.com也發佈了題為「俄羅斯美女如何誘惑外國人」的文章。

據在視頻網站Youtube上發佈一段視頻顯示，一名俄羅斯國家電視台主持人稱，「成百上千的蕩婦（vamps）正湧入莫斯科」來與外國球迷相會。

體育媒體網站championat.com還建立了一個每日綜述的專欄，點評「最美世界杯美女」。

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俄羅斯的性別歧視

在俄羅斯這個國家，女權主義的聲音很少。俄羅斯各大電視台很少討論性別平等議題，有的節目即使提及女權主義，也會被批評為這是「西方意識形態試圖詆譭俄羅斯的傳統價值」。俄羅斯女性似乎很少對此發起反擊。

俄羅斯維權人士波波娃（Alyona Popova）告訴BBC，俄羅斯女性普遍缺乏自信。「如果男人到處叫囂女人只是一具身體，找理由為性騷擾正名，並且譴責家暴受害者，稱正是因為她們的行為才導致了被家暴，那麼女人就認為，這些現象都是正常的。」她說。

波波娃提及了近期一起涉及俄羅斯國會議員列昂尼德•斯盧茨基（Leonid Slutsky）性騷擾的案例。斯盧茨基被指性騷擾多名記者。儘管公眾對此很憤怒，但斯盧茨基並沒有因此下台，國會道德委員會認為針對他的所有指控都不成立。

性別歧視肆虐

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯世界杯啦啦隊

一則視頻顯示，一群巴西球迷在用葡萄牙語唱一首粗俗的歌曲，旁邊站著一名顯然不懂葡萄牙語的俄羅斯女人。這則視頻在巴西引起了公憤，但是在俄羅斯幾乎都沒激起什麼波瀾。

視頻裏，俄羅斯女人一直在微笑，她還試圖與巴西球迷一起唱，但她並沒有意識到，這首歌唱的是她身體的某個部位。「我猜，她以為這些外國人承諾要帶她去外國吧。」一名Telegram用戶開玩笑稱。

一些俄羅斯人在互聯網發起了倡議書，他們號召當局處罰這些行為，目前已經徵集到2500個簽名。視頻上部分人的身份已經被巴西媒體鎖定。

波波娃抱怨稱，俄羅斯法律似乎鼓勵外國人「自由地物化俄羅斯女人」。

雖然俄羅斯在斯盧茨基醜聞後試圖立法，但目前，俄羅斯沒有關於性騷擾的立法。

「我們應該為女性在媒體上有一個新的形像而奮鬥。但現在的情況是，我們的媒體一直在錯誤地刻畫女性形像。」波波娃說。